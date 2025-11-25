Reklama

Balaclava: od trendu internetowego do must have w szafie

Tej zimy balaclava święci triumfy – noszą ją wszyscy! Od influencerek, przez minimalistki, po miłośniczki warstwowych stylizacji czy wielbicielki sportowego stylu. To modne połączenie kaptura, komina i czapki, które nie tylko wygląda świetnie, ale także doskonale chroni przed zimnem i wiatrem. W czasie Black Friday na platformie SHEIN można znaleźć ją w wielu kolorach: klasyczną czarną czy w pastelowych odcieniach, dzięki czemu można wybrać tę idealną i dopasować ją do swojego zimowego looku. To prezent dla samej siebie, który natychmiast poprawi komfort codziennych spacerów czy w trakcie drogi do pracy.

Trend alert! Misie wracają do łask i będą nas ogrzewać tej zimy

Bluzy z polaru typu miś w ostatnich miesiącach zyskały ogromną popularność – i nic dziwnego! Są miękkie, ciepłe, przyjemne podczas noszenia i wyglądają naprawdę uroczo. Co więcej, uwielbiają je skandynawskie influencerki, które od lat uchodzą za prekursorki trendów. To może sugerować, że moda na polary potrwa co najmniej do kolejnego sezonu. W tym roku największym hitem są modele w jesienno-zimowych odcieniach, takich jak beż, brąz czy butelkowa zieleń. Ale prawdziwym przebojem są te w zimowe wzory, na przykład w śnieżynki. Klasyczna kurtka? Zapomnij o niej. Wybierz misia i ciesz się ciepłem i przyjemnym otuleniem!

shein_black_friday_2
Mat. prasowe

Statement shoes na zimę? Oficerki!

Jeżeli istnieje obuwie, które potrafi wynieść każdą zimową stylizację na wyższy poziom – to właśnie oficerki. To jeden z tych elementów garderoby, który łączy w sobie modę i funkcjonalność w najlepszym wydaniu. Dzięki temu oficerki są inwestycją, która zawsze się opłaca. Pasują do wszystkiego: wełnianego płaszcza, pikowanej kurtki, spódnicy midi, ulubionych dżinsów czy sukienek. Dlatego to zdecydowany faworyt do miana statement shoes tego sezonu i warto go mieć na swojej wishliście.

Na platformie SHEIN z okazji Black Friday można upolować wiele modeli w atrakcyjnych cenach. Jeśli więc w tym roku chcesz kupić prezent, który posłuży Ci długo – to może być strzał w dziesiątkę!

Mała rzecz, wielki efekt – błyszczyk, który daje efekt wow

W tym sezonie każda it girl ma w torebce błyszczyk, który przyciąga spojrzenia. Najbardziej pożądane są te, które gwarantują efekt tafli, lub takie, które błyszczą milionem drobinek z maksymalnym glow. Trend jest jasny: im bardziej świetliste i przyciągające wzrok, tym lepiej! To nie tylko dodatek do makijażu, ale także kropka nad i w każdym zimowym looku.

Warto jednak pamiętać, że zimą nasze usta są narażone na nagłe zmiany temperatury, gdy wychodzimy z domu, czy suche ogrzewane powietrze. To z kolei prowadzi do ich przesuszenia i pękania. Dlatego warto wybrać produkty, które nie tylko będą gwarantowały efekt wow, ale także zadbają o nasze usta, nawilżą je i wygładzą, np. SHEGLAM Pout-Perfect Shine Lip Plumper.

Codzienny rytuał w wersji it girl – produkty, które robią różnicę

Prezenty dla siebie mogą być nie tylko modowe czy kosmetyczne – świetnie sprawdzają się też te, które uprzyjemnią codzienne rytuały, a jednocześnie cieszą przy tym oko i duszę. Uwielbiasz zacząć dzień od porannej matchy lub świeżo wyciskanego soku? Doskonale! Przygotuj ulubiony napój w uroczej, pastelowej szklance z SHEIN, która sama w sobie wywołuje uśmiech. Już taki mały detal sprawia, że dzień zaczyna się dobrze, a codzienny rytuał staje się momentem przyjemności.

Na SHEIN znajdziesz wiele szklanek i kubków w najróżniejszych kolorach i kształtach. A może wolisz personalizowaną wersję ze swoim imieniem? To też jest możliwe!

shein_black_friday_3
Mat. prasowe

Jeszcze większe święto zakupowe

Black Friday na SHEIN to najlepszy moment, by zrobić coś miłego dla siebie, zanim świąteczna gorączka i prezenty dla bliskich pochłoną cały budżet. Dlatego w ramach Black Friday możesz skorzystać z dodatkowego kodu 15BLACKWEEK, który daje 15% zniżki na produkty marek własnych przy składaniu zamówienia w aplikacji SHEIN lub na stronie internetowej. Promocja obowiązuje od 17.11.2025 do 31.12.2025 i nie łączy się z innymi rabatami.

Wszystkie dostępne zniżki na Black Friday znajdziesz na oficjalnej stronie SHEIN.

Materiał promocyjny marki Shein

Reklama
Reklama
Reklama