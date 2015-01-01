Nowoczesny, atrakcyjny look, dzięki któremu pozytywnie się wyróżnisz zależy, w dużym stopniu,

od dodatków. Dobrze dobrane sprawiają, że nawet w codziennych ubraniach wyglądamy niebanalnie i intrygująco. Elegancka torebka, ciekawa bransoletka oraz designerskie słuchawki potrafią odmienić każdą stylizację! Podpowiadamy, jaki kolor wybrać i jak dopasować akcesoria, żeby wyglądać zjawiskowo!

Postaw na mocny kolor

W tym sezonie królują niebieski, kobaltowy oraz odcienie opalizujące. Akcesoria w wymienionych kolorach dodadzą szyku i nowoczesności. Kiedy zdecydujemy się wybrać ten kolor jako bazowy, świetnie sprawdzi się też czerwony jako podstawowy kolor dodatków. Stylowe akcesoria poznacie więc po pięknych, głębokich barwach.



Kobaltowy to jeden z najmodniejszych kolorów w tym sezonie. Akcesoria, w tym właśnie przepięknym odcieniu, zestawiłyśmy razem ze srebrną sukienką Simple. Zaproponowany zestaw modnych, kobaltowych dodatków to: komplet bransoletek z Camaieu, torba ze S’portofino oraz stylowe słuchawki Level On Wireless firmy Samsung. Dodatki te będą pasowały do kobaltowych paznokci, pomalowanych lakierem Inglot.

Gadżety jak biżuteria

Telefon, laptop, przenośny odtwarzacz audio również mogą stać się stylowym i modnym dodatkiem do naszej stylizacji.

Świat technologii od kobiecej strony prezentuje platforma #pięknieproste. Możecie zapoznać się tam z całą listą nowoczesnych i stylowych akcesoriów. Nową ambasadorką projektu jest Różena Opalińska - dyrektor kreatywna, stylistka mody, która pracowała dla najbardziej uznanych magazynów w Polsce, między innymi Twój Styl, ELLE, Fashion Magazine.

Szczególnie ciekawym rozwiązaniem są słuchawki - w dzisiejszych czasach dostępne

w najmodniejszych kolorach, zupełnie nietypowych dla technologii, jaką znamy z dawnych lat.

Teraz można dopasować słuchawki do koloru paznokci, butów. Mogą one z powodzeniem zastąpić naszyjnik. Designerskie słuchawki nadadzą się także jako stylowy dodatek do ubioru dla mężczyzn. Polecamy!