Ta grecka zupa rybna (psarosoupa) najlepiej smakuje gotowana na świeżych rybach, ale od biedy da się ją zrobić na filetach ze skórą. W greckiej kuchni używa się ryby cefal lub okonia morskiego – tego ostatniego można kupić także w Polsce. Danie zaskakuje prostym składem i bogactwem smaku. Jego sekret tkwi przede wszystkim w aromacie pochodzącym z liści selera. Moje odkrycie to dodatek pieprzu cytrynowego. Dzięki tej kombinacji zupę wyróżnia pikantna świeżość. To idealne danie, gdy chcesz zjeść coś lekkiego, pożywnego i wyjątkowego.

Przepis na grecką zupę rybną

Składniki na 4 porcje:

2 świeże okonie morskie, około 1000 gramów (lub filet ze skórą – świeży lub mrożony, 500 g),

8 małych ziemniaków, pokrojonych w kostkę 1 cm,

2 szklanki korzenia selera, pokrojonego w kostkę 1 cm,

4 małe marchewki, pokrojone w kostkę 1 cm,

2-3 średnie cebule, drobno posiekane,

3 garście świeżych liści selera, posiekanych,

4 duże pomidory, sparzone, obrane ze skórki i starte na tarce,

½ szklanki oliwy,

skórka i sok z 3 cytryn,

sól do smaku,

świeżo zmielony pieprz do smaku,

pieprz cytrynowy do smaku.

Sposób przygotowania:

Oczyść ryby – usuń łuski, wnętrzności i skrzela. Pokrój każdą na 5-6 kawałków, dopraw solą, pieprzem i pieprzem cytrynowym. Odstaw. W dużym garnku rozgrzej oliwę, wrzuć cebulę, a następnie dolej 5 szklanek wody. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj 15 minut pod lekko uchyloną pokrywką. Dodaj seler korzeniowy, marchew i starte pomidory. Gotuj kolejne 15 minut. Następnie wrzuć liście selera, dopraw solą oraz pieprzem i trzymaj na wolnym ogniu jeszcze 5 minut. Włóż do zupy kawałki ryby. Gotuj 15 minut na średnim ogniu. Wrzuć ziemniaki i gotuj jeszcze 5 minut, aż mięso będzie delikatne, ale wciąż jędrne, a ziemniaki miękkie. Tuż przed podaniem wmieszaj sok i startą skórkę z cytryn.

fot. Adobe Stock, Natalia Hanin

Dodatkowe porady

Najlepszy wywar do tej zupy rybnej powstaje z całych ryb, gdyż rybie kości i głowy wzbogacają smak. Po ugotowaniu możesz ostrożnie wyjąć rybę, oddzielić mięso od ości i podać je w zupie już oczyszczone.

Nie oszczędzaj na oliwie. Wybierz oliwę extra virgin, bo jej jakość w dużej mierze decyduje o smaku zupy.

Nie pomijaj liści selera – nadają wywarowi charakterystyczny aromat, którego nie zastąpi zwykła natka. To właśnie one w połączeniu z pieprzem cytrynowym są aromatycznym „sercem” tej potrawy. Zdradzę ci jeszcze jeden sekret - liści selera używam też do gotowania pomidorówki. Wychodzi obłędna.

Jeśli chcesz, możesz przygotować zupę dzień wcześniej – smaki przegryzą się i będą jeszcze bardziej intensywne.

Czasami na talerzu dodaję jogurt naturalny, bo lubię zabielane zupy. W tej wersji potrawa też smakuje doskonale – wypróbuj.

