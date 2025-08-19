Chłodnik to najlepsza zupa na upalny dzień. Zazwyczaj łatwo i szybko można go przyrządzić z wykorzystaniem zdrowych, sezonowych warzyw. Jest lekki i rześki. Największą popularnością cieszy się u nas chłodnik litewski, czyli chłodnik z botwinki. Gdy jednak sezon na botwinkę się kończy, to nie oznacza, że o zupach podawanych na zimno trzeba zapomnieć.

To idealny moment, żeby przygotować inny rodzaj chłodnika – na bazie ogórków gruntowych. Na swoim instagramowym koncie Andrzej Polan, ceniony szef kuchni i autor książek kulinarnych, zaproponował jedną z wersji tego chłodnika – bułgarski tarator. Możesz go przygotować w swojej kuchni i zajadać się lekką zupą, idealną na lato.

Czym jest zupa tarator?

Tarator ogórkowy to rodzaj chłodnika wywodzący się z kuchni bułgarskiej. Jego podstawą jest zazwyczaj jogurt (czasem zsiadłe mleko), do którego dodaje się drobno posiekane lub starte świeże ogórki, koperek, olej, czosnek oraz sól.

Niekiedy taką zupę się zakwasza, np. octem winnym lub sokiem z cytryny. Można do niej dodać, podobnie jak do chłodnika litewskiego, jajko ugotowane na twardo. Aby była bardziej chrupka, czasami posypuje się całość posiekanymi orzechami włoskimi. Istnieją różne warianty taratora z ogórków. Niżej jeden z przykładów.

Chłodnik z ogórków najlepiej smakuje w upalne dni, fot. Adobe Stock, New Africa

Jak chłodnik z ogórków robi Andrzej Polan?

Do przygotowania chłodnika ogórkowego Andrzej Polan użył łatwo dostępnych składników i zaproponował ciekawe zimno-ciepłe połączenie, w którym chłodnik zestawił z podsmażonymi chrupiącymi ziemniakami. Można je dodać do zupy lub podać na oddzielnym talerzu.

Potrzebujesz:

10 szt. małych ogórków gruntowych

400 ml kefiru

200 ml soku z ogórków kiszonych

1 łyżkę chrzanu

koper, szczypiorek

kwiaty kopru

sól, pieprz czarny, cukier do smaku

Sposób przygotowania:

Andrzej Polan rozpoczyna przygotowanie bułgarskiego chłodnika od obrania ogórków. Radzi, aby skórkę tych warzyw następnie zmiksować z kefirem, chrzanem i koperkiem. Obrane ogórki kroi w drobną kostkę i łączy je z kefirem. Teraz czas na doprawienie zupy przyprawami i finalne posypanie chłodnika kwiatami kopru i szczypiorkiem. Tarator gotowy, ale na tym nie koniec.

Gdy zupa odpoczywa w lodówce, następnym krokiem jest przygotowanie chrupiących ziemniaków. Do ich zrobienia potrzebujesz:

kilku ziemniaków gotowanych w łupinie (małe w całości, duże ziemniaki w kawałkach)

2 jajka

mąki

bułki tartej

sera dojrzewającego typu bursztyn

masła klarowanego do smażenia

Ugotowane ziemniaki wystarczy obtoczyć kolejno w mące, jajku i bułce tartej wymieszanej z tartym serem, po czym smażyć na maśle na złoty kolor.

Możesz je dorzucić do chłodnika podanego w misce, albo zaserwować zaserwować taką zupę w kubku i ziemniaki na oddzielnym talerzu, w zależności od preferencji.

Jakie jeszcze zupy chłodnik warto zrobić?

Obok chłodnika litewskiego i ogórkowego, popularne jest również wywodzące się z kuchni hiszpańskiej gazpacho, czyli zupa z surowych pomidorów na zimno. Jeżeli lubimy bardziej kremową konsystencję, to warto przygotować chłodnik z awokado.

Chętnie wybieraną owocową wersją zupy jest chłodnik arbuzowy, który warto przygotować z dodatkiem mięty i fety. A jeżeli nie z ogórków świeżych, to można też zrobić zimną zupę z ogórków kiszonych, którą przygotowuje się bardzo podobnie. Wśród chłodników chętnie przyrządzana jest również jego wersja z buraków.

