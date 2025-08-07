Niektóre gwiazdy są wielkimi fankami stylu boho. Szczególnie w sezonie wakacyjnym możemy podziwiać ich stylizacje właśnie w tym klimacie. Szczególnie upodobała go sobie Anna Lewandowska, która niedawno była na wakacjach z przyjaciółkami i pochwaliła się zdjęciami z nich. Na jednej z fotografii ma na sobie kreację, którą błyskawicznie zachwyciła fanki. Okazuje się, że to model z popularnej sieciówki. Anna Lewandowska w sukience boho z Bershki zadała szyku, a ja znalazłam podobne modele, które możecie kupić do 150 zł.

Anna Lewandowska w sukience boho z Bershki

Anna Lewandowska jest fanką podróży z plecakiem. Teraz udała się na kolejną tego typu przygodę wraz ze swoimi przyjaciółkami. Do bagażu spakowała ażurową sukienkę, która jest niezwykle kobieca. To model na ramiączkach z wiązaniem na plecach. Dodatkowo jest asymetryczny i uwydatnia zgrabną figurę trenerki.

Biel sukienki podkreśla z kolei opaleniznę Ani. Okazuje się, że ta kreacja boho pochodzi z... popularnej sieciówki. Zobacz, jak Anna Lewandowska się w niej zaprezentowała.

Ażurowa sukienka boho Lewandowskiej podbiła serca jej fanek

Gdy fanki Lewandowskiej zobaczyły jej kreację, zaczęły jej zadawać pytania o ten model. Okazuje się, że pochodzi on z poprzedniej kolekcji Bershki. Dlaczego tak bardzo spodobał się internautkom?

Styl boho tego lata wrócił do łask. W sieciówkach mogłyśmy znaleźć różne kreacje w tym stylu - koronkowe, na cienkich ramiączkach i asymetryczne. Mini, midi, maxi - do wyboru do koloru. Teraz tego typu sukienki znalazły się na wyprzedażach. Wybrałam 3 koronkowe sukienki w stylu tej, na którą zdecydowała się Ania Lewandowska.

3 koronkowe sukienki boho do 150 zł

Asymetryczna sukienka z bawełną z Reserved

W sieci sklepów Reserved znajdziemy uroczą, asymetryczną sukienkę z koronki. Posiada cienkie ramiączka i dość mocno wycięte plecy. Świetnie komponuje się w letniej stylizacji ze skórzanymi klapkami i torebką w tym samym stylu. Jej aktualny koszt to 59,99 zł.

Asymetryczna sukienka z bawełną z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Długa sukienka na ramiączkach z koronki ze Stradivariusa

W Stradivariusie znajdziemy midi sukienkę, o długości podobnej do tej, którą zaprezentowała Ania Lewandowska. To biała kreacja z koronki, która pod spodem ma asymetryczną halkę. Podszewka sięga do połowy uda, a dalej jest już puszczona sama koronka, która gwarantuje modny prześwit. Cena sukienki to 149 zł.

Długa sukienka na ramiączkach z koronki ze Stradivariusa, Fot. materiały promocyjne, stradivarius.com

Sukienka mini z fakturą i koronkowym wykończeniem

W aktualnej ofercie Bershki również znajdziemy kreację w stylu boho. To mini sukienka, ale na cienkich ramiączkach i z koronkowymi wstawkami. Świetnie sprawdzi się w takiej stylizacji, jaką zaprezentowała Ania Lewandowska. Tego typu model kosztuje 80,50 zł.