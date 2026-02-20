Te 3 elementy garderoby razem tworzą perfect cottage look. I to bez wysiłku
Stylizacja cottagecore to powrót do romantycznej prostoty, w której bluzka z falbanami, spódnica midi z paskiem i zamszowe baleriny grają główne role. Zobacz, jak wybrać elementy garderoby, by stworzyć modny i ponadczasowy zestaw na każdą okazję.
Stylizacja cottagecore, inspirowana sielskim życiem na wsi i estetyką vintage, zyskuje na popularności dzięki uniwersalnym i komfortowym rozwiązaniom. Bluzki z falbanami zachwycają lekkością, a spódnice midi z paskiem pięknie podkreślają sylwetkę. Zamszowe baleriny natomiast stanowią wygodne i stylowe dopełnienie całości. Ten look nie tylko nawiązuje do nostalgii, ale też pozwala poczuć się wyjątkowo kobieco i naturalnie – bez względu na okazję.
1. Bluzka z falbanami to romantyczny akcent w stylizacji cottagecore
Bluzka z falbanami to zdecydowanie jeden z najważniejszych elementów stylizacji cottagecore. W tym sezonie projektanci, nawiązując do lat 80. i estetyki epoki wiktoriańskiej, lansują bluzki ozdobione efektownymi falbanami. Tego typu bluzki pojawiają się zarówno w wersji z rękawami bufkami, jak i z delikatnymi zdobieniami przy dekolcie czy wzdłuż przodu.
Często mają luźny, zwiewny krój, co gwarantuje komfort. Kolory najczęściej oscylują wokół pasteli i bieli, które doskonale wpisują się w rustykalną i romantyczną estetykę cottagecore. Falbany dodają stylizacji lekkości oraz wyrafinowania, a zarazem sprawiają, że look staje się zmysłowy i kobiecy. Taką bluzkę możesz nosić zarówno do spódnicy, jak i eleganckich spodni. To wybór, który podkreśla indywidualność, a jednocześnie pozwala poczuć się swobodnie i naturalnie.
Idealną bluzkę w tym stylu znajdziesz w Reserved, gdzie kosztuje 139,99 zł i dostępna jest w rozmiarach XS-XXL.
2. Spódnica midi z paskiem nadaje lekkości
Spódnica midi z paskiem stanowi drugi kluczowy filar stylizacji cottagecore. Model ten jest nie tylko ponadczasowy, ale również niezwykle funkcjonalny. Spódnica midi dostępna jest w różnych wariantach – od plisowanych po gładkie, często z wysokim stanem i ozdobnym paskiem, który podkreśla talię. Materiały takie jak modal czy bawełna gwarantują wygodę przez cały dzień.
Plisowane spódnice nadają całości lekkości i kobiecej subtelności, podkreślając proporcje sylwetki. Spódnica midi z paskiem świetnie sprawdzi się zarówno w casualowych stylizacjach, jak i w zestawach bardziej eleganckich. Możesz łączyć ją z bluzką z falbanami lub swetrem, tworząc spójny, kobiecy i uniwersalny zestaw na wiele okazji. Wybór neutralnych kolorów oraz naturalnych tkanin doskonale wpisuje się w filozofię cottagecore, podkreślając kontakt z naturą i umiłowanie prostoty.
Znalazłam przepiękny przykładowy model spódnicy w odcieniu khaki w Reserved. Jego cena to 149,99 zł, a rozmiarówka to XS-XXL.
3. Zamszowe baleriny jako subtelny detal, który dopełnia styl cottagecore
Zamszowe baleriny to doskonałe uzupełnienie stylizacji cottagecore – są jednocześnie wygodne i niezwykle stylowe. Ich miękka faktura i minimalistyczny design dodają całości uroku, nie przytłaczając pozostałych elementów zestawu. Zamszowe baleriny, dostępne w stonowanych odcieniach beżu, brązu czy różu, sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i podczas bardziej formalnych okazji.
Lekka, elastyczna podeszwa gwarantuje komfort nawet przy dłuższym noszeniu. To buty, które pozwalają poczuć się swobodnie, zachowując jednocześnie elegancję i subtelność. Połączenie balerin z bluzką z falbanami i spódnicą midi z paskiem sprawia, że całość stylizacji staje się harmonijna, pełna dziewczęcego wdzięku i ponadczasowego uroku. Zamszowe baleriny szczególnie dobrze sprawdzą się u osób ceniących wygodę, delikatność i klasyczne rozwiązania modowe.
Szukasz modelu dla siebie? Zerknij do Zary. Kosztują 129 zł i dostępne są w rozmiarach 35-42.
