Głębokie odżywienie z YOPE - kuracja regenerująca dla suchych włosów

KROK 1 - OCZYSZCZENIE

YOPE Balance my hair serum mikropeelingujące (preszampon) usuwa nadmiar sebum, martwy naskórek i zanieczyszczenia, przywracając skórze głowy świeżość i równowagę. Dzięki kwasowi bursztynowemu o działaniu złuszczającym i regenerującym, kwasowi winowemu regulującemu pracę gruczołów łojowych oraz mirtowi cytrynowemu o właściwościach detoksykujących skóra głowy staje się idealnie przygotowana do kolejnych kroków rytuału głębokiego odżywienia.

Efekt: lekkość i idealna baza do dalszej pielęgnacji, włosy dłużej zachowują świeżość

Cena: 32,99 PLN

KROK 2 - MYCIE

YOPE Balance my hair szampon dokładnie oczyszcza skórę głowy i włosy, jednocześnie regulując produkcję sebum. Dzięki glukonolaktonowi, kwasowi PHA o działaniu 3w1, który mikrozłuszcza i chroni antyoksydacyjnie, skóra odzyskuje równowagę bez podrażnień. Kompleks octowy przywraca prawidłowe pH i domyka łuski włosów, nadając im blask, a roślinny glikol intensywnie nawilża. Całość uzupełnia olej babassu, który odżywia bez obciążania, oraz mirt cytrynowy, wspierający naturalne procesy oczyszczania skóry głowy.

Efekt: włosy pozostają świeże, lekkie i pełne objętości na dłużej, a skóra głowy oddycha z ulgą.

Cena: 32,49 PLN

KROK 3 - REGENERACJA

YOPE Boost my hair - maska z bioceramidami i grzybem Reishi, która intensywnie odbudowuje i wzmacnia włosy. Bioceramidy z oliwy z oliwek i oleju rycynowego naprawiają strukturę i chronią przed uszkodzeniami, kwas mlekowy wygładza i zapobiega puszeniu, masło mafura głęboko odżywia, a roślinna keratyna uzupełnia ubytki i zabezpiecza włosy. Grzyb Reishi działa ochronnie, wzmacnia włosy i poprawia ich kondycję, dzięki czemu są odporniejsze na stres i zanieczyszczenia.

Efekt: włosy stają się gładkie, lśniące i sprężyste.

Cena: 33,49 PLN

KROK 4 - NAWILŻENIE

YOPE Hydrate my hair Hair lekka odżywka leave-in z ekstraktem chia i bazylią Tulsi zapewnia włosom długotrwałe nawilżenie i blask. Chia i len poskramiają puszenie, proteiny z komosy ryżowej intensywnie wygładzają i zmiękczają pasma, woda bambusowa działa jak naturalny silikon ułatwiając rozczesywanie, a inulina z cykorii nadaje miękkość i gładkość. Tulsi, zwana eliksirem życia, wspiera równowagę skóry głowy i chroni włosy przed przesuszeniem.

Efekt: włosy stają się jedwabiście miękkie i zabezpieczone przed codziennymi czynnikami zewnętrznymi - bez obciążenia i bez sztucznych silikonów.

Cena: 27,49 PLN

KROK 5 - OCHRONA KOŃCÓWEK

YOPE Boost my hair, serum z olejkiem z kamelii i grzybem Reishi, które intensywnie regeneruje końcówki i chroni je przed uszkodzeniami. Olej Brassica wygładza oraz wzmacnia włosy, hemisqualan działa jak lekki, naturalny silikon nadając połysk i termoochronę, kompleks K-Oleo z oleju tsubaki, kamelii i rycyny głęboko odżywia i zabezpiecza pasma przed łamaniem. Adaptogen Reishi wzmacnia strukturę włosa i chroni ją przed stresem oksydacyjnym.

Efekt: końcówki wyglądają zdrowo i gładko, włosy lśnią i pozostają zabezpieczone przez cały dzień.

Cena: 27,49 PLN

