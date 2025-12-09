Gdy nadchodzi sezon świąteczny, każda fashionistka szuka idealnych ubrań, które połączą styl, wygodę i przystępną cenę. Właśnie takim hitem stały się spodnie damskie z szerokimi nogawkami i prześwitami marki Esmara, które pojawiły się w ofercie sklepu internetowego lidl.pl. Ten konkretny model zdobył już uznanie wielu kobiet, które cenią modny krój, komfort i elegancję.

Dlaczego ten model spodni podbija serca it-girls?

Szerokie nogawki to trend, który nie znika od kilku sezonów. Nadają sylwetce lekkości, wysmuklają nogi i świetnie komponują się zarówno z eleganckimi, jak i casualowymi elementami garderoby. Dodatkowym atutem spodni Esmara jest ich uniwersalność – z powodzeniem można je założyć zarówno na wigilijną kolację, jak i codzienne spotkanie z przyjaciółmi.

Co ciekawe, zawierają prześwity. To zatem największy hit sezonu, który kochają wszystkie it-girls. Taki element garderoby dodaje pazura każdej stylizacji. Zobacz, jak prezentują się te spodnie.

Spodnie damskie z szerokimi nogawkami i prześwitami marki Esmara, Fot. materiały promocyjne, lidl.pl

Gdzie i za ile kupić spodnie Esmara z Lidla?

Produkt dostępny jest wyłącznie online – w oficjalnym sklepie internetowym Lidl Polska pod adresem. Cena tych spodni wynosi 39,99 zł – to wyjątkowo atrakcyjna propozycja dla osób szukających stylowych ubrań bez wydawania fortuny.

Spodnie Esmara z Lidla są nie tylko modne, ale też tanie i dostępne dla szerokiego grona klientek. To doskonała okazja, by uzupełnić swoją świąteczną garderobę bez nadwyrężania budżetu.

Idealne na Święta 2025 – sprawdź warianty kolorystyczne i rozmiary

Model spodni dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznej czerni oraz wzorze w kolorowe paski. Taka różnorodność pozwala na dobranie odpowiedniego wariantu do indywidualnych preferencji oraz stylizacji.

Rozmiarówka również została dostosowana do potrzeb różnych sylwetek. Spodnie występują w rozmiarach:

XS (32/34),

S (36/38),

M (40/42),

L (44/46).

Dzięki temu zarówno panie noszące mniejsze, jak i większe rozmiary znajdą coś dla siebie. Stylowe spodnie na święta powinny być nie tylko modne, ale i wygodne – model od Esmara spełnia oba te warunki.

Spodnie damskie z szerokimi nogawkami – jak je stylizować?

Spodnie damskie online oferowane przez Lidl dają wiele możliwości stylizacyjnych. W wersji czarnej można je zestawić z białą koszulą i marynarką, tworząc elegancki look na firmowe spotkanie wigilijne. Z kolei wariant w paski idealnie wpisuje się w świąteczny klimat – wystarczy dodać czerwony sweter lub połyskującą bluzkę.

Stylizacje z szerokimi nogawkami to prawdziwe pole do popisu. Można je nosić z obcasami, botkami, a nawet sneakersami, w zależności od okazji. Eleganckie spodnie z Lidla to świetna baza do stworzenia zarówno klasycznych, jak i bardziej ekstrawaganckich outfitów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego fasonu, świątecznego charakteru i atrakcyjnej ceny, spodnie świąteczne 2025 od Esmara stanowią jeden z najciekawszych elementów kolekcji dostępnej w Lidlu.

