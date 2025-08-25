Jesienią i zimą 2025 roku królować będą brązy, bordo i beże, ale czerń nigdy nie wychodzi z łask. Właśnie dlatego również znajduje się wśród modnych kolorów na jesień-zimę 2025/2026 i warto szukać elementów garderoby w jej odcieniach. Absolutnym hitem tego sezonu będzie barwa black noir, który charakteryzuje się większą, wręcz mroczną głębią. Szczególnie jeśli sięgniemy po ten element garderoby. Satynowa koszula w kolorze black noir to must-have jesieni i zimy 2025. Wybrałam 3 modele, na które warto zwrócić uwagę, a także stylizacje, dla których bazą jest właśnie takie ubranie.

Reklama

Satynowa koszula w kolorze black noir to must-have jesieni i zimy 2025

Satyna to materiał, który wpisuje się w trend quiet luxury. Niemal każde ubranie wykonane z tego włókna prezentuje się elegancko. Szczególnie jeśli ma czarny, klasyczny kolor. Trudno się zatem dziwić, że satynowa koszula w odcieniu black noir będzie pożądanym elementem garderoby jesienią i zimą 2025. Wybrałam 3 modele, na które szczególnie warto zwrócić uwagę ze względu na ich klasyczny krój oraz eleganckie wykończenie.

1. Satynowa bluzka z ozdobnymi guzikami z Massimo Dutti

Najbardziej zachwyciła mnie lejąca bluzka z satynowym wykończeniem z Massimo Dutti. To bowiem model, który świetnie prezentuje się zarówno w zestawieniu z eleganckimi spodniami, jak i z jeansami czy spódnicą. Niezależnie od tego, do czego dopasujesz tę koszulę, będziesz prezentować się elegancko i luksusowo, a jednocześnie niezobowiązująco. To uniwersalny element garderoby o bardzo dobrej jakości, więc warto w niego zainwestować. Kosztuje 299 zł.

Satynowa bluzka z ozdobnymi guzikami z Massimo Dutti, Fot. materiały promocyjne, massimodutti.com

2. Satynowa lejąca koszula z Mango

Klasyka nigdy nie wychodzi z mody. I właśnie taki model znalazł się w sieci sklepów Mango. To prosta, czarna koszula z satyny, która będzie rewelacyjną bazą do każdej stylizacji. Możesz dopasować ją do garnituru, ale też do zwykłych ciemnych cygaretek lub nawet do jeansów. Te ostatnie świetnie będą wyglądać z taką koszulą, jeśli do tego dobierzesz mokasyny i czarną shopperkę. Wówczas z pewnością zadasz szyku. Ta koszula kosztuje w promocji 89,99 zł.

Satynowa lejąca koszula z Mango, Fot. shop.mango.com

3. Koszula India Czarna - Kapsua

Kapsua to polska marka odzieżowa, która słynie z elementów garderoby o doskonałej jakości. Tak jest również w tym przypadku. Ta koszula została uszyta z rayonu, czyli naturalnego włókna znanego jako sztuczny jedwab, który wygląda też jak satyna. To doskonały element garderoby do codziennych stylizacji - np. do pracy. Można ją nosić w klasycznym wydaniu lub jako narzutkę na top czy sukienkę. Aktualnie koszula jest w promocji i kosztuje 364 zł.

Reklama

Koszula India Czarna Kapsua, Fot. materiały promocyjne, kapsua.com

Czarna satynowa koszula - inspiracje

Tego typu bluzki pasują niemal do wszystkiego, ale warto wiedzieć, z czym je zestawić, aby zadać szyku i faktycznie stworzyć stylizację w stylu quiet luxury. Podpowiadam 5 inspiracji na noszenie satynowej koszuli w odcieniu black noir. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?