Każda z nas ma w sobie coś z wojowniczki, stąpającej twardo po ziemi, a jednocześnie kobiety potrzebującej wyciszenia i skupienia się tylko i wyłącznie na swoich zmysłach oraz psychice. Nasza bohaterka Monika, która na co dzień jest instruktorką cardio oraz jogi – wie, jak ważne jest dbanie o dobre samopoczucie i zdrowie. Każdego dnia walczy o to, by jej praca przynosiła coraz większe efekty, a jej podopieczni czuli się każdego dnia lepiej. Poznajcie ją.

Monika – instruktorka cardio i jogi

Co sprawia Ci najwięcej satysfakcji w byciu instruktorką?



Myślę, że przekazywanie innym tego, w jaki sposób stawać się lepszymi wersjami samych siebie. Ich samopoczucie i zdrowie jest dla mnie bardzo ważne. Jestem mocno zaangażowana w każdego z nich i staram się pomagać im w gorszych chwilach. Ponadto po prostu uwielbiam przebywać wśród ludzi. Dają mi oni siłę, wzajemnie motywujemy się i sprawiamy, że nie ma dla nas rzeczy nie do pokonania. Największą radość sprawia mi obserwowanie zmian, które w nich zachodzą. Mam na myśli np. coraz efektywniejszy sposób zarządzania własnym czasem czy większy zapał i odwaga do podejmowania codziennych decyzji.

Jak dbasz o zaangażowanie ćwiczących?



Dając z siebie maksimum zaangażowania i zainteresowania. To naprawdę działa! Jeśli ja interesuję się nimi, oni interesują się tym, co pokazuję. Szczególnie dzieci są wrażliwe na autentyczność prowadzącego. Jeśli masz w sobie choć odrobinę sztuczności, potrafią szybko się zorientować i stracić zapał do pracy. Musisz być sobą i lubić to, co robisz, wierzyć w sens ćwiczeń – w przeciwnym wypadku nikt nie uwierzy w Twoje dobre intencje i umiejętności.

Jaki jest Twój ulubiony moment dnia?



Może zabrzmi to jak wyznanie pracoholiczki, ale uwierzcie mi na słowo – najlepszym momentem w ciągu dnia jest popołudnie, kiedy prowadzę treningi z moimi podopiecznymi. To oni sprawiają, że się uśmiecham. To dzięki nim jestem naprawdę spełniona i szczęśliwa. Kiedy angażuję się w coś całą sobą – nie potrafię przestać o tym myśleć, staję się to częścią mnie. Walczę o każdą osobę i jej kondycję, zmagam się z trudnościami, jakie stawia przed nami los.

Opisz, co jest dla Ciebie najważniejsze w wyborze stroju treningowego.



Każda z nas lubi czuć się komfortowo i pewnie w każdej sytuacji. Podczas treningu może pojawić się wiele okoliczności, na które nie mamy wpływu, dlatego doceniam wszystkie technologie zastosowane w kupowanych przeze mnie ubraniach. Oprócz mojej sportowej natury – lubię także czuć się pięknie i dziewczęco. Nie jestem typem chłopczycy, wybieram ubrania o wyrazistych kolorach. Kocham zwracać na siebie uwagę i być w centrum zainteresowania.

Top cardio cover-up



Atrakcyjny krój i luźne rękawy Topu Cardio Cover-Up gwarantują większą swobodę ruchów jednocześnie sprawiając, że wyglądasz w nim pięknie i kobieco. Został on wykonany z siatkowego materiału zapewniającego przewiewność. Nawet podczas najbardziej wymagającego treningu będziesz czuła się lekko i świeżo, a wszystko dzięki technologii PlayIce – odprowadzającej ciepło i pot ze skóry. Modne, luźne rękawy o długości 3/4 zapewniają dopasowanie i większą swobodę ruchów. Szeroki dekolt pozwala poczuć się seksowniej, niż w zwykłych sportowych ubraniach.



Model: B83958

Cena: 169zł

Rękawiczki cardio gloves



Poczuj się pewniej, dzięki rękawiczkom Reebok Cardio Gloves. Ich elastyczna skóra zapewnia skuteczny i pewny chwyt, dzięki czemu podczas treningów możesz stać się jeszcze bardziej efektywna niż dotychczas. Siatka od zewnętrznej strony dłoni i między palcami zwiększa oddychalność, a miękki materiał pomoże Ci utrzymać dłonie w dobrej kondycji, bez otarć, odparzeń i odcisków. To nie wszystko - regulowane zapięcie ułatwia ich idealne dopasowanie. Wnętrze rękawiczek Cardio Gloves zostało wykonane z miękkiej koziej skóry, która jest bardzo przyjemna w dotyku, a ich zewnętrzne skórzane wykończenie podkreśla styl i zapewnia trwałość rękawic.



Model: S02259

Cena: 129zł

Spodnie Reebok cardio power



Wykonane z miękkiej tkaniny, która jest mieszanką poliestru i elastanu. Spodnie Reebok Cardio Power zapewniają lekkość i nieograniczoną swobodę ruchów, dzięki czemu poczujesz się pewniej na każdym treningu. Dopasowany, przylegający do ciała opływowy krój, nie będzie krępował Twoich ruchów podczas dynamicznych ćwiczeń. Technologia PlayIce odprowadza ciepło i pot ze skóry, aby zagwarantować suchość i komfort. Siatkowy panel pod kolanami zwiększa przepływ powietrza.



Model: B83968

Cena: 169zł

Biustonosz Reebok top



Dobór materiałów w biustonoszu Reebok Top gwarantuje niezawodne wsparcie tej bardzo ważnej części kobiecej garderoby. Wykorzystany w nim materiał jakim jest neopren - zapewnia najwyższy poziom komfortu i trwałości. Ponadto płaskie szwy typu Flatlock - minimalizują ryzyko obtarć. Dopasowany do ciała i opływowy krój nie

będzie utrudniać Ci ruchu, nawet podczas dynamicznego treningu. Zapięcie na zamek błyskawiczny ułatwia zakładanie i ściąganie. Biustonosz Reebok Top nadaje modny i unikalny look każdej sportowej stylizacji.



Model: S01452

Cena: 249zł

Buty Reebok cardio inspire low



Buty Reebok Cardio Inspire Low są stworzone dla kobiet uprawiających różnego rodzaju aktywności,

a sport jest ich największą pasją. Nowe uniwersalne obuwie do ćwiczeń typu cardio, zapewnia maksymalną wygodę, stabilność i wsparcie. Niski profil cholewki oferuje pełną swobodę ruchów kostki, a podeszwa wykonana z miękkiej i niezwykle lekkiej pianki SubLite doskonale amortyzuje i stabilizuje stopę, nawet podczas najbardziej wymagających ćwiczeń. Buty Reebok Cardio Inspire Look zawierają przewiewną cholewkę wykonaną w technologii FuseFrame, aby skutecznie odprowadzać pot i ciepło na zewnątrz, delikatnie chłodząc Twoje stopy. Niebrudząca podeszwa zewnętrzna, zapewnia bardzo dobrą przyczepność, a specjalny punkt TurnZone pozwala na wykonywanie płynnych i stabilnych obrotów.



Model: M45505

Cena: 299zł