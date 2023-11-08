Jesienna kapsuła marki Lasocki Hobbycore to idealny wybór dla tych, którzy chcieliby przenieść praktyczne rozwiązania ze szlaków górskich na miejskie ulice. Znajdują się w niej wygodne buty i torby dla dorosłych i dla dzieci, które idealnie sprawdzą się podczas jesiennych spacerów po parku oraz zwiedzania urokliwych uliczek.

W butach wykorzystane zostały elementy charakterystyczne dla obuwia trekkingowego. Grubsza podeszwa z bieżnikiem zapewni stabilność, a wysoka cholewka zagwarantuje dodatkowe wsparcie dla kostki. Sznurowadła, z wzorem przypominającym ten na linach wspinaczkowych i haczyki na górze butów, pozwolą na łatwe dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb.

fot. Materiały prasowe

W kolekcji pojawiają się swetrowe ocieplacze na kostki, wyjmowane w modelach damskich oraz wykończenie cholewki w stylu baranka, które poza ochroną przed zimnem, stanowi również element ozdobny. Buty dla kobiet posiadają również kilkucentymetrowy obcas i wkładkę podwyższającą.

Torebki są poręczne i wygodne. Większa torba typu worek może zostać łatwo przekształcona w plecak. Mała torebka to połączenie miejskiego szyku i funkcjonalności. Szeroki pasek zapewni komfort użytkowania, a duża ilość kieszeni i przegródek sprawi, że z łatwością spakujesz do niej wszystkie niezbędne drobiazgi.

Kolory od razu przywodzą na myśl złotą jesień i wielobarwne korony drzew w miejskich parkach. Modne kasztanowa czerwień i złocisty khaki zostały uzupełnione o niezawodną czerń i piaskowy écru. Każdy model w kolekcji jest wyjątkowy, jednak przemyślana paleta kolorystyczna pozwala na łatwe łączenie ich ze sobą.

fot. Materiały prasowe

Buty dziecięce są podobne do tych dla rodziców i zachęcają do tworzenia stylizacji

w trendzie mini me. Wykonane z tych samych, jakościowych materiałów pozwolą Twojemu dziecku cieszyć się wygodą nawet podczas kapryśnej pogody.

Kolekcja marki Lasocki Hobbycore jest dostosowana do przejściowej pogody. Skórzane buty i torebki to oczywisty wybór na lata, a praktyczny, łatwy w odbiorze design kolekcji nie wyjdzie z mody.

Kolekcja marki Lasocki Hobbycore dostępna jest w sklepach CCC i aplikacji, na ccc.eu oraz eobuwie.pl