Lato 2025 upłynie pod znakiem naturalnych materiałów i wyrazistych detali. Wśród nich – zamszowe torebki, które łączą styl boho z codzienną elegancją. To jeden z tych dodatków, który pasuje do wszystkiego i wygląda dobrze nawet wtedy, gdy stylizacja jest bardzo prosta.

Zamszowe torebki - hit lata 2025

Moda na naturalność nie ustępuje – również w dodatkach. To właśnie dlatego latem 2025 roku powracają zamszowe torebki. Ale nie te klasyczne, sztywne i ciężkie – w najbliższym sezonie będą królować miękkie, lekkie formy, które wpisują się w letni luz i codzienną wygodę.

Zamsz latem może wydawać się zaskakującym wyborem, ale w rzeczywistości doskonale współgra ze swobodnymi lookami. Zamsz daje stylizacjom strukturę i głębię, ale jednocześnie zachowuje ich niewymuszony charakter oraz wydobywa ich nonszalancję.

W sezonie lato 2025 królują jasne kolory, frędzle i formy, które można nosić bez wysiłku – przewieszone przez ramię, z nonszalancko opadającym paskiem, a nawet w ręce, jakby „przy okazji”. To trend, który udowadnia, że wygodne dodatki nie muszą być nudne.

3 najmodniejsze modele zamszowych torebek

Wybór zamszowej torebki na lato może być dość przytłaczający – zwłaszcza że w sklepach pojawia się ich coraz więcej. Aby ułatwić decyzję, przygotowałam przegląd trzech modeli, które zdecydowanie wyróżniają się w sezonie lato 2025. Każdy z nich pasuje do innego stylu i trybu życia – ale łączy je jedno: modna forma i ponadczasowy materiał.

Mini torebka z zamszu

To opcja idealna dla fanek paryskiego minimalizmu. Mała torebka o prostokątnej formie, noszona pod pachą lub przewieszona na krótkim pasku, świetnie wpisuje się w miejskie stylizacje. W wersji zamszowej wygląda nieco bardziej miękko i romantycznie – szczególnie w odcieniach ecru lub zgaszonego różu.

Taką propozycję możesz znaleźć chociażby w Zarze.

Torebka zamszowa w wersji mini, fot. materiały prasowe Zara

Praktyczna zamszowa shopperka

Shopperka z zamszu to opcja dla kobiet, które potrzebują praktyczności, ale nie chcą rezygnować z trendów. Torba w rozmiarze L lub XL pomieści wszystko: notes, okulary przeciwsłoneczne, książkę i butelkę z wodą. Taki model doskonale sprawdza się w wersji z surowym wykończeniem i bez podszewki – dzięki czemu wygląda luźno i nieformalnie.

W H&M znajdziesz ciekawą opcję w tym klimacie.

Zamszowa torba typu shopper, fot. materiały prasowe H&M

Torebka z frędzlami w stylu boho

Jak już pewnie wiecie, frędzle to absolutny hit sezonu. Trafiają one również na zamszowe torebki, którym dodają ruchu i lekkości. Takie modele świetnie sprawdzą się w stylizacjach inspirowanych festiwalami. To torebka, która zawsze przyciąga uwagę – nawet jeśli reszta looku jest bardzo minimalistyczna.

Unisono ma w swojej ofercie model warty uwagi.

Torebka z frędzlami, fot. materiały prasowe Unisono

Jak wystylizować zamszową torebkę?

Zamsz to materiał z charakterem, ale jego zaletą jest to, że łatwo się z nim pracuje – pasuje do wielu tkanin, kolorów i fasonów. W sezonie letnim najlepiej zestawiać go z czymś kontrastującym – lekką bawełną, lnem, jedwabiem albo nawet muślinem. Dzięki temu stylizacja zyskuje warstwowość, ale nadal wygląda lekko.

Na co dzień sprawdzi się połączenie luźnych spodni, lejącego topu i zamszowej torby typu shopper. Dla bardziej romantycznego efektu warto sięgnąć po jasną sukienkę maxi lub boho spódnicę i dobrać do niej niewielką zamszową baguette z krótkim paskiem. Całość będzie prezentowała się niezwykle szykownie - jak z pokazu mody.

Jeśli zależy Ci na bardziej surowym efekcie, postaw na total look w odcieniach złamanej bieli lub chłodnego beżu i zamszową torbę jako jedyny akcent tekstury. Nie musisz dodawać biżuterii czy mocnych kolorów – wystarczy jeden materiał, który sam „zrobi stylizację”.

W wieczorowych lookach postaw na czarną sukienkę typu slip dress, sandały na cienkich paseczkach i mini torebkę zamszową z metalowym zapięciem. Ten miks minimalizmu z miękką fakturą wprowadzi bardzo nowoczesny i kobiecy efekt.

