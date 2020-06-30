Jedną z najmodniejszych fryzur tego lata są gładko uczesane włosy z przedziałkiem na środku. Co jednak mają zrobić posiadaczki krótkich włosów lub te z oszałamiającą burzą loków? Modnych fryzur na lato 2020 jest na szczęście dużo więcej.

Nowe rodzaje cięć i kolory włosów na lato 2020

W tym sezonie zdecydowanie postawimy na naturalne odcienie włosów. Różowe, fioletowe, czy nawet zielone farby do włosów pora odłożyć na bok, bo to właśnie „zwyczajne” odcienie będą królować.

Stylista gwiazd Josh Wood podpowiada poleca te 3 kolory włosów:

orzechowy brąz,

ciepły blond,

chłodna platyna.

Najmodniejszym upięciem tego lata ma być za to klasyczny i gładki, zaczesywany na dole kok. Pora zrezygnować także z pogoni za długimi włosami za wszelką cenę. Odkładamy popularne doczepy, które obciążają cebulki włosów i stawiamy na cięcie w stylu long bob.

W te wakacje wyjątkowo modne będą również delikatne, surfurskie fale, które optycznie odejmują lat. Pożądanym dodatkiem stanie się chustka, którą można związać koński ogon lub założyć na głowę. To także praktyczna ochrona przed palącym słońcem.

