Kosmetyki dla mężczyzn - pielęgnacja brody
Sprawdź, jak możesz zadbać o swój zarost!
Pielęgnacja brody zależy od jej długości i struktury włosów. Krótki zarost wymaga głównie przycinania, ale już o średni warto odpowiednio dbać, troszcząc się o skórę twarzy oraz higienę zarostu. Prezentujemy kosmetyki, specjalnie dedykowane do pielęgnacji wąsów i brody. Pozwalają lepiej nawilżyć suchą skórę w okolicy zarostu, a także zadbać o zapach i miękkość, zazwyczaj dość sztywnych, włosów na brodzie.
Męskie kosmetyki do pielęgnacji brody
W naszej galerii znajdziecie propozycje kosmetyków różnych marek: mydeł do brody, szamponów, olejków, toników, balsamów oraz wosków. Potrzeby mężczyzn są różne, tak jak odmienne bywają brody, dlatego nie ma jedynej słusznej metody pielęgnacji. W czym tkwi sekret kosmetyków do brody i wąsów?
- Szampony do brody, mydła – ich zadaniem jest dokładne usunięcie zanieczyszczeń, ale też odczuwalne zmiękczenie zarostu, dzięki czemu staje się przyjemny w dotyku, mniej sztywny. Szampony dbają również o wrażliwą skórę twarzy.
- Olejki, mgiełki do twarzy i toniki – chociaż różnią się konsystencją i rodzajem aplikacji, to jednak wszystkie świetnie nawilżają skórę pod brodą. Sprawiają, że włosy stają się łatwe w rozczesywaniu oraz podatne na stylizację. Ich właściwości zapachowe sprawiają, że zarost pięknie pachnie!
- Woski i balsamy – pomagają ułożyć brodę, zapanować nad odstającymi kosmykami i wystylizować wąsy. Balsamy również pielęgnują skórę, mają działanie natłuszczające, odżywcze oraz regenerujące.
Warto zasygnalizować, że niektóre woski ze względu na dość twardą konsystencję bardziej polecane są do wąsów, gdyż przy gęstej brodzie ich aplikacja byłaby zbyt trudna.
Obejrzyj naszą galerię i wybierz pielęgnację odpowiednią dla siebie!
Mydło do brody, Damn Good Soap, 135g, cena ok. 52 zł
Szampon do brody w kostce, Brighton Beard, 100g, cena ok. 56 zł
Mydło do brody, Zew, 85 ml, cena ok. 30 zł
Szampon do brody, Renee Blanche H. Zone, 100 ml, cena ok. 40 zł
Szampon do brody, Dear Beard, 150 ml, cena ok. 35 zł
Limonkowy szampon do brody, Dr K Soap, 250 ml, cena ok. 108 zł
Szampon do brody, Brooklyn Soap Company, 250 ml, cena ok 110 zł
Szampon do brody dla skóry wrażliwej, Percy Nobleman, 100 ml, cena ok. 80 zł
Pobudzający szampon do brody, MenRock, 100 ml, cena ok. 72 zł
Szampon do brody, Brooklyn Soap Company, 250 ml, cena ok 110 zł
Cytrusowy szampon do brody, Mr Bear, Family Citrus, 250 ml, cena ok. 112 zł
Olejek do brody, Renee Blanche, 50 ml, cena ok. 40 zł
Olejek do brody, Mandarynka i Drzewo Cedrowe, Brighton Beard Company, 10 ml, cena ok. 40 zł
Olejek do brody, Zatoka Rumowa, Bearded Man Company, 10 ml, cena ok. 40 zł
Olejek do brody i wąsów, Beards In Arms, 10 ml, cena ok. 55 zł
Olejek do brody i wąsów, Proraso Beard Oil, 30 ml, cena ok. 52 zł
Olejek do brody i wąsów, Luxina, 30 ml, cena ok. 70 zł
Olejek do brody, Brooklyn Soap Company, 30 ml, cena ok. 88 zł
Tonik do brody o zapachu drzewa cedrowego, Dr K Soap Company, 50 ml, cena ok. 50 zł
Tonik do brody, Pan Drwal, 30 ml, cena ok. 60 zł
Balsam do brody, Limonka i Bazylia, Brighton Beard, 30 ml, cena ok. 46 zł
Balsam do brody, Mr Bear Family, 60 ml, cena ok. 76 zł
Balsam do brody, Dear Beard, 50 ml, cena ok. 50 zł
Balsam do brody, Captain Fawcett Ricki Hall Booze & Baccy Beard Balm, 60 ml, cena ok. 88 zł
Balsam do brody, Beard Balm The Woods, Damn Good Soap Company, 50 ml, cena ok. 82 zł
Pomada modelująca dla mężczyzn, Luxina, 100 ml, cena ok. 60 zł
Wosk do brody i wąsów, Renee Blanche H. Zone, 50 ml, cena ok. 40 zł
Wosk do stylizacji wąsów, TMT (Tiemmeti) Milano, 30 ml, cena ok. 60 zł
Wosk do wąsów w słoiczku, Wanilia i Drzewo Sandałowe, Apothecary 87, 15 ml, cena ok. 43 zł