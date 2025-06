Zupa krem ze szparagów? Teraz jest czas na jej szykowanie. Szparagi to jedno z najzdrowszych warzyw sezonowych, pełne witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Bogate w witaminy A, C, E i K, błonnik oraz minerały takie jak potas, żelazo i wapń, stanowią prawdziwą skarbnicę zdrowia. Dodatkowo, ich niska kaloryczność – zaledwie 20 kcal na 100 g – sprawia, że są idealnym składnikiem diety odchudzającej. A gdy dodasz do nich parmezan, otrzymasz kremową, sycącą zupę, która nie tylko zachwyci smakiem, ale i dostarczy białka i sycącego tłuszczu.

Krem ze szparagów z parmezanem – przepis dla 4 osób

Składniki:

500 g zielonych szparagów,

1 średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

1 spory ziemniak (ok. 150 g) – dla uzyskania aksamitnej konsystencji,

1 l bulionu warzywnego,

50 g świeżo startego parmezanu (+ trochę do posypania przy podaniu),

2 łyżki oliwy lub masła,

sól i świeżo mielony pieprz do smaku,

opcjonalnie: kilka listków zieleniny do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Szparagi umyj, odłam zdrewniałe końcówki i pokrój na kawałki (kilka główek możesz odłożyć na później do dekoracji). Cebulę i czosnek obierz i drobno posiekaj. Ziemniaka obierz i pokrój w kostkę. W dużym garnku rozgrzej oliwę lub masło. Wrzuć cebulę i czosnek, zeszklij na małym ogniu, nie rumieniąc. Dodaj pokrojonego ziemniaka i smaż razem przez 2–3 minuty. Wlej bulion warzywny i gotuj na średnim ogniu przez około 5-6 minut, aż ziemniaki będą miękkie. Dodaj szparagi i gotuj kolejne 7–8 minut (uważaj, by ich nie rozgotować – szparagi powinny być miękkie, ale jędrne). Zdejmij garnek z ognia, wsyp starty parmezan i dokładnie zmiksuj zupę blenderem ręcznym na gładki krem. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Dekoracja: główki szparagów podsmaż osobno na maśle i udekoruj nimi gotową zupę. Podawaj gorącą zupę posypaną odrobiną świeżo startego parmezanu i ozdobioną ziołami i ew. główkami szparagów. Możesz dodać również kilka kropli oliwy extra virgin tuż przed podaniem kremu ze szparagów.

Udekoruj zupę tartym parmezanem i główkami szparagów, fot. Adobe Stock, littlehandstocks

Kaloryczność kremu ze szparagów z parmezanem

Jedna porcja kremu (przy podziale na 4 osoby) zawiera orientacyjnie:

kalorie: ok. 230–250 kcal

białko: ok. 9–11 g

tłuszcz: ok. 12–14 g

węglowodany: ok. 18–22 g

Kaloryczność zależy głównie od ilości użytego parmezanu i rodzaju bulionu.

Modyfikacje zupy krem ze szparagów

Jeśli chcesz uzyskać jeszcze intensywniejszy smak, możesz dodać do bulionu kawałek skórki parmezanu podczas gotowania (a potem ją wyjąć przed blendowaniem).

Dla bardziej dietetycznej wersji ogranicz parmezan do 30 g – smak nadal będzie wyczuwalny, ale zupa będzie lżejsza. Parmezan najlepiej ścierać tuż przed użyciem – wtedy aromat jest najmocniejszy!

Zamiast ziemniaka możesz dodać białą fasolę – krem zyska wtedy więcej białka i będzie bardziej sycący.

W wersji dla koneserów możesz wzbogacić zupę kilkoma kroplami truflowego oleju tuż przed podaniem.

Zupa krem ze szparagów z parmezanem pysznie smakuje z grzankami lub groszkiem ptysiowym. Ale to dodatkowe kalorie.

