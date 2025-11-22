Podczas szału zakupowego niesłabnącą popularnością cieszą się ponadczasowe i uniwersalne modele. W kolekcji damskiej najchętniej wybierane są klasyczne kurtki oraz płaszcze.

Bestsellerową propozycją jest kurtka puchowa z kolekcji PREMIUM o lekko wydłużonym kroju. Wyróżnia ją wyjątkowa lekkość – cecha szczególnie ważna w okresie zimowym. Naturalne materiały zapewniają wyjątkowe ciepło nawet przy ujemnych temperaturach. Jej szary, połyskujący odcień dodaje świeżości każdej stylizacji, a jednocześnie jest na tyle stonowany, że dopasuje się do każdej okazji. Zestaw idealny? Warto połączyć ją z kapeluszem z dodatkiem ciepłej wełny, który zdominował trendy 2025 na nakrycia głowy w chłodniejsze dni.

Jeżeli krótka puchówka jest zbyt klasycznym wyborem, warto wybrać model w oryginalnym kolorze. Bordowa, pikowana kurtka o prostym fasonie jest doskonałą alternatywą. Jej dłuższa forma, sięgająca za kolana, sprawia, że pozostaje ponadczasowa, a jednocześnie ma w sobie „to coś”, co przyciąga wzrok. Do tego jest wyjątkowo praktyczna – lekka, dobrze dopasowująca się do sylwetki, ze stójką chroniącą szyję przed chłodem oraz dużymi, funkcjonalnymi kieszeniami.

A jeśli szukasz czegoś bardziej eleganckiego i na wyjątkowe okazje, sprawdź koniecznie propozycje płaszczy oraz wełnianych futer. Szczególnie wartym uwagi jest dwurzędowe, długie futerko, które dzięki wiązanemu w talii paskowi przypomina płaszcz o szlafrokowym kroju. Wykonane w 100% z wełny będzie doskonałym wyborem podczas trwającego Black Friday, podczas którego zakupisz go z ekstra rabatem -10%. Doskonale się układa, a luźny fason i boczne rozcięcia zapewniają pełną swobodę ruchów. Beżowa kolorystyka sprawia natomiast, że z łatwością połączysz je ze stonowanymi, neutralnymi stylizacjami.

Podczas promocji Black Weeks uwagę przykuwa wysokiej jakości obuwie skórzane. Marka OCHNIK słynie z wysokiej jakości skórzanego obuwia, a wybór w tym sezonie jest wyjątkowo szeroki.

Warto postawić na klasyczny fason, który nie wychodzi z mody. Skórzane buty, choć wymagają większej inwestycji, to przede wszystkim gwarancja trwałości i wygody. Dzięki regularnej pielęgnacji zachowują swój pierwotny wygląd, a ich solidne wykonanie sprawia, że będą służyć przez lata. Szczególnie polecane są klasyczne, czarne botki – niezwykle uniwersalny model, pasujący do niemal każdej jesienno-zimowej stylizacji.

Dla miłośniczek wyrazistego i bardziej indywidualnego stylu marka przygotowała także wysokie, skórzane botki ze sznurowaniem na masywnej, głęboko żłobionej podeszwie. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie należą do najbardziej uniwersalnego obuwia, w praktyce świetnie sprawdzają się zarówno w casualowych zestawieniach z jeansami, jak i w połączeniu z prostymi spodniami i marynarką. Co więcej, świetnie przełamują delikatne, kobiece stylizacje z lekko rozkloszowaną sukienką, dodając im charakteru i mocnego akcentu.

W czasie Black Weeks w OCHNIK promocje obejmują nie tylko obuwie, ale także ubrania i torebki, co daje doskonałą okazję, by wzbogacić swoją szafę o kilka wyjątkowych elementów.

Na co warto zwrócić uwagę? Ciepły, wełniany sweter jest dobrą inwestycją na zimowe dni.

Nie może też zabraknąć klasycznych żakietów i marynarek, które w zależności od okazji możesz zestawiać z koszulami, topami, t-shirtami, a nawet sukienkami. Choć w ostatnich sezonach modne są oversizowe fasony, warto czasem postawić na elegancką klasykę. Podczas promocji Black Friday idealnym wyborem jest krótki, kremowy model z ozdobnymi złotymi guzikami. Ponadczasowy model, który wpisuje się w trend old money style.

W kategorii dodatków nieocenione są skórzane torebki – kopertówki i listonoszki o minimalistycznym designie sprawdzają się w codziennych stylizacjach i są praktyczne. W OCHNIK podczas Black Friday znajdziesz między innymi klasyczne listonoszki w atrakcyjnych cenach. Proste modele w czarnym kolorze, wyposażone w praktyczne przegródki, pozwolą wygodnie przechowywać telefon, portfel i inne niezbędne drobiazgi, łącząc funkcjonalność z elegancją.

Dla niego

W męskiej garderobie kluczowe jest, by móc skompletować zestawy na cały sezon. W trakcie trwającej promocji w OCHNIK łatwo przygotujesz kompletny outfit na jesień i zimę. Od czego zacząć? Oczywiście od kurtki lub płaszcza!

Podczas Black Friday warto zwrócić uwagę na ponadczasowe skórzane modele lub nieco cieplejsze wełniane płaszcze, które sprawdzą się w wielu sezonach.

Klasyczne skórzane półbuty to podstawa każdej udanej stylizacji – eleganckie, wytrzymałe i komfortowe, doskonałe zarówno do garnituru, jak i do casualowych stylizacji. Fanom sportowego luzu OCHNIK oferuje modne sneakersy w neutralnych kolorach, które świetnie komponują się z jeansami lub chinosami, zachowując stylowy, nowoczesny charakter.

W okresie zimowym nie może zabraknąć miękkich, ciepłych swetrów i klasycznych koszul – idealnych do warstwowych stylizacji, zarówno na co dzień, jak i na formalne okazje. Wysokiej jakości materiały zapewniają komfort noszenia i trwałość przez lata.

Skórzane paski, portfele i torby na ramię to elementy, które łączą elegancję z funkcjonalnością. Minimalistyczny design i ponadczasowe kolory sprawiają, że takie dodatki pasują do wielu stylizacji i są praktyczne w codziennym użytkowaniu.

Black Friday w OCHNIK to idealny moment, aby uzupełnić szafę o sprawdzone klasyki i modne nowości – zarówno dla niej, jak i dla niego. Wysoka jakość, ponadczasowe fasony i eleganckie detale sprawiają, że każde zakupy w OCHNIK to pewny wybór na wiele sezonów.

