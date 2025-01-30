Wiosna 2025: poczuj modowy vibe, który kocha kontrasty
Wiosna 2025 to celebracja różnorodności i gry kontrastów. To czas na połączenia elegancji ze sportowym luzem, klasycznych fasonów z futurystycznymi akcentami, a stonowanych barw z energetycznymi odcieniami. Liczy się swoboda, odważne detale i umiejętność łączenia pozornie niepasujących elementów. Jakie ubrania, kolory i kroje będą rządzić w tym sezonie? Sprawdź najgorętsze trendy!
Denim total look
Denim to absolutny must-have. Nie nosimy go już tylko w postaci klasycznych jeansów – wiosną 2025 rządzi denimowy total look, czyli zestawy składające się z jeansowych spódnic, marynarek, kamizelek i bluzek.
Jak go nosić?
- Spódnica midi z wysokim stanem + dopasowana jeansowa koszula = styl paryżanki z nutą vintage.
- Jeansowa kamizelka noszona solo + szerokie spodnie = nowoczesny casual chic.
- Kurtki wiosenne damskie i marynarki z przeskalowanymi kieszeniami lub asymetrycznym krojem dodają stylizacji surowego charakteru.
Oversize vs. podkreślona talia
W tym sezonie wybierasz, po której stronie kontrastu stoisz. Oversize nadal ma się świetnie, ale obok niego pojawiają się mocno dopasowane marynarki damskie i sukienki z wyraźnie podkreśloną talią.
Co wybrać?
- Oversize’owe marynarki w pastelowych odcieniach łączymy z dopasowanymi spodniami lub dresowymi joggerami.
- Taliowane płaszcze i sukienki to powrót do mody lat 90. – kobiecość na pierwszym planie!
- Spodnie wide leg w duecie z crop topem lub gorsetową bluzką to gra proporcji, która wygląda nowocześnie i świeżo.
Luz w luksusowym wydaniu
Wiosna 2025 redefiniuje pojęcie komfortu. Dresy nie są już tylko domowym outfitem – teraz nosimy je na ulicach w eleganckiej wersji!
Jak je stylizować?
- Dresowe spodnie z szeroką nogawką w duecie z marynarką i szpilkami.
- Dopasowane topy i bluzy zestawiane z klasycznymi trenczami.
- Jedwabne dresy – subtelne, minimalistyczne, ale ultra stylowe.
Spódnice sportowe czy romantyczne?
Tej wiosny spódnice przyjmują różne oblicza. Z jednej strony mamy asymetryczne modele z technicznych tkanin, z drugiej zwiewne i romantyczne fasony inspirowane baletem.
Najmodniejsze opcje:
- Jeansowa maxi spódnica – noszona z topem i marynarką.
- Tiulowe spódnice midi – zestawione z oversize’ową bluzą dla kontrastowego efektu.
- Satynowe spódnice w wersji sportowej – w duecie z sneakersami i krótką bomberką.
Kolory wiosny 2025: klasyka i energia
fot. Mat. prasowe
Kontrast widoczny jest również w palecie barw. Minimalistyczne beże i biele mieszają się z nasyconą czerwienią, kobaltem i soczystą zielenią. Modne są też metaliczne odcienie – srebro i złoto, które pojawiają się w akcentach na kurtkach, butach i torebkach.
Jak je nosić?
- Total look w bieli lub beżu zawsze wygląda stylowo i nowocześnie.
- Mocne akcenty – czerwone buty, kobaltowa marynarka czy zielona torebka – ożywiają klasyczne stylizacje.
- Metaliczne kurtki w połączeniu z klasycznym denimem – futurystyczny twist na codzienny look.
Wiosna 2025 to sezon kontrastów
Nie musisz wybierać jednego stylu – graj kontrastami, miksuj elegancję ze sportem, klasykę z awangardą. Łącz jeansowe total looki z romantycznymi spódnicami, oversize’owe marynarki z dresami i podkreślaj sylwetkę nowoczesnymi fasonami.
MOHITO - tu znajdziesz połączenia kobiecej elegancji z nowoczesnym podejściem do mody. Marka doskonale wpisuje się w trend kontrastów, oferując zarówno klasyczne marynarki z podkreśloną talią, jak i oversize’owe modele idealne do casualowych stylizacji. Kolekcja pełna jest denimowych total looków, w tym jeansowych kamizelek i spódnic midi, które można łączyć w różnorodne zestawy.
