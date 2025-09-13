Wszyscy chcą ode mnie ten przepis na zupę rybną. Moim sekretem są te 2 przyprawy
To danie to kwintesencja śródziemnomorskiej kuchni. Delikatne mięso ryby, cytrusowa świeżość i intensywny aromat przypraw i liści sprawiają, że ta zupa smakuje wyjątkowo, a jednocześnie na długo syci. Przygotuj ją według tego przepisu, a przekonasz się, że spokojnie można ją podać nie tylko na co dzień ale i od święta.
Ta grecka zupa rybna (psarosoupa) najlepiej smakuje gotowana na świeżych rybach, ale od biedy da się ją zrobić na filetach ze skórą. W greckiej kuchni używa się ryby cefal lub okonia morskiego – tego ostatniego można kupić także w Polsce. Danie zaskakuje prostym składem i bogactwem smaku. Jego sekret tkwi przede wszystkim w aromacie pochodzącym z liści selera. Moje odkrycie to dodatek pieprzu cytrynowego. Dzięki tej kombinacji zupę wyróżnia pikantna świeżość. To idealne danie, gdy chcesz zjeść coś lekkiego, pożywnego i wyjątkowego.
Przepis na grecką zupę rybną
Składniki na 4 porcje:
- 2 świeże okonie morskie, około 1000 gramów (lub filet ze skórą – świeży lub mrożony, 500 g),
- 8 małych ziemniaków, pokrojonych w kostkę 1 cm,
- 2 szklanki korzenia selera, pokrojonego w kostkę 1 cm,
- 4 małe marchewki, pokrojone w kostkę 1 cm,
- 2-3 średnie cebule, drobno posiekane,
- 3 garście świeżych liści selera, posiekanych,
- 4 duże pomidory, sparzone, obrane ze skórki i starte na tarce,
- ½ szklanki oliwy,
- skórka i sok z 3 cytryn,
- sól do smaku,
- świeżo zmielony pieprz do smaku,
- pieprz cytrynowy do smaku.
Sposób przygotowania:
- Oczyść ryby – usuń łuski, wnętrzności i skrzela. Pokrój każdą na 5-6 kawałków, dopraw solą, pieprzem i pieprzem cytrynowym. Odstaw.
- W dużym garnku rozgrzej oliwę, wrzuć cebulę, a następnie dolej 5 szklanek wody. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj 15 minut pod lekko uchyloną pokrywką.
- Dodaj seler korzeniowy, marchew i starte pomidory. Gotuj kolejne 15 minut. Następnie wrzuć liście selera, dopraw solą oraz pieprzem i trzymaj na wolnym ogniu jeszcze 5 minut.
- Włóż do zupy kawałki ryby. Gotuj 15 minut na średnim ogniu. Wrzuć ziemniaki i gotuj jeszcze 5 minut, aż mięso będzie delikatne, ale wciąż jędrne, a ziemniaki miękkie.
- Tuż przed podaniem wmieszaj sok i startą skórkę z cytryn.
Dodatkowe porady
Najlepszy wywar do tej zupy rybnej powstaje z całych ryb, gdyż rybie kości i głowy wzbogacają smak. Po ugotowaniu możesz ostrożnie wyjąć rybę, oddzielić mięso od ości i podać je w zupie już oczyszczone.
Nie oszczędzaj na oliwie. Wybierz oliwę extra virgin, bo jej jakość w dużej mierze decyduje o smaku zupy.
Nie pomijaj liści selera – nadają wywarowi charakterystyczny aromat, którego nie zastąpi zwykła natka. To właśnie one w połączeniu z pieprzem cytrynowym są aromatycznym „sercem” tej potrawy. Zdradzę ci jeszcze jeden sekret - liści selera używam też do gotowania pomidorówki. Wychodzi obłędna.
Jeśli chcesz, możesz przygotować zupę dzień wcześniej – smaki przegryzą się i będą jeszcze bardziej intensywne.
Czasami na talerzu dodaję jogurt naturalny, bo lubię zabielane zupy. W tej wersji potrawa też smakuje doskonale – wypróbuj.
