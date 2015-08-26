Jakie fryzury pasują do trójkątnej twarzy?
Trójkątna twarz jest szersza na wysokości czoła i zwęża się w kierunku brody. Jesteś posiadaczką trójkątnej twarzy? Sprawdź, jakie fryzury powinnaś nosić!
Jeśli masz trójkątną twarz, najlepiej będziesz wyglądać we fryzurach, które optycznie poszerzą okolice wąskiej brody. Zobacz nasze propozycje fryzur dla kobiet o trójkątnej twarzy i wybierz taką, która najbardziej do ciebie pasuje!
1 z 6
Jakie fryzury pasują do trójkątnej twarzy?
Do trójkątnej twarzy idealnie pasują włosy długie lub półdługie, mocno wycieniowane. Pamiętaj jednak, żeby cieniowanie zaczynało się na wysokości żuchwy. Dzięki temu dodasz swoim włosom objętości w tym miejscu, gdzie twoja twarz jest najwęższa. Nie zapominaj również o tym, że jeśli posiadasz trójkątną twarz, powinnaś unikać przedziałka na środku głowy. Rób go na boku!
2 z 6
Jakie fryzury pasują do trójkątnej twarzy?
Lubisz długie włosy, a nie chciałabyś ich cieniować, bo są rzadkie? Warto dodać im objętości i podkręcić je na wałki lub lokówkę od wysokości żuchwy do końca. Dzięki temu twoja twarz zbliży się kształtem do ideału.
3 z 6
Jakie fryzury pasują do trójkątnej twarzy?
U fanek krótkich włosów najlepiej sprawdzi się burza loków.
4 z 6
Jakie fryzury pasują do trójkątnej twarzy?
Kobiety, które wolą spięte włosy powinny pamiętać tylko o jednej radzie: wystarczy, że wypuszczą na twarz kilka kosmyków. Taki drobny trik, a jaki efekt!
5 z 6
Jakie fryzury pasują do trójkątnej twarzy?
Przy trójkątnej twarzy można nosić grzywkę lub nie. Jeśli się na nią zdecydujesz, postaw na krótką!
6 z 6
Jakie fryzury pasują do trójkątnej twarzy?
Lubisz długie grzywki? W takiej też będziesz dobrze wyglądać, tylko musisz zaczesać ją na bok!