Balaclava: od trendu internetowego do must have w szafie

Tej zimy balaclava święci triumfy – noszą ją wszyscy! Od influencerek, przez minimalistki, po miłośniczki warstwowych stylizacji czy wielbicielki sportowego stylu. To modne połączenie kaptura, komina i czapki, które nie tylko wygląda świetnie, ale także doskonale chroni przed zimnem i wiatrem. W czasie Black Friday na platformie SHEIN można znaleźć ją w wielu kolorach: klasyczną czarną czy w pastelowych odcieniach, dzięki czemu można wybrać tę idealną i dopasować ją do swojego zimowego looku. To prezent dla samej siebie, który natychmiast poprawi komfort codziennych spacerów czy w trakcie drogi do pracy.

Trend alert! Misie wracają do łask i będą nas ogrzewać tej zimy

Bluzy z polaru typu miś w ostatnich miesiącach zyskały ogromną popularność – i nic dziwnego! Są miękkie, ciepłe, przyjemne podczas noszenia i wyglądają naprawdę uroczo. Co więcej, uwielbiają je skandynawskie influencerki, które od lat uchodzą za prekursorki trendów. To może sugerować, że moda na polary potrwa co najmniej do kolejnego sezonu. W tym roku największym hitem są modele w jesienno-zimowych odcieniach, takich jak beż, brąz czy butelkowa zieleń. Ale prawdziwym przebojem są te w zimowe wzory, na przykład w śnieżynki. Klasyczna kurtka? Zapomnij o niej. Wybierz misia i ciesz się ciepłem i przyjemnym otuleniem!

Statement shoes na zimę? Oficerki!

Jeżeli istnieje obuwie, które potrafi wynieść każdą zimową stylizację na wyższy poziom – to właśnie oficerki. To jeden z tych elementów garderoby, który łączy w sobie modę i funkcjonalność w najlepszym wydaniu. Dzięki temu oficerki są inwestycją, która zawsze się opłaca. Pasują do wszystkiego: wełnianego płaszcza, pikowanej kurtki, spódnicy midi, ulubionych dżinsów czy sukienek. Dlatego to zdecydowany faworyt do miana statement shoes tego sezonu i warto go mieć na swojej wishliście.

Na platformie SHEIN z okazji Black Friday można upolować wiele modeli w atrakcyjnych cenach. Jeśli więc w tym roku chcesz kupić prezent, który posłuży Ci długo – to może być strzał w dziesiątkę!

Mała rzecz, wielki efekt – błyszczyk, który daje efekt wow

W tym sezonie każda it girl ma w torebce błyszczyk, który przyciąga spojrzenia. Najbardziej pożądane są te, które gwarantują efekt tafli, lub takie, które błyszczą milionem drobinek z maksymalnym glow. Trend jest jasny: im bardziej świetliste i przyciągające wzrok, tym lepiej! To nie tylko dodatek do makijażu, ale także kropka nad i w każdym zimowym looku.

Warto jednak pamiętać, że zimą nasze usta są narażone na nagłe zmiany temperatury, gdy wychodzimy z domu, czy suche ogrzewane powietrze. To z kolei prowadzi do ich przesuszenia i pękania. Dlatego warto wybrać produkty, które nie tylko będą gwarantowały efekt wow, ale także zadbają o nasze usta, nawilżą je i wygładzą, np. SHEGLAM Pout-Perfect Shine Lip Plumper.

Codzienny rytuał w wersji it girl – produkty, które robią różnicę

Prezenty dla siebie mogą być nie tylko modowe czy kosmetyczne – świetnie sprawdzają się też te, które uprzyjemnią codzienne rytuały, a jednocześnie cieszą przy tym oko i duszę. Uwielbiasz zacząć dzień od porannej matchy lub świeżo wyciskanego soku? Doskonale! Przygotuj ulubiony napój w uroczej, pastelowej szklance z SHEIN, która sama w sobie wywołuje uśmiech. Już taki mały detal sprawia, że dzień zaczyna się dobrze, a codzienny rytuał staje się momentem przyjemności.

Na SHEIN znajdziesz wiele szklanek i kubków w najróżniejszych kolorach i kształtach. A może wolisz personalizowaną wersję ze swoim imieniem? To też jest możliwe!

Jeszcze większe święto zakupowe

Black Friday na SHEIN to najlepszy moment, by zrobić coś miłego dla siebie, zanim świąteczna gorączka i prezenty dla bliskich pochłoną cały budżet. Dlatego w ramach Black Friday możesz skorzystać z dodatkowego kodu 15BLACKWEEK, który daje 15% zniżki na produkty marek własnych przy składaniu zamówienia w aplikacji SHEIN lub na stronie internetowej. Promocja obowiązuje od 17.11.2025 do 31.12.2025 i nie łączy się z innymi rabatami.

Wszystkie dostępne zniżki na Black Friday znajdziesz na oficjalnej stronie SHEIN.

