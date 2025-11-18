Święta to coś więcej niż tylko daty w kalendarzu – to emocje, rytuały i wspomnienia, które zostają z nami na lata. To czas, gdy świat zwalnia, a my możemy zanurzyć się w tym, co naprawdę ważne. Przytulna atmosfera w domu, miękkie tkaniny, migoczące światełka, zapach pierników i pomarańczy – wszystko to buduje niepowtarzalny klimat, który aż chce się pielęgnować i celebrować. Właśnie dlatego tak istotne są detale: zarówno te na stole wigilijnym i wokół niego, jak i te, które otulają nas na co dzień – ciepłe swetry, kolorowe piżamy czy miękkie kapcie. Kampania marki Primark przekonuje, że „nie ma czegoś takiego jak za dużo świąt” i trudno się z tym nie zgodzić. Tu pod jednym dachem znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy, by stworzyć pełnię świątecznych emocji – niezależnie od okazji, wieku czy budżetu.

Materiały prasowe

Moda na zimowe świętowanie

Primark przygotował pełną kolekcję świątecznej mody dla całej rodziny. Sukienki z cekinami i połyskujące zestawy to idealna propozycja zarówno na wigilijną kolację, jak i na sylwestrową zabawę. Z kolei piżamy w czarno-czerwoną kratę oraz urocze zestawy z Miffy, Kubusiem Puchatkiem i świątecznymi motywami sprawiają, że każdy poranek przy choince będzie wyjątkowy. W kolekcji nie zabrakło również ciepłych swetrów z klasycznymi wzorami w stylu norweskim lub fair isle, które doskonale pasują do rodzinnych zdjęć i wspólnego pieczenia pierników.

Materiały prasowe

Zimowe spacery, wieczorne wyjścia czy codzienne zakupy – w każdej z tych sytuacji sprawdzą się płaszcze i kurtki z kolekcji Primark. Szczególnie warte uwagi są modele ze sztucznego futra – miękkie, eleganckie i ciepłe, a do tego w bardzo przystępnej cenie. Uzupełnieniem świątecznych stylizacji są miękkie szaliki, ciepłe czapki i rękawiczki, a także bogata oferta kapci i skarpet – od klasycznych po te z motywami choinek, bałwanków i reniferów. W Primark dostępne są również buty w różnych odsłonach – eleganckie do świątecznych zestawów, sportowe na co dzień oraz ocieplane modele idealne na zimowe spacery. W ofercie można znaleźć także urocze torebki w stylu retro, które świetnie pasują zarówno do błyszczącej sukienki, jak i bardziej casualowego płaszcza.

Materiały prasowe

Dla dzieci marka przygotowała całe zestawy ubranek z ulubionymi bohaterami, m.in. Myszką Miki czy Grinchem. W tym sezonie to właśnie zestawy piżam i swetrów dla całej rodziny są absolutnym must-have. W Primark znajdą się też pasujące sweterki dla czworonożnych pupili – bo przecież wszyscy członkowie rodziny zasługują na pełnię świątecznych emocji!

Materiały prasowe

Magia ukryta w szczegółach

To detale tworzą świąteczny klimat – wie o tym Primark i pokazuje, jak łatwo można zamienić zwykły dom w zimową krainę czarów. Wystarczy ozdobić choinkę kolorowymi bombkami i migającymi światełkami, na ścianie zawiesić elegancki wieniec lub gałązki ostrokrzewu, na kanapę rzucić kilka poduszek – np. w kształcie choinek lub z haftowanymi motywami świątecznymi – a na półce ustawić ceramiczny piernikowy domek, kubek w kształcie Świętego Mikołaja lub renifera czy przepięknie pachnącą świecę. Część z nich z powodzeniem można podarować w prezencie bliskiej osobie.

Święta z Primark
Materiały prasowe

Wiadomo, że podczas świąt życie toczy się wokół stołu. W wydaniu Primark jest on prawdziwą ucztą dla oka – zdobią go odświętne obrusy i podkładki na talerze, porcelanowe talerze ze złotymi i czerwonymi akcentami oraz świąteczne kubki i kieliszki. A to tylko jedna z możliwych propozycji aranżacji – w Primark znajdziemy dużo innych wzorów, kolorów i kształtów bożonarodzeniowej zastawy stołowej.

Materiały prasowe

Święta celebrować można także w nocy, po zgaszeniu świateł. Pościel z motywami reniferów, choinek i śnieżynek zamieni zwykły sen w ciepłą, magiczną opowieść. A co najlepsze, sprawdzi się ona nie tylko w grudniu. Dzięki tym wszystkim detalom święta są obecne w każdym zakątku domu – od porannej kawy, przez wigilijną kolację, aż po noc pod miękką kołdrą.

Materiały prasowe

Świąteczna pielęgnacja

W świątecznym okresie liczy się odrobina blasku – zarówno na choince, jak i na twarzy. W ofercie Primark nie brakuje kosmetyków, które doskonale sprawdzą się jako upominki, ale też pomogą zadbać o siebie przed wigilijną kolacją czy sylwestrową nocą. Kremy i balsamy o przyjemnych zapachach otulają skórę, przygotowując ją na zimowe dni, a zestawy do kąpieli zamieniają łazienkę w domowe SPA. Wody toaletowe zamknięte w stylowych flakonach dodadzą elegancji każdej chwili, a kosmetyki kolorowe – od szminek i tuszów do rzęs po pudry, rozświetlacze i pędzle do makijażu – pomogą wyczarować efektowny look na każdą okazję. Wszystkie te produkty łączy jedno: świąteczny charakter, przystępna cena i piękne opakowania. To praktyczne, ale i wyjątkowo stylowe prezenty – zarówno dla innych, jak i dla siebie – które cieszą jeszcze długo po rozpakowaniu.

Materiały prasowe

Pełnia świątecznych emocji

Primark udowadnia, że magiczne święta nie muszą oznaczać dużych wydatków. Dzięki bogatej i wszechstronnej ofercie można przygotować się na każdą okazję – od kolacji wigilijnej, przez leniwe poranki, aż po szaloną sylwestrową noc. Wszystko dostępne jest pod jednym dachem, w świetnych cenach i stworzone tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Święta z Primark to wygoda, styl i radość wspólnego celebrowania.

Święta z Primark
Materiały prasowe

