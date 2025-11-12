To, jakie decyzje zakupowe podejmiemy, determinuje to, dla kogo wybieramy prezent. A zapachy są naprawdę ważnym elementem naszej codzienności, niezależnie od wieku. Młode osoby, potocznie określane jako generacja Z, chętnie eksperymentują z zapachami, często nie ograniczając się tylko do jednego. To pozwala na komponowanie spersonalizowanych aromatów. To swego rodzaju sposób wyrażenia siebie.

Starsze osoby z kolei często są przywiązane do pewnych nut, a nawet do swoich konkretnych zapachów.

Zima to także moment, w którym chętniej sięgamy po ciepłe, otulające nuty, ale coraz częściej możemy spotkać perfumy, w których połączono jej akordy z rześkimi czy soczystymi elementami. To sprawia, że zapach staje się wyrafinowany, elegancki i uniwersalny.

Wśród zapachowych trendów ostatnich miesięcy na pewno wybijają się arabskie perfumy oraz zapachy gourmand, czyli nawiązujące swoimi nutami do deserów, otulające, w których często możemy wyczuć połączenie kwiatów ze słodkimi akordami.

Trwałe perfumy dla kobiet i mężczyzn

Ciepłe, orientalne zapachy oraz te z rodziny gourmand to gwarancja trwałości. Ich wyraziste nuty ciepłej wanilii czy korzennych przypraw pozostawiają tzw. ogon, dzięki czemu nie sposób być niezauważoną.

Arabskie perfumy i gourmand – te zapachy uwielbiają kobiety

Jawhara Golden Nectar

To zmysłowy zapach unisex, który łączy w sobie ciepło Bliskiego Wschodu z nowoczesną lekkością. Orzeźwiający efekt zawdzięcza połączeniu bergamotki i soczystego akordu Pearadise®, które komponuje się z kremowym, otulającym ylang-ylang i kwiatem wanilii. Z kolei piżmo i wetyweria dodają hipnotyzującego pazura. To zapach elegancki i harmonijny, który zamknięto w architektonicznym flakonie inspirowanym arabską architekturą.

mat. prasowe

Jawhara Amberwood Nomad

To zapach wolności – głęboki, orientalny i pełen kontrastów. Kardamon i mirra otwierają kompozycję korzennym blaskiem, który płynnie przechodzi w aromaty drewna cedrowego i labdanum. Doskonale to uzupełniają nuty tonki i ambry nadające zmysłowej, ciepłej głębi. To elegancki unisex.

MEXX Inspired Warmth dla niej

To elegancki zapach, który ogrzewa ciało i umysł zapewniając efekt otulenia. W kompozycji splatają się soczyste czerwone owoce, delikatna wanilia i kremowe nuty bitej śmietany, podkreślone ambrowym akcentem. Wegańska formuła i flakon z recyklingu odzwierciedlają nowoczesne podejście do natury i zmysłowości. To doskonały wybór dla kobiety, która ceni harmonię i ciepło.

Kobiece perfumy, idealne na prezent

Bruno Banani Vanilla Muse

To kolejna otulająca propozycja, która działa na zmysły jak miękki koc w chłodny dzień. Idealnie wpisuje się w trend na waniliowe zapachy. Cytryna i biały heliotrop wprowadzają świeży akcent, do którego po chwili dołączają kremowe nuty wanilii i soczystej brzoskwini oraz ylang-ylang. W bazie wyczuwamy ciepło żywicy benzoesowej i białego piżma, które sprawiają, że zapach ma niepowtarzalny charakter – jest elegancki, kobiecy i sprawdza się o każdej porze dnia.

LeGer Signature

To zapach, który zatrzymuje chwilę. Otula zmysły aksamitnym połączeniem migdałów, heliotropu i kwiatów gardenii, tworząc aurę spokoju i kobiecego wdzięku. Całość dopełnia drewno cedrowe i piżmo, które dodają mu głębi i elegancji. To perfumy dla kobiet, które cenią klasę i subtelność – delikatne, ale zapadające w pamięć.

Perfumy na prezent dla niego

Bruno Banani Energy

To nowy zapach dla aktywnego faceta, który zapewnia eksplozję świeżości i męskiej energii w nowoczesnym wydaniu. Przyciąga aromatem zielonego ananasa i bergamotki, które podkręca pikantny kardamon. W sercu zapachu pulsują nuty lawendy, irysa, kadzidła i... zmrożonych liści. Jednak to nie jest przejmujący ostrością zapach. Całość osadzona jest na ciepłej, drzewnej bazie z tonki, ambry i cedru. To jest zapach dla chłopaka, który wie czego chce. Podkreśla dynamiczny styl i dodaje energii, tak jak jego nazwa wskazuje.

mat. prasowe

MEXX Inspired Warmth dla niego

To elegancki zapach, która otula swoją drzewno-ambrową kompozycją. Łączy dwa żywioły – z jednej strony pikantny imbir, a z drugiej słodką gruszkę, wanilię, drzewne akordy i żywicę benzoesową. To zapach dla świadomego mężczyzny, który każdego dnia będzie go przyjemnie otulał.

David Beckham 20th Anniversary Instinct

To klasyka w nowoczesnym wydaniu. Limitowana edycja wydana z okazji 20-lecia linii zapachów Instinct łączy świeże nuty bergamotki, aldehydy i jabłka, które przenikają się z elegancką lawendą i aromatycznym kardamonem oraz petitgrainem, tworząc dynamiczne serce kompozycji. W bazie znajduje się ciepły kaszmir, paczula i wetiwer, które podkreślają siłę i dojrzałość. Ten zapach symbolizuje męskość, styl i charyzmę.

Materiał promocyjny Coty.