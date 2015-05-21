Współpraca marek samochodowych i branży mody ma swoje dobrze ugruntowane tradycje. Mercedes-Benz od lat sponsoruje wiele znaczących eventów spod znaku fashion. Przykładów jest więcej! Mini ma swoją kluczową współpracę z markę Puma, a fuzja talentów i umiejętności projektowania zaowocowała linią ubrań, butów i dodatków. Akcesoria i obuwie Porsche Design pokazywane są na nowojorskim tygodniu mody.

Każdy, kto docenia design, zwraca również uwagę na to wszystko, co go otacza. Na to, co wygląda świetnie i opowiada historię o swoim właścicielu. Do tej kategorii zaliczają się samochody. Ubrania i samochody przemawiają do ludzi na poziomie podświadomości i świadomości.

– mówił w jednym z wywiadów Fern Mallis, jeden z założycieli New York Fashion Week.

Na polskim podwórku ta tendencja również zaznacza się w coraz wyraźniejszy sposób. Mercedes-Benz nie tylko stał się tytularnym sponsorem Warsaw Fashion Weekend, ale też wykorzystał tegoroczne warszawskie święto mody do prezentacji Mercedes CLA Shooting Brake, również w sieci. W internecie pojawiły się 3 krótkie filmy promujące Mercedes-Benz Fashion Weekend Warsaw - powyżej znajdziesz jeden z nich!

Krótkie filmowe opowieści z przymrużeniem oka pokazują, że samochód to miejsce prywatnych rytuałów - ilu kierowców, tyle stylów jazdy i użytkowania auta. Często anegdotycznych lub zabawnych. Jednocześnie każde auto należy do przestrzeni publicznej, jest oglądane, oceniane, komentowane. Dokładnie tak jak ubranie...