Święta to czas, kiedy naprawdę chcemy sprawić radość – nie kolejnym oczywistym upominkiem, ale prezentem, który zachwyci, zainspiruje albo zaskoczy. Jeśli szukasz czegoś więcej niż standardowych rozwiązań, TK Maxx to idealny kierunek. To miejsce, w którym można znaleźć prawdziwe perełki – modne, markowe, niepowtarzalne, a co najważniejsze, dostępne w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Brzmi jak świąteczna magia? To raczej przemyślana filozofia zakupów, która pozwala podarować wyjątkowość, nie przekraczając budżetu.

1. Beżowy plecak, ok. 134,99 zł / 2. Brązowa bransoletka, ok. 59,99 zł / 3. Burgundowa kamizelka, ok. 79,99 zł / 4. 50 kadzidełek z jaśminem i białą szałwią, ok. 34,99/ 5. Brązowy pasek, ok. 74,99 / 6. Brązowy szalik, ok. 59,99 zł / 7. Brązowa torebka, ok. 134,99 zł.

Święta w wielkim stylu – tylko z TK Maxx

Wystarczy jeden spacer między półkami, by znaleźć coś zarówno dla mamy zakochanej w skandynawskim stylu, jak i dla nastoletniej siostry, która marzy o viralowych kosmetykach z TikToka. TK Maxx działa jak butikowy showroom z całego świata – moda damska i męska, buty, akcesoria, tekstylia, zabawki dla dzieci, dekoracje do domu czy zapachowe świeczki – wszystko to dostępne pod jednym dachem. A co najważniejsze: każdy produkt, który tam znajdziesz, ma w sobie coś unikatowego. Często to pojedyncze egzemplarze, więc jeśli trafisz na perełkę – nie zastanawiaj się zbyt długo.

1. Zielony top z guzikami, ok. 99,99 zł / 2. Brązowe rękawiczki, ok. 84,99 zł / 3. Cienie do powiek, ok. 19.99 zł / 4. Czarna spinka do włosów, ok. 27,99 zł / 5. Bursztynowy naszyjnik, ok. 59,99 zł / 6. Damskie botki z wężowym wzorem, ok. 84,99 / 7. Dziennik Mindfulness, ok. 39,99 zł / 8. Ciemnozielona torebka, ok. 199,99 zł.

Wyobraź sobie miękki, kaszmirowy szal, który uzupełni zimową stylizację, albo kubek z limitowanej kolekcji, w którym zaparzysz zimową herbatę z pomarańczą i goździkami. A może coś innego, np. luksusowy krem pod oczy, niedostępny w tradycyjnych drogeriach, czy zestaw ozdób świątecznych, które wprowadzą do wnętrza domowy blask? TK Maxx nie oferuje przypadkowego asortymentu – to oferta starannie wyselekcjonowanych rzeczy od polskich i światowych projektantów!

Markowe perełki dla ciebie i twoich bliskich

Czym różni się TK Maxx od innych sklepów? Przede wszystkim tym, że kupcy marki codziennie przeczesują świat w poszukiwaniu okazji – tych od znanych projektantów, ale także od niszowych, lokalnych marek, których próżno szukać w typowych centrach handlowych. Dzięki temu asortyment jest świeży, różnorodny i zmienia się kilka razy w tygodniu. To oznacza, że każda wizyta w sklepie może być zupełnie innym doświadczeniem – pełnym niespodzianek, inspiracji i zakupowej satysfakcji.

1. Rozświetlająca ampułka, ok. 39,99 zł / 2. Słuchawki nauszne z redukcją hałasu, ok. 115.99 zł / 3. Metalowa lampa stołowa, ok. 169.99 zł / 4. Nocne serum peelingujace, ok. 34.99 zł / 5. Stołek ciemnozielony, ok. 269.99 zł / 6. Kubek podróżny z rączką, ok. 84.99 zł / 7. Zestaw spinek do włosów, ok. 39.99 zł / 8. Luksusowy zestaw do kąpieli, ok. 79.99 zł.

Nie musisz wiedzieć, czego konkretnie szukasz – wystarczy, że dasz się ponieść atmosferze polowania na skarby. Może planowałaś kupić ubrania i zabawki dla dziecka, a wrócisz z dodatkowym prezentem dla teściowej, np. stylową paterą na wypieki czy kompletem do herbaty w odcieniach tegorocznych trendów wnętrzarskich. Możesz nawet trafić na jedwabną apaszkę, która wygląda jak z pokazów mody, ale kosztuje ułamek ceny. W TK Maxx prezentowe możliwości są właściwie nieograniczone – szczególnie, że wszystkie działy są na wyciągnięcie ręki.

Zainspiruj się i kup prezenty z wyprzedzeniem

Gwiazdka to czas magii i niespodzianek, a zakupy w TK Maxx mogą dostarczyć wielu emocji. To właśnie różnorodność i nieprzewidywalność sprawiają, że czujemy się w tym sklepie, jak na świątecznym jarmarku. Mamy wszystkie rzeczy na wyciągnięcie ręki. Zamiast przewidywalnych prezentów – trafiamy na oryginalne i niepowtarzalne upominki. Zamiast przekraczania budżetu – mamy luksusowe skarby w cenach do 60% niższych*.

1. Zestaw do kąpieli dla mężczyzn, ok. 59.99 zł / 2. Zestaw do łazienki, ok. 74.99 zł / 3. Zestaw śpioszków, ok. 39.99 zł / 4. Zestaw dla dziewczynki, ok. 49.99 zł / 5. Zestaw pajacyków, ok. 59.99 zł / 6. Zielone kartki świąteczne, ok. 27.99 zł / 7. Zestaw bronzer-rozświetlacz-róż, ok. 34.99 zł.

Warto też podkreślić, że w TK Maxx nie obowiązuje schemat sezonowych kolekcji. Znajdziesz tu wszystko, co aktualnie zachwyca: od topowych dodatków w najmodniejszych kolorach, przez minimalistyczne elementy w stylu skandynawskim, aż po świąteczne klasyki – czerwień, zieleń i złoto w eleganckim, nowoczesnym wydaniu. I co najważniejsze – wszystkie te perełki dostępne są w jednym miejscu, gotowe do zapakowania pod choinkę.

Nie zostawiaj zakupów na ostatnią chwilę. Regularne dostawy oznaczają, że każdego tygodnia możesz trafić na coś nowego – a wiele z tych skarbów pojawia się tylko raz. Przygotuj się i rusz po świąteczne prezenty, które naprawdę zrobią wrażenie!

* Od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie.

Materiał promocyjny TK Maxx