Kampania wprowadza nas w najbardziej spektakularny czas roku: sezon świąteczny

i karnawałowy. W centrum uwagi stają szpilki, sukienki, futra oraz efektowne kreacje stworzone z myślą o wielkim wejściu. To modowy spektakl, w którym każda stylizacja gra pierwszoplanową rolę, a każda kobieta staje się starletką własnej sceny.

Nowoczesna rewia – mniej teatru, więcej fashion.

Każdy kadr kampanii został zaprojektowany jak scena – dynamiczna, wyrazista, pełna energii. Każdy ruch bohaterek niesie emocje, podkreślając, że moda to nie tylko ubiór, lecz także ekspresja charakteru i nastroju. W tej narracji reneegirls błyszczą i bawią się modą bez ograniczeń. Najnowsza odsłona kampanii przypomina, że karnawał to moment, aby pozwolić sobie na więcej: więcej światła, więcej ekspresji, więcej zabawy. Bo każda z nas zasługuje na swoje osobiste show.

Borys Synak / modelka Michalina Wojciechowska

Estetyka zdjęć nawiązuje do współczesnej interpretacji motywu cyrkowego, który

w nadchodzącym roku mocno powraca jako hot trend alert: teatralność, przerysowane formy, gra kontrastów i kostiumowe detale

w połączeniu z nowoczesnym fashion minimalizmem. W takim świecie moda staje się także performancem.

Marka zachęca, by w tym sezonie pozwolić sobie na więcej i dać się ponieść swojej własnej fantazji i wyobraźni – pozwolić na więcej teatralności, odwagi, zabawy

i autokreacji. To zaproszenie do świata,

w którym styl przestaje być tłem, a staje się centrum wydarzeń.

Heels time

W kampanii Dress Up. Show Up. Sparkle. szpilki stają się absolutnym symbolem rewiowego blasku. To one wyznaczają rytm ruchu bohaterek, podkreślają ich pewność siebie i dodają stylizacjom teatralnego wykończenia. W tej odsłonie reneegirls noszą szpilki, które tworzą efekt „big entrance” – nie są dodatkiem, ale centralnym elementem sceny. Oferta marki jest bardzo bogata. Zaczyna się od klasycznych, ponadczasowych lakierowanych szpilek, a kończy na tych z ostrym zakończeniem czy metalicznymi, pełnymi błysku detalami. Zdecydowanie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Borys Synak

FAUX FUR QUEENS – CZYLI SEZON NA SZTUCZNE FUTERKA

Kolekcja błyszczy dzięki futrom, które są prawdziwymi „statement pieces” – oversize’owe, kolorowe, pełne tekstury i dramatyzmu. Marka stawia na eko-futra: sztuczne materiały, które wyglądają luksusowo, ale odpowiadają nowoczesnym standardom etyki. Pojawiają się w odważnych barwach – od głębokiej czerwieni, przez brązy, beże, po pastele

i printy. Modele obejmują zarówno krótkie kurtki

z dużym kołnierzem, jak i długie płaszcze typu teddy – to futra, które przyciągają wzrok i nadają stylizacji imponujący wymiar sceniczny.

Borys Synak

Obok spektakularnych futer i butów, kampania pokazuje również ponadczasowe klasyki – silne akcenty, które nigdy nie wychodzą z mody. Czarna ramoneska lub biker – znak rozpoznawczy niebanalnej elegancji. To element bazy, który podkreśla charakter stylizacji i wzmacnia sceniczny vibe.

Nie brakuje także asortymentu sukienek, które rozświetlają scenę na każdą okoliczność. Czarne klasyki, ale też mocne, pełne blasku kreacje w kolorach czerwieni, różu, czy rose gold są hołdem dla klasycznego glamour – idealne na moment finałowy, kiedy wszystko ma błyszczeć.

Po prostu: Dress up. Show up. Sparkle.

Kampania łączy teatralność współczesnej rewii z trendami nadchodzącego roku, tworząc przestrzeń, w której każda kobieta może wejść na własną scenę. Taką, jaka pasuje do jej charakteru i energii. Miks futer, koronek, szpilek, klasyków i mocnych printów buduje opowieść o stylu, który nie boi się przyciągać spojrzeń.

Materiał promocyjny marki renee