Zapomnij o pomidorówce robionej z rosołu z poprzedniego dnia. Na stole zaserwuj ten grecki specjał, a zaskoczysz wszystkich. Avgolemono to lekkostrawna zupa cytrynowo-jajeczna, która powstaje przez dodanie do bulionu z kurczaka ubitej cytrynowo-jajecznej masy. W rezultacie powstaje świeża, kremowa zupa o cytrusowym aromacie. Jest lekko kwaskowata, umami, delikatna, ale wyrazista. Posmakuje dorosłym i dzieciom (dla maluchów dodaj mniej soku z cytryny). Mieszanka jajeczna zastępuje tutaj poniekąd śmietanę. Avgolemono można jeść jako pierwsze danie obiadowe albo stosować jako sos (np. do klopsów, kotletów, filetów z kurczaka czy ryb). Oto jak ją zrobisz.

Składniki na grecką zupę cytrynową

Do podstawowych składników zupy dodaję kilka kropli aromatyzowanej oliwy, która nie tylko wzbogaca smak dania, ale też ładnie wygląda.

Składniki na 6 porcji:

1 300 ml domowego bulionu z kawałkami kurczaka (może być też bulion warzywny lub rybny),

3 cytryny,

8 jajek,

sól, pieprz do smaku

dodatkowo: oliwa aromatyzowana rozmarynowa.

Zupę możesz podawać z ryżem lub cienkim makaronem.

Jak zrobić grecką zupę cytrynową Avgolemono?

Aby przygotować grecką cytrynową, postępuj według tej instrukcji:

Podgrzej bulion w garnku. Cytryny wyszoruj, sparz skórkę i zetrzyj ją na tarce. W międzyczasie ubij jajka w misce na puszystą masę. Powoli dodawaj sok z cytryn, cały czas dokładnie mieszając. Niektórzy ubijają najpierw białka, a później dodają żółtka i sok z cytryny. Następnie dodawaj po łyżce gorącego bulionu do jajeczno-cytrynowej mieszanki, stale mieszając, by ją stopniowo zahartować. Dodaj startą skórkę cytrynową. Następnie przelej sos do garnka z bulionem i wymieszaj. Nadal podgrzewaj całość. Masa jajeczna nie powinna się zagotować. W niektórych przepisach do zupy dodaje się trochę mąki kukurydzianej, żeby ją zagęścić. Dopraw zupę solą i świeżo zmielonym pieprzem, mieszając aż do uzyskania jednolitej, kremowej konsystencji. Zupę zdejmij z kuchenki, gdy będzie gładka i ciepła. Wlej na talerz i skrop aromatyzowaną oliwą. Możesz też dodać grzanki, pestki dyni lub słonecznika, posypać pietruszką, kolendrą lub koperkiem, a także ozdobić plasterkami cytryny.

Podawaj od razu i poczuj się jak w greckiej restauracji.

Zupa Avgolemono to popularna zupa w Grecji, fot. Adobe Stock, fahrwasser

