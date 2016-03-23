Sprawdź, jak możesz zadbać o swój zarost!

Pielęgnacja brody zależy od jej długości i struktury włosów. Krótki zarost wymaga głównie przycinania, ale już o średni warto odpowiednio dbać, troszcząc się o skórę twarzy oraz higienę zarostu. Prezentujemy kosmetyki, specjalnie dedykowane do pielęgnacji wąsów i brody. Pozwalają lepiej nawilżyć suchą skórę w okolicy zarostu, a także zadbać o zapach i miękkość, zazwyczaj dość sztywnych, włosów na brodzie.

Męskie kosmetyki do pielęgnacji brody

W naszej galerii znajdziecie propozycje kosmetyków różnych marek: mydeł do brody, szamponów, olejków, toników, balsamów oraz wosków. Potrzeby mężczyzn są różne, tak jak odmienne bywają brody, dlatego nie ma jedynej słusznej metody pielęgnacji. W czym tkwi sekret kosmetyków do brody i wąsów?

Szampony do brody, mydła – ich zadaniem jest dokładne usunięcie zanieczyszczeń, ale też odczuwalne zmiękczenie zarostu, dzięki czemu staje się przyjemny w dotyku, mniej sztywny. Szampony dbają również o wrażliwą skórę twarzy .

– ich zadaniem jest dokładne usunięcie zanieczyszczeń, ale też odczuwalne zmiękczenie zarostu, dzięki czemu staje się przyjemny w dotyku, mniej sztywny. Szampony dbają również o . Olejki, mgiełki do twarzy i toniki – chociaż różnią się konsystencją i rodzajem aplikacji, to jednak wszystkie świetnie nawilżają skórę pod brodą. Sprawiają, że włosy stają się łatwe w rozczesywaniu oraz podatne na stylizację. Ich właściwości zapachowe sprawiają, że zarost pięknie pachnie!

– chociaż różnią się konsystencją i rodzajem aplikacji, to jednak wszystkie świetnie nawilżają skórę pod brodą. Sprawiają, że włosy stają się łatwe w rozczesywaniu oraz podatne na stylizację. Ich właściwości zapachowe sprawiają, że zarost pięknie pachnie! Woski i balsamy – pomagają ułożyć brodę, zapanować nad odstającymi kosmykami i wystylizować wąsy. Balsamy również pielęgnują skórę, mają działanie natłuszczające, odżywcze oraz regenerujące.

Warto zasygnalizować, że niektóre woski ze względu na dość twardą konsystencję bardziej polecane są do wąsów, gdyż przy gęstej brodzie ich aplikacja byłaby zbyt trudna.

