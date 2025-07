Len i wiskoza to materiały, które są pożądane latem. Nic więc dziwnego, że popularna sieć sklepów Lidl również postanowiła wprowadzić do swojej oferty elementy garderoby wykonane właśnie z tych włókien. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ubrania, które sprawdzą się na co dzień - w mieście i do pracy. Ta wiskozowa kamizelka z Lidla za 34,99 zł to hit lata 2025. Zapewni ci efekt "quiet luxury". Tylko zobacz, jak się prezentuje.

Wiskozowa kamizelka z Lidla za 34,99 zł

Lidl wychodzi naprzeciw swoim klientom. Dlatego często w asortymencie marki znajdują się modne elementy garderoby. Teraz nie dość, że w dyskoncie będziemy mogli kupić modne ubrania, to jeszcze naprawdę jakościowe. Lidl wprowadzi bowiem do swojej oferty naturalną kolekcję z lnem.

Naszą uwagę w nowym asortymencie Lidla przykuł wiskozowa kamizelka. Została ona uszyta w 70% z wiskozy i w 30% z lnu. To świetna opcja do spodni z tego samego materiału - zamiast eleganckiej koszuli. Można też połączyć ją z marynarką, tworząc stylowy zestaw.

Kamizelka dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i piaskowej. Kosztuje tylko 34,99 zł. Zobacz, jak wygląda.

Czarna kamizelka wiskozowa z Lidla, Fot. materiały prasowe, Lidl Polska

Piaskowa kamizelka wiskozowa z Lidla, Fot. materiały prasowe, Lidl Polska

Ta kamizelka zapewni ci efekt "quiet luxury"

"Quiet luxury" to pożądany efekt, na który chce teraz stawiać wiele kobiet. To bowiem elementy garderoby w nierzucających się oczy odcieniach i o bardzo dobrej jakości. I właśnie w ten trend wpisuje się wiskozowa kamizelka z Lidla. Oto 3 inspiracje na stylizacje, które możesz stworzyć przy jej użyciu.

Nowa kolekcja ubrań z lnem od 7 lipca w Lidl Polska

Od 7 lipca 2025 w asortymencie stacjonarnym oraz na stronie internetowej Lidla dostępna jest nowa kolekcja ubrań z lnem od Esmara i Esmara. To elementy garderoby idealne na lato, ponieważ są zwiewne, ale też wyjątkowo stylowe, w związku z czym świetnie się sprawdzą np. do biura.

W lnianej ofercie Lidla znalazły się nie tylko eleganckie kamizelki. Dostaniemy w niej także m.in. koszulę damską, długie spodnie oraz szorty - wszystko w przystępnych cenach. Również panowie znajdą elementy garderoby idealne dla siebie - np. koszulę czy bermudy. Warto zatem zapoznać się z nową ofertą tego popularnego dyskontu.