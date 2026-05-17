Gala Kosmetyk Wszech Czasów 2026 już za nami. Kto znalazł się w gronie laureatów?
Wieczór pełen beauty premier, inspirujących spotkań i emocji związanych z wręczeniem statuetek. Gala Kosmetyk Wszech Czasów 2026 zgromadziła przedstawicieli marek kosmetycznych, twórców internetowych, ekspertów branży oraz społeczność Wizażanek.
12 maja Warsaw Presidential Hotel ponownie stał się miejscem spotkania świata beauty. Podczas Gali Kosmetyk Wszech Czasów 2026 pojawili się przedstawiciele największych marek kosmetycznych, influencerzy, eksperci branżowi oraz społeczność Wizażanek, która od lat współtworzy katalog KWC swoimi recenzjami i opiniami.
Już od pierwszych chwil wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowa atmosfera. Goście chętnie pozowali do zdjęć na ściance KWC, rozmawiali o kosmetycznych nowościach i śledzili emocjonujące momenty związane z wręczeniem nagród. Eleganckie stylizacje, networking i celebracja branży beauty stworzyły oprawę jednego z najważniejszych wydarzeń kosmetycznych sezonu.
Galę poprowadzili Marta Średnicka i Olek Sikora. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że tegoroczna edycja jest wyjątkowa ze względu na zaproszonych gości i zwycięskie marki. To właśnie dzięki społeczności Wizażanek przez lata powstała jedna z największych baz opinii o kosmetykach w Polsce. Do tej pory użytkowniczki opublikowały już blisko 2,4 miliona recenzji.
Jazzowa oprawa wieczoru podkreśliła klimat wydarzenia
Jeszcze przed wręczeniem pierwszych statuetek goście mogli posłuchać koncertu Moniki Urlik, której towarzyszył m.in. pianista Wawrzyniec Prasek. Subtelne jazzowe aranżacje nadały gali elegancki i kameralny charakter.
Muzyczne występy pojawiały się pomiędzy kolejnymi kategoriami konkursowymi, budując atmosferę celebracji i podkreślając prestiż wydarzenia. Dla wielu uczestników był to jeden z najbardziej klimatycznych momentów całego wieczoru.
Kto otrzymał statuetki KWC 2026?
Po części artystycznej i muzycznych występach przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment wieczoru — wręczenie statuetek Kosmetyk Wszech Czasów 2026. To właśnie wtedy emocje sięgnęły zenitu, a scena należała do marek oraz produktów, które w ostatnich miesiącach zdobyły największe uznanie społeczności Wizażanek.
Nagrody przyznano w kategoriach obejmujących zarówno pielęgnację twarzy i ciała, makijaż, jak i higienę czy pielęgnację słoneczną. Wyróżnione produkty od miesięcy zbierały wysokie oceny, recenzje i rekomendacje użytkowniczek katalogu KWC, który od lat pozostaje jednym z najważniejszych źródeł opinii zakupowych w świecie beauty.
Podczas wręczania statuetek nie brakowało wzruszeń, podziękowań i wspólnych zdjęć laureatów. Przedstawiciele marek podkreślali, jak ważne są dla nich autentyczne opinie konsumentek oraz zaufanie społeczności Wizażanek, które od lat współtworzą ranking najbardziej cenionych kosmetyków na rynku.
