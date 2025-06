Blond to kolor włosów, o którym marzy wiele kobiet. Nie jest jednak łatwo go uzyskać. Zwłaszcza jeśli myślimy o naprawdę jaśniutkim odcieniu, bez żółtych pasm. Na szczęście na rynku dostępne są produkty, które wspierają nas w pielęgnacji blond włosów i potrafią dodatkowo rozjaśnić kolor, który aktualnie mamy na głowie. Szczególnie warto zwrócić uwagę na jeden z nich, który można kupić za grosze.

Reklama

Włosy jaśniejsze o dwa tony w mgnieniu oka

Gdy mamy blond włosy, nie musimy co chwilę chodzić do fryzjera, żeby odświeżać kolor. Na rynku dostępne są bowiem różne kosmetyki, które nie dość, że pomogą pozbyć się żółtych odcieni, to jeszcze rewelacyjnie rozjaśnią nasze pasma. Niedawno pisałyśmy, że ten szampon za 11,99 zł pomoże ci pozbyć się "żółtka" z włosów. Podobnie działa ta mgiełka.

Spray Joanna kosztuje tylko 13 zł, a wyrównuje kolor na głowie i sprawia, że pasma stają się jeszcze jaśniejsze. Do tego odpowiednio je pielęgnuje. Zobacz, jak dokładnie działa i gdzie go kupić.

Spray Joanna za 13 zł to hit wśród kosmetyków rozjaśniających

Fluid rozświetlający w sprayu Joanna Multi Blond Reflex jest wymieniany przez kobiety jako najlepszy spray rozjaśniający włosy. Nie dość bowiem, że jest skuteczny, to jeszcze kosztuje grosze.

Ten produkt daje profesjonalny efekt - jak po wizycie u fryzjera. Potrafi rozjaśnić włosy nawet o dwa tony. Skutecznie usuwa ciemny pigment, dzięki czemu błyskawicznie można osiągnąć wymarzony efekt. Co istotne, ma też działanie chłodzące, więc neutralizuje żółty odcień, który jest koszmarem każdej pani o blond włosach.

Spray rozjaśniający i rozświetlający włosy od Joanny można kupić w popularnych drogeriach. W Rossmannie kosztuje jedyne 12,99 zł.

Spray rozjaśniający włosy Joanna, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Jak dbać o włosy blond?

Dbanie o blond włosy nie należy do łatwych. Trzeba bowiem stosować odpowiednie produkty, które ochłodzą kolor i pomogą pozbyć się żółtawych przebarwień. Spraye rozjaśniające i nabłyszczające to dopiero początek.

Reklama

Najlepszymi kosmetykami do pielęgnacji blond włosów są fioletowe szampony i odżywki. Ja np. z tą maską do włosów za 24 zł nie rozstaję się od miesięcy. Cała ta seria ma fioletowy kolor, który chłodzi, a jednocześnie zawiera kwas hialuronowy zapewniający rewelacyjne nawilżenie pasm.