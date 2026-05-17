12 maja Warsaw Presidential Hotel ponownie stał się miejscem spotkania świata beauty. Podczas Gali Kosmetyk Wszech Czasów 2026 pojawili się przedstawiciele największych marek kosmetycznych, influencerzy, eksperci branżowi oraz społeczność Wizażanek, która od lat współtworzy katalog KWC swoimi recenzjami i opiniami.

Już od pierwszych chwil wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowa atmosfera. Goście chętnie pozowali do zdjęć na ściance KWC, rozmawiali o kosmetycznych nowościach i śledzili emocjonujące momenty związane z wręczeniem nagród. Eleganckie stylizacje, networking i celebracja branży beauty stworzyły oprawę jednego z najważniejszych wydarzeń kosmetycznych sezonu.

Agnieszka Niedziałek i Weronika Włoskowicz. Fot. AKPA

Galę poprowadzili Marta Średnicka i Olek Sikora. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że tegoroczna edycja jest wyjątkowa ze względu na zaproszonych gości i zwycięskie marki. To właśnie dzięki społeczności Wizażanek przez lata powstała jedna z największych baz opinii o kosmetykach w Polsce. Do tej pory użytkowniczki opublikowały już blisko 2,4 miliona recenzji.

Prowadzący galę KWC 2026 Olek Sikora i Marta Średnicka. Fot. AKPA.

Jazzowa oprawa wieczoru podkreśliła klimat wydarzenia

Jeszcze przed wręczeniem pierwszych statuetek goście mogli posłuchać koncertu Moniki Urlik, której towarzyszył m.in. pianista Wawrzyniec Prasek. Subtelne jazzowe aranżacje nadały gali elegancki i kameralny charakter.

Muzyczne występy pojawiały się pomiędzy kolejnymi kategoriami konkursowymi, budując atmosferę celebracji i podkreślając prestiż wydarzenia. Dla wielu uczestników był to jeden z najbardziej klimatycznych momentów całego wieczoru.

Wieczór umilił występ m.in. Moniki Urlik i Wawrzyńca Praska. Fot. AKPA.

Kto otrzymał statuetki KWC 2026?

Po części artystycznej i muzycznych występach przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment wieczoru — wręczenie statuetek Kosmetyk Wszech Czasów 2026. To właśnie wtedy emocje sięgnęły zenitu, a scena należała do marek oraz produktów, które w ostatnich miesiącach zdobyły największe uznanie społeczności Wizażanek.

Nagrody przyznano w kategoriach obejmujących zarówno pielęgnację twarzy i ciała, makijaż, jak i higienę czy pielęgnację słoneczną. Wyróżnione produkty od miesięcy zbierały wysokie oceny, recenzje i rekomendacje użytkowniczek katalogu KWC, który od lat pozostaje jednym z najważniejszych źródeł opinii zakupowych w świecie beauty.

Podczas wręczania statuetek nie brakowało wzruszeń, podziękowań i wspólnych zdjęć laureatów. Przedstawiciele marek podkreślali, jak ważne są dla nich autentyczne opinie konsumentek oraz zaufanie społeczności Wizażanek, które od lat współtworzą ranking najbardziej cenionych kosmetyków na rynku.

Od lewej Paweł Wujkowski Great Story, Aurelia Nowik Bielenda, Monika Muszyńska, Anna Rucińska i Maciej Klepacki przedstawiciele Burda Media Polska.

KATEGORIA: PIELĘGNACJA TWARZY – KREMY DO TWARZY I POD OCZY

Routines by Alkmie

FLOSLEK Biotech Concept

Cetaphil

Awesome Cosmetics

BasicLab Dermocosmetics

VZK Laboratory

Miya Cosmetics

Mokosh Cosmetics

Kiehl's

KATEGORIA: PIELĘGNACJA TWARZY – PEELINGI I PRODUKTY DO DEMAKIJAŻU

Bielenda

Biotaniqe

evrēe

Agenity

Agnieszka Heleniak – przedstawicielka Biotaniqe. Fot. AKPA.

