Niektóre trendy wydają się odważne, ale w rzeczywistości wystarczy zestawić je z odpowiednimi elementami garderoby, aby okazało się, że są uniwersalne i pasują na każdą okazję. Tak jest w przypadku tej spódnicy. Od dawna planowałam ją kupić, bo od miesięcy podbija media społecznościowe - noszą ją wszystkie it-girls. Teraz przyszedł czas na mnie. Spódnica z frędzlami z H&M to model, który pasuje niemal do wszystkiego. Zobacz, z czym ją zestawić, aby stworzyć modną stylizację.

Brakowało mi takiego modelu w szafie. Ta spódnica to mój numer 1

Spódnica z frędzlami to model, który jest już wszędzie. Wywodzi się ze stylu boho i choć jeszcze nie tak dawno kojarzyła się głównie z muzyką country, dziś jest na największych światowych wybiegach. Noszą ją wszystkie it-girls i coraz więcej kobiet decyduje się na taki model nawet na co dzień.

Jeszcze niedawno można ją było zobaczyć głównie na fashion weekach i festiwalach muzycznych. Dziś nosimy ją na wakacjach, na randkę, a nawet do pracy. Wszystko zależy bowiem od tego, z czym ją zestawimy. Zwłaszcza model, który znalazł się w sieci sklepów H&M i jest naprawdę uniwersalny.

Spódnica z frędzlami z H&M to hit sezonu

Czarna spódnica maxi z frędzlami, która znalazła się w ofercie sklepów H&M, to najbardziej klasyczna wersja, jaka możemy wybrać. Ma gumkę w pasie, do połowy uda kryty materiał, a dalej jest pocięta niczym nożyczkami. Otrzymujemy zatem modne frędzle aż do kostek.

To wytrzymały model, który świetnie pasuje zarówno do krótkiego topu, jak i do ciemnych rajstop i marynarki, jeżeli chcemy stworzyć bardziej biurową stylizację - idealną również na chłodniejsze dni, np. jesienią. Taka spódnica świetnie będzie się też prezentować z trampkami i kurtką jeansową lub masywnymi, motocyklowymi botkami oraz skórzaną kurtką.

Spódnica z frędzlami w H&M dostępna jest w pełnej puli rozmiarowej - od XXS do XXL. Kosztuje 147,99 zł. Zobacz, jak wygląda.

Spódnica maxi z frędzlami z H&M, Fot. materiały promocyjne, hm.com

Spódnica z frędzlami - stylizacje

Taką spódnicę można stylizować na wiele sposobów. Pasuje bowiem zarówno do eleganckich outfitów, jak również do bardziej sportowych looków. Tylko od ciebie zależy, na który się zdecydujesz. Znalazłam 3 różne inspiracje na to, jak stylizować spódnicę z frędzlami. Zobacz, która z tych wersji podoba ci się najbardziej.

Spódnica z frędzlami w wersji eleganckiej

Jeśli chcesz postawić na elegancką stylizację z taką spódnicą, weź przykład z mieszkanek południowej Europy. Włoszki i Hiszpanki wiedzą, jak nosić taki model, aby wyglądać szykownie i naprawdę gorąco. Wystarczy połączyć ją z krótkim topem na jedno ramię lub koszulą wiązaną w pasie. Świetnie sprawdzi się też klasyczna biała koszula. Do tego sandałki na obcasie oraz delikatna biżuteria.

Spódnica z frędzlami - biznesowy outfit

Wbrew pozorom tego typu spódnica świetnie nadaje się do biura. Zakrywa bowiem to, co trzeba i jednocześnie jest naprawdę oryginalna. Wystarczy zestawić ją z dłuższą marynarką, a do tego dobrać klasyczne szpilki oraz wyrazistą biżuterię. Taka stylizacja to sam szyk.

Spódnica z frędzlami na sportowo

Na koniec coś, co kochają wszystkie kobiety, które tego typu spódnicę wybierają na festiwal lub na miasto. W wersji sportowej warto bowiem zestawić ją z motocyklowymi botkami i skórą lub kurtką jeansową oraz trampkami. Tylko od ciebie zależy, którą z tych opcji wybierzesz.