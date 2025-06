Blondynko, odśwież kolor i usuń "żółtko" z włosów. Ten szampon za 11,99 zł ci pomoże

Ten szampon to produkt idealny dla kobiet, które marzą o perfekcyjnym odcieniu blond bez żółtych refleksów. W Rossmannie kupisz go za mniej niż 12 złotych. Sprawdź, dlaczego warto go wypróbować.