KATEGORIA: PIELĘGNACJA TWARZY – SERUM I MASECZKI

HDRÈY

Alkmie

Yves Rocher

Yves Rocher Phlov by Anna Lewandowska

KLOO

AVA Laboratorium

RevitaLash Advanced

Kimoco Beauty

Vichy

CeraVe

tołpa®

Bielenda Professional SUPREMELAB

Eveline Cosmetics

KATEGORIA: HIGIENA JAMY USTNEJ

Oral-B

Curaprox

Od lewej Paulina Stącel – Wilczyńska Curaprox, Nikolai Holst Hartwig Oral-B, prowadzący galę Marta Średnicka i Olek Sikora.

KATEGORIA: MAKIJAŻ

Max Factor

NAM

Eveline Cosmetics

Maybelline New York

Bourjois

Claresa

L'Oréal Paris

Od lewej: Karolina Waśko i Marianna Adamiak - NYX Professional Makeup, Izabela Wojciechowska, Marta Średnicka i Olek Sikora. Fot. AKPA.

KATEGORIA: PRODUKTY DO PIELĘGNACJI CIAŁA

Ziaja

Bepanthen

Eau Thermale Avène

Mixa

Amo’ya

KATEGORIA: HIGIENA INTYMNA

Bella

O.B.

KATEGORIA: PIELĘGNACJA SŁONECZNA

Resibo

Bioderma

CERA+ Solutions

Od lewej: Agnieszka Rzemińska Naos Polska, Natalia Popławska – Misz Synoptis Pharma, Dominika Kessler Resibo, Marta Średnicka i Olek Sikora. Fot. AKPA.

KATEGORIA: PRODUKTY DO WŁOSÓW

Pirolam®

beBIO Cosmetics

Schwarzkopf Taft

Matrix

Klorane

Schwarzkopf Gliss

OnlyBio

Marc Anthony

Schwarzkopf

NEQI

Pantene

Malwina Brzozowska i Marta Iwanowska-Giler przedstawicielki OnlyBio.Life

KATEGORIA: STYLIZACJA PAZNOKCI

Semilac

KATEGORIA: PERFUMY

Avon

ICON16 by Kuba Błaszczykowski

KATEGORIA: PIELĘGNACJA YOUNG

Garnier

KATEGORIA: PIELĘGNACJA DZIECIĘCA

Bambino

KATEGORIA: AKCESORIA

Beautifly

Kashōki

KATEGORIA: SUPLEMENT DIETY

Dermena

Remé Men

KATEGORIA: KOSMETYCZNE LINIE I DUETY

Douglas Collection

One-Day's You

AA

Dermedic

Pierre Fabre

John Frieda

YOPE

KATEGORIA: NAGRODY SPECJALNE

Danucera

La Roche-Posay

Furla Adorabile

Nacomi

KATEGORIA: AMBASADORKA KWC

Klaudia Szuster

KATEGORIA: POLECANE PRZEZ INFLUENCERÓW

Inglot

Stars

NYX Professional Makeup

Strefy partnerskie i atrakcje dla uczestników

Po części oficjalnej goście mogli odwiedzać strefy partnerów wydarzenia oraz korzystać z przygotowanych atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się przestrzeń Gabona, gdzie uczestniczki mogły odebrać beauty boxy oraz zapoznać się z nowościami kosmetycznymi i bestsellerami popularnych marek.

Na miejscu prezentowano zarówno produkty do pielęgnacji włosów, jak i kosmetyki do pielęgnacji skóry, w tym coraz popularniejsze marki azjatyckie. Uczestniczki miały okazję bliżej poznać m.in. produkty marek HIDEHERE, One Day’s You, Dryope, Dr Melaxin oraz BOH Bio Heal.

Na zdjęciu m.in. Dagna Jaroszewska- marka Phlov. Fot. AKPA.

Przez cały wieczór dużą popularnością cieszyła się również ścianka KWC, przy której influencerzy, przedstawiciele marek i zaproszeni goście robili pamiątkowe zdjęcia oraz materiały do mediów społecznościowych. Atmosfera wydarzenia sprzyjała rozmowom, wymianie doświadczeń i celebrowaniu wspólnej pasji do świata beauty.

Gala Kosmetyk Wszech Czasów 2026 po raz kolejny pokazała, że świat beauty to nie tylko premiery i nagrody, ale przede wszystkim społeczność ludzi, których łączy pasja do pielęgnacji, makijażu i odkrywania nowych trendów. Wieczór w Warsaw Presidential Hotel był okazją do wspólnego świętowania sukcesów branży i podsumowania kolejnego roku pełnego kosmetycznych inspiracji.