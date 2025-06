Trendy bywają przewrotne. Jednego roku możemy coś uznawać za niezbyt udane wizerunkowo, a innego już nosić to do wszystkiego. Wszystko zależy od naszego podejścia, a także tego, czy jesteśmy w stanie dany produkt obronić odpowiednią stylizacją. Tak jest również w tym przypadku. Te baleriny z CCC za jedyne 55,99 zł to numer 1 na lato 2025. Można z nimi stworzyć naprawdę intrygujące stylizacje.

Jeszcze niedawno były uznawane za dziwaczne i wręcz brzydkie. Dziś wiele kobiet chciałoby mieć je w swojej szafie. Okazuje się bowiem, że baleriny z siateczki, które podbiły wybiegi w ubiegłym roku, w tym sezonie wracają do łask i wszystkie będziemy na nie stawiać.

Nic więc dziwnego, że tego typu buty znalazły się w różnych popularnych sieciach sklepów. W CCC baleriny z siateczki możemy kupić w promocyjnej cenie. Kosztują jedynie 55,99 zł i są dostępne w rozmiarach 36-41. Zobacz, jak się prezentują.

Zapomnij o klasycznych balerinach. Ten model z CCC za jedyne 55,99 zł to numer 1 na lato 2025, Fot. materiały promocyjne, CCC

Baleriny z siateczki - stylizacje

Coraz więcej kobiet stawia na baleriny z siateczki i to nie tylko dlatego, że są modne. Okazuje się, że to jedne z najwygodniejszych butów, jakie możemy sobie sprawić. Są przewiewne, leciuteńkie i podobnie jak klasyki pasują do większości stylizacji.

Baleriny z siateczki na co dzień

Przede wszystkim takie buty warto wybierać na co dzień. Baleriny z siateczki dopasowują się do nogi i w zasadzie w ogóle nie czujemy ich na stopach. Dlatego świetnie sprawdzą się na dłuższy spacer, wyjście z przyjaciółką na kawę, do pracy, a nawet do samochodu. Wystarczy zestawić je z bermudami lub chinosami. Można dobrać je także do spódnicy o dowolnej długości oraz do letnich sukienek.

Baleriny z siateczki na eleganckie okazje

Takie buty świetnie będą też pasować do bardziej eleganckich stylizacji. Warto dopasować je np. do sukienki maxi. Można też postawić na elegancki top i satynową spódnicę. W takiej wersji będziesz wyglądać modnie, stylowo, ale jednocześnie niezobowiązująco.

Baleriny z siateczki w wersji sportowej

Nie da się ukryć, że tego typu buty najbardziej pasują do sportowych stylizacji. Mom jeans, szorty, luźny T-shirt i baleriny z siateczki to zestawienie, które świetnie sprawdzi się u kobiet ceniących sobie swobodę, a jednocześnie chcących wyglądać modnie. Tylko zobaczcie, jak szałowo prezentuje się takie połączenie.