KATEGORIA: PIELĘGNACJA TWARZY – KREMY DO TWARZY I POD OCZY
- Routines by Alkmie
- FLOSLEK Biotech Concept
- Cetaphil
- Awesome Cosmetics
- BasicLab Dermocosmetics
- VZK Laboratory
- Miya Cosmetics
- Mokosh Cosmetics
- Kiehl's
KATEGORIA: PIELĘGNACJA TWARZY – PEELINGI I PRODUKTY DO DEMAKIJAŻU
- Bielenda
- Biotaniqe
- evrēe
- Agenity
KATEGORIA: PIELĘGNACJA TWARZY – SERUM I MASECZKI
- HDRÈY
- Alkmie
Yves Rocher
- Phlov by Anna Lewandowska
- KLOO
- AVA Laboratorium
- RevitaLash Advanced
- Kimoco Beauty
- Vichy
- CeraVe
- tołpa®
- Bielenda Professional SUPREMELAB
- Eveline Cosmetics
KATEGORIA: HIGIENA JAMY USTNEJ
- Oral-B
- Curaprox
KATEGORIA: MAKIJAŻ
- Max Factor
- NAM
- Eveline Cosmetics
- Maybelline New York
- Bourjois
- Claresa
- L'Oréal Paris
KATEGORIA: PRODUKTY DO PIELĘGNACJI CIAŁA
- Ziaja
- Bepanthen
- Eau Thermale Avène
- Mixa
- Amo’ya
KATEGORIA: HIGIENA INTYMNA
- Bella
- O.B.
KATEGORIA: PIELĘGNACJA SŁONECZNA
- Resibo
- Bioderma
- CERA+ Solutions
KATEGORIA: PRODUKTY DO WŁOSÓW
- Pirolam®
- beBIO Cosmetics
- Schwarzkopf Taft
- Matrix
- Klorane
- Schwarzkopf Gliss
- OnlyBio
- Marc Anthony
- Schwarzkopf
- NEQI
- Pantene
KATEGORIA: STYLIZACJA PAZNOKCI
- Semilac
KATEGORIA: PERFUMY
- Avon
- ICON16 by Kuba Błaszczykowski
KATEGORIA: PIELĘGNACJA YOUNG
- Garnier
KATEGORIA: PIELĘGNACJA DZIECIĘCA
- Bambino
KATEGORIA: AKCESORIA
- Beautifly
- Kashōki
KATEGORIA: SUPLEMENT DIETY
- Dermena
Remé Men
KATEGORIA: KOSMETYCZNE LINIE I DUETY
- Douglas Collection
- One-Day's You
- AA
- Dermedic
- Pierre Fabre
- John Frieda
- YOPE
KATEGORIA: NAGRODY SPECJALNE
- Danucera
- La Roche-Posay
- Furla Adorabile
- Nacomi
KATEGORIA: AMBASADORKA KWC
- Klaudia Szuster
KATEGORIA: POLECANE PRZEZ INFLUENCERÓW
- Inglot
- Stars
- NYX Professional Makeup
Strefy partnerskie i atrakcje dla uczestników
Po części oficjalnej goście mogli odwiedzać strefy partnerów wydarzenia oraz korzystać z przygotowanych atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się przestrzeń Gabona, gdzie uczestniczki mogły odebrać beauty boxy oraz zapoznać się z nowościami kosmetycznymi i bestsellerami popularnych marek.
Na miejscu prezentowano zarówno produkty do pielęgnacji włosów, jak i kosmetyki do pielęgnacji skóry, w tym coraz popularniejsze marki azjatyckie. Uczestniczki miały okazję bliżej poznać m.in. produkty marek HIDEHERE, One Day’s You, Dryope, Dr Melaxin oraz BOH Bio Heal.
Przez cały wieczór dużą popularnością cieszyła się również ścianka KWC, przy której influencerzy, przedstawiciele marek i zaproszeni goście robili pamiątkowe zdjęcia oraz materiały do mediów społecznościowych. Atmosfera wydarzenia sprzyjała rozmowom, wymianie doświadczeń i celebrowaniu wspólnej pasji do świata beauty.
Gala Kosmetyk Wszech Czasów 2026 po raz kolejny pokazała, że świat beauty to nie tylko premiery i nagrody, ale przede wszystkim społeczność ludzi, których łączy pasja do pielęgnacji, makijażu i odkrywania nowych trendów. Wieczór w Warsaw Presidential Hotel był okazją do wspólnego świętowania sukcesów branży i podsumowania kolejnego roku pełnego kosmetycznych inspiracji.