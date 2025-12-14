Kampania opowiada o różnych nastrojach i pragnieniach Kobiet – tych pełnych energii, subtelnych i romantycznych, jak i rozrywkowych i pewnych siebie. Każda z bohaterek wie, czego chce – i znajduje to, czego naprawdę pragnie. To opowieść o emocjach, stylu i rytmie życia, w którym moda łączy się z autentycznością.

ŚWIĘTA – bliskość, emocje i kobiecy styl

Kolekcja „ALL I WANT IS…” to zaproszenie do odkrywania przyjemności płynącej z obdarowywania – siebie i innych. Bo radość to uśmiech i komfort bycia sobą. To ubrania, które podkreślają kobiecość, dają radość z noszenia i pozwalają czuć się wyjątkowo. Bo święta to czas bliskości, ciepła i gestów, które mają znaczenie – od uśmiechu, po drobny prezent.

W świątecznej odsłonie born2be.pl królują kobiece fasony, które łączą elegancję i lekkość. W kolekcji znajdziemy modne falbanki, delikatne prześwity, błyszczące małe kopertówki oraz stylowe kombinezony w odcieniach burgund i głębokiej czerwieni. Sukienki dostępne są w długościach maxi, midi i mini – tak, by każda kobieta mogła wybrać fason najlepszy dla swojej sylwetki.

Stylizacje uzupełniają czółenka na niewysokim słupku i szpilki z ozdobą sprzączką– idealne połączenie wygody i szyku.

Świąteczny czas to również czas odpoczynku w wygodnych stylizacjach. W kolekcji znajdziemy ciepłe swetry i miękkie komplety w odcieniach beżu, ecru i szarości.

SYLWESTER – błysk, energia i radość

Koniec roku to czas blasku i dobrej zabawy – moment, w którym sukienki nabierają połysku, a szpilki są najlepszym towarzyszem na parkiecie. Sylwestrowa Noc z born2be.pl to połączenie stylu i wygody, błysku i luzu – wszystkiego, czego Kobiety pragną, by wejść w Nowy Rok z uśmiechem i energią.

W kolekcji nie brakuje srebrnych sukienek z drobnymi zdobieniami, błyszczących tkanin oraz detali, które sprawiają, że każda stylizacja staje się wyjątkowa. Sukienki o dekolcie V zachwycają subtelnym połyskiem i srebrnymi detalami, a modele na jedno ramię z oryginalnym wykończeniem i rozcięciami po bokach nadają całości odważnego, nowoczesnego charakteru.

W końcu moda ma być przyjemnością – a każda stylizacja może być małym, spełnionym marzeniem.

born2be.pl zachęca: bawmy się modą tak, jak cieszymy się chwilami spędzonymi z bliskimi. W końcu każda kobieta kocha wygodę, piękno i to, co sprawia, że może być sobą – w rytmie swoich emocji.

