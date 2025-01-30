Denim total look

Denim to absolutny must-have. Nie nosimy go już tylko w postaci klasycznych jeansów – wiosną 2025 rządzi denimowy total look, czyli zestawy składające się z jeansowych spódnic, marynarek, kamizelek i bluzek.

Jak go nosić?

Spódnica midi z wysokim stanem + dopasowana jeansowa koszula = styl paryżanki z nutą vintage.

Jeansowa kamizelka noszona solo + szerokie spodnie = nowoczesny casual chic.

Kurtki wiosenne damskie i marynarki z przeskalowanymi kieszeniami lub asymetrycznym krojem dodają stylizacji surowego charakteru.

Oversize vs. podkreślona talia

fot. Mat. prasowe

W tym sezonie wybierasz, po której stronie kontrastu stoisz. Oversize nadal ma się świetnie, ale obok niego pojawiają się mocno dopasowane marynarki damskie i sukienki z wyraźnie podkreśloną talią.

Co wybrać?

Oversize’owe marynarki w pastelowych odcieniach łączymy z dopasowanymi spodniami lub dresowymi joggerami.

Taliowane płaszcze i sukienki to powrót do mody lat 90. – kobiecość na pierwszym planie!

Spodnie wide leg w duecie z crop topem lub gorsetową bluzką to gra proporcji, która wygląda nowocześnie i świeżo.

Luz w luksusowym wydaniu

Wiosna 2025 redefiniuje pojęcie komfortu. Dresy nie są już tylko domowym outfitem – teraz nosimy je na ulicach w eleganckiej wersji!

Jak je stylizować?

Dresowe spodnie z szeroką nogawką w duecie z marynarką i szpilkami.

Dopasowane topy i bluzy zestawiane z klasycznymi trenczami.

Jedwabne dresy – subtelne, minimalistyczne, ale ultra stylowe.

Spódnice sportowe czy romantyczne?

Tej wiosny spódnice przyjmują różne oblicza. Z jednej strony mamy asymetryczne modele z technicznych tkanin, z drugiej zwiewne i romantyczne fasony inspirowane baletem.

Najmodniejsze opcje:

Jeansowa maxi spódnica – noszona z topem i marynarką.

Tiulowe spódnice midi – zestawione z oversize’ową bluzą dla kontrastowego efektu.

Satynowe spódnice w wersji sportowej – w duecie z sneakersami i krótką bomberką.

Kolory wiosny 2025: klasyka i energia

fot. Mat. prasowe

Kontrast widoczny jest również w palecie barw. Minimalistyczne beże i biele mieszają się z nasyconą czerwienią, kobaltem i soczystą zielenią. Modne są też metaliczne odcienie – srebro i złoto, które pojawiają się w akcentach na kurtkach, butach i torebkach.

Jak je nosić?

Total look w bieli lub beżu zawsze wygląda stylowo i nowocześnie.

Mocne akcenty – czerwone buty, kobaltowa marynarka czy zielona torebka – ożywiają klasyczne stylizacje.

Metaliczne kurtki w połączeniu z klasycznym denimem – futurystyczny twist na codzienny look.

Wiosna 2025 to sezon kontrastów

Nie musisz wybierać jednego stylu – graj kontrastami, miksuj elegancję ze sportem, klasykę z awangardą. Łącz jeansowe total looki z romantycznymi spódnicami, oversize’owe marynarki z dresami i podkreślaj sylwetkę nowoczesnymi fasonami.

MOHITO - tu znajdziesz połączenia kobiecej elegancji z nowoczesnym podejściem do mody. Marka doskonale wpisuje się w trend kontrastów, oferując zarówno klasyczne marynarki z podkreśloną talią, jak i oversize’owe modele idealne do casualowych stylizacji. Kolekcja pełna jest denimowych total looków, w tym jeansowych kamizelek i spódnic midi, które można łączyć w różnorodne zestawy.

