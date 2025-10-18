Gdy w czerwcu 2024 roku marka ANIA KRUK otwierała butik w Westfield Arkadia w Warszawie, niewielu przeczuwało, że to właśnie ten moment stanie się początkiem największej transformacji w historii brandu. Dziś, po ponad roku pracy, nowa tożsamość ANIA KRUK jest już faktem i trudno przejść obok niej obojętnie.

Redkroft + ANIA KRUK = strategia, nie tylko estetyka

Za rebrandingiem marki stoi studio Redkroft, znane z dopracowanych projektów, w których design spotyka się z głęboką strategią. Efektem tej współpracy jest nowy język wizualny ANIA KRUK, który jest spójny, acz nie oczywisty. Subtelny, a przy tym odważny.

„Nie chcieliśmy odcinać się od przeszłości - zależało nam na płynnej ewolucji, nie rewolucji” – mówi Magda Polaszek, Head of Brand, PR & CSR. Dlatego zmiana była wdrażana stopniowo - od art direction, przez wideo i kolory, aż po wymianę logo i wdrożenie nowego monogramu 1 sierpnia 2025 roku.

Piercing jako manifest stylu

Nowe logo zadebiutowało nie tylko na witrynach butików w ośmiu lokalizacjach, ale również podczas eventu “Piercing za free” w warszawskim Westfield Mokotów. Wtedy też marka oficjalnie zainaugurowała nową erę - w której biżuteria i piercing tworzą wspólną opowieść o indywidualności, autentyczności i odwadze.

Chwilę później ANIA KRUK pojawiła się na Salt Wave by Porsche w Jastarni - ze strefą sprzedaży, piercingiem i jogą pod markowym logo. Tak, to też część nowej tożsamości: marka, która łączy design z doświadczeniem, modę z emocjami, piękno z codziennością.

Butiki jak concept store, kawa jak lifestyle

Rebranding ANIA KRUK to nie tylko zmiana logo, kolorów czy typografii. To także nowe koncepty butików - pierwszy powstał we Wrocławiu w lutym 2025 roku, później pojawiły się kolejne w Katowicach i warszawskim Westfield Mokotów. Każdy z nich ma spójne DNA wizualne i brand experience - od szyldu, przez bibułki, po woreczki na biżuterię.

Równolegle marka ruszyła z cyklem śniadaniowych pop-upów w warszawskich kawiarniach, wspólnie z influencerem Yankiem. Bo jak mówią w ANIA KRUK: „czy jest coś bardziej codziennego niż śniadanie?”. Kawa, matcha, lemoniada i biżuteria - połączenie, które idealnie wpisuje się w nową filozofię marki: być bliżej ludzi, towarzyszyć im w ich rytuałach.

Nie zabrakło też współpracy z warszawską palarnią ROST, z którą marka przygotowała konkurs z okazji Dnia Kawy - preludium do kolejnego pop-upu w nowo otwieranym miejscu.

Nowe logo, nowe studio, nowe emocje

Wraz z marką Górna Półka powstało w pełni brandowe studio fotograficzne - utrzymane w kolorach nowego brandingu. Dzięki temu ANIA KRUK nie tylko oferuje biżuterię, ale też konsekwentnie rozwija własny język wizualny, w którym fotografia i komunikacja stają się częścią tożsamości marki.

A gdy pojawiły się wyzwania – jak zapas opakowań ze starym logo – marka rozwiązała to po swojemu: z pomysłem. Na pudełkach pojawiły się naklejki z QR kodem prowadzącym do strony wyjaśniającej proces zmian. Zero marnowania, 100% transparentności.

Od „Dziś Twój Dzień” po „Office Calling” - komunikacja, która mówi nowym językiem

Nowy branding to także nowe kampanie. Sierpniowa akcja „Dziś Twój Dzień” zachęcała do odkrycia marki na nowo, a wrześniowa „Office Calling” połączyła świeży branding z dotychczasowym kontentem - dowód na to, że konsekwencja i autentyczność w komunikacji są dla ANIA KRUK priorytetem.

Co dalej?

Zmiana szyldów potrwa jeszcze do końca 2026 roku, ale duch nowej ery marki już dziś jest wyraźnie odczuwalny. Na klientów czeka też pięknie opracowany e-book zatytułowany “Ear Styling Guide”, który wprowadzi odbiorców do samego serca świata piercingu. ANIA KRUK to dziś nie tylko biżuteria – to styl życia, estetyka codzienności i manifest kobiecej (oraz coraz częściej męskiej) indywidualności.

