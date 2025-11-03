W świecie mody wciąż pojawiają się nowe trendy, ale to właśnie klasyczne fasony potrafią zrobić największe wrażenie. Jednym z nich są flare jeans za 127,99 zł z H&M – spodnie, które zyskały uznanie kobiet na całym świecie, zwłaszcza tych o niższym wzroście. Ich wyjątkowy krój nie tylko wpisuje się w aktualne trendy, ale przede wszystkim działa jak magiczny trik stylistyczny, który wydłuża nogi i podkreśla proporcje sylwetki.

Spodnie typu flare zostały zaprojektowane tak, by nie tylko dobrze wyglądać, ale i realnie wpływać na optyczny odbiór sylwetki. Co warto wiedzieć o tym fasonie i dlaczego stał się tak popularny?

Jeansy - Fot. hm.com

Czym są spodnie typu flare i jak wyglądają?

Flare jeans, nazywane potocznie dzwonami, to spodnie z rozszerzaną nogawką, która zaczyna się rozszerzać od kolana w dół. Ich charakterystyczny fason nawiązuje do mody lat 70., jednak współczesne modele – takie jak te dostępne w H&M – są odświeżoną wersją klasyki. Flare jeans mają dopasowaną górę i biodra, co dodatkowo podkreśla kształty, a rozszerzająca się nogawka balansuje proporcje ciała.

Flare jeans – dla jakiej sylwetki są najlepsze?

Flare jeans to idealny wybór dla kobiet niskiego wzrostu. Dzięki specyficznemu fasonowi, który optycznie wydłuża nogi, spodnie te dodają sylwetce lekkości i smukłości. Rozszerzana nogawka wyrównuje proporcje między biodrami a łydkami, co sprawia, że cała figura wygląda bardziej harmonijnie.

Flare jeans dobrze prezentują się także na sylwetkach typu gruszka i klepsydra – dopasowana góra spodni podkreśla talię i biodra, a dzwonowate nogawki równoważą proporcje. Osoby z masywniejszymi udami również mogą sięgnąć po ten fason – nogawka typu flare skutecznie maskuje tę partię ciała.

Z czym nosić flare jeans na co dzień?

Na co dzień flare jeans H&M można stylizować na wiele sposobów. Do casualowych zestawów najlepiej sprawdzą się t-shirty, topy na ramiączkach, koszule oversize oraz kardigany. Świetnie wyglądają w połączeniu ze sneakersami, trampkami czy mokasynami.

W chłodniejsze dni warto dobrać do nich płaszcz lub kurtkę jeansową. Flare jeans dobrze komponują się również z butami na obcasie – szpilkami, koturnami lub botkami – co jeszcze bardziej podkreśla efekt wydłużonych nóg. W zależności od dodatków, z tych samych spodni można stworzyć zarówno luźną, miejską stylizację, jak i bardziej kobiecy, elegancki look.

