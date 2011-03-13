Kilka słów o…

Do niedawna dostępne były przede wszystkim zwykłe, mało oryginalne chusty, które nie wyglądały specjalnie zachęcająco. Dziś wszystko się zmieniło – na szczęście. Teraz turbany nosi każdy, dzięki czemu i ich wybór jest znacznie większy. Bez względu na to, czy jest się chorym czy zdrowym można wybierać spośród wielu kolorów, wzorów i rodzajów. Jest to niezwykle pocieszające – wreszcie osoba z chustą przestała być piętnowana przez społeczeństwo, jest to z pewnością duża ulga dla wielu osób.

Zobacz także: Prostownice do włosów

Rodzaje

Turban może być bardzo różny, nie ma powiedziane, że powinien on wyglądać tak i tak. Stwarza to ogromne pole dla wyobraźni i własnej inwencji. Żeby zrobić turban, możesz zakupić zwykłą chustę – powinna być jednak ona odpowiednio długa i szeroka. W sklepach z odzieżą i dodatkami indyjskimi znajdziesz różnego rodzaju chusty, w przeróżnych kolorach i wzorach. Jeżeli nie jesteś w stanie sama zawiązać turbanu, poproś sprzedawczynię o pomoc – z pewnością będzie w stanie Ci pomóc. Czasami do wiązania turbanów używa się specjalnych szpilek, które podtrzymują go na głowie – warto się także i w nie zaopatrzyć, tak na wszelki wypadek.

Turban można także kupić już gotowy – wystarczy go tylko nałożyć na głowę i zawiązać. Jest to niesamowite udogodnienie, zwłaszcza dla osób, które mają trudność z opanowaniem sztuki wiązania turbanów. Taki typ jest także niezwykle wygodny, gdyż nie wymaga od nas zbyt wiele zaangażowania i uwagi – szykując się na wielkie wyjście, nie musimy się martwić, że nie uda nam się zawiązać turbanu.

Ozdoba, ale kiedy?

Turbany można nosić zawsze i wszędzie. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z lat 30-tych i 40-tych, by się przekonać, że był on ozdobą na największe wyjścia. Obecnie można go także bez większych przeszkód nałożyć na spotkanie ze znajomymi w pubie czy nawet wybierając się do sklepu. Turban to obecnie zwykła ozdoba do głowy, która dodaje wielu kobietom niesamowitego uroku. Co jest ważne – gdy zakładamy turban, pamiętajmy, by nie przesadzać zbytnio z dodatkami. Ozdoba ta wymaga pewnego zaangażowania i dokładnego obmyślenia stroju. Turban z reguły powinien stanowić centrum naszego stroju – zastanówmy się więc dwa razy nad innymi ozdobami, w końcu nie chodzi o to, by wyglądać jak choinka, ale by zachwycać.

Zobacz także: Jak modnie wpiąć kwiaty we włosy?

Turban jest o tyle oryginalny, że nie jest to ozdoba dla każdej kobiety. Nie każda bowiem prezentuje się w nim równie dobrze. Wszystko zależy już od rysów oraz kształtu twarzy. Dlatego kupując turban, podejdź do siebie bardzo krytycznie – pamiętaj, że powinien on być Twoją ozdobą a nie odwrotnie. Jeżeli nie możesz się zdecydować, poproś kogoś innego o radę.

Turbany są niesamowitym dodatkiem, faktycznie wyglądają fantastycznie na wielu głowach. Przypomnieć wystarczy Katarzynę Herman czy Darię Widawską. Czasami warto zaryzykować, wybrać coś innego – turban to wspaniała propozycja!