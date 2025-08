Zupa z kalarepy smakuje najlepiej latem, gdy jest sezon na świeże warzywa. Ma prosty i zdrowy skład oraz delikatny lekko słodkawy smak. Podaję ją w formie kremu i eksperymentuje z dodatkami, aby zmieniać jej smak. Poznaj przepis i dowiedz się, co jeszcze zrobić z kalarepy.

Składniki na zupę z kalarepy idealnej na lato

Rzecz jasna, głównym składnikiem zupy jest kalarepa, odmiana kapusty, nadal niezbyt popularna w Polsce, a szkoda. Jest to warzywo sycące, bogate w błonnik, a mimo to niskokaloryczne (27 kcal w 100 g). Zawiera sporo witaminy C i witamin z grupy B, a także związków siarkowych, które mogą chronić organizm przed nowotworami. Kalarepa ma w sobie mało skrobi, dzięki czemu jest polecana osobom na diecie, ułatwia kontrolę wagi i może redukować ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Dlatego nie warto mijać kalarepy w sklepach, tylko zapakować ją do koszyka i jeść regularnie.

Składniki na zupę (4 porcje):

500 g kalarepy obranej i pokrojonej w kostkę,

220 g uncji ziemniaków z żółtym miąższem,

1 cebula,

3 ząbki czosnku,

1/4 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu,

1/4 łyżeczki płatków czerwonej papryki,

2 łyżki oliwy,

4 szklanki bulionu warzywnego,

świeże zioła (opcjonalnie).

Przygotowanie zupy z kalarepy

W garnku rozgrzej oliwę. Dodaj posiekaną cebulę, szczyptę soli i podsmażaj na małym ogniu, aż cebula będzie miękka, ale nie zarumieniona. Dodaj przeciśnięty przez praskę lub posiekany czosnek, pieprz i płatki czerwonej papryki. Smaż jeszcze chwilkę. Uważaj, żeby nie przypalić, bo jedzenie będzie gorzkie. Dodaj pokrojone w kostkę kalarepę i ziemniaki. Podsmażaj chwilę, mieszając. Wlej bulion warzywny, zagotuj. Gotuj na średnim ogniu aż kalarepa i ziemniaki będą miękkie (ok. 25 minut). Zmiksuj całość blenderem na gładką masę. Dopraw do smaku. Dodaj zioła i podawaj ciepłą.

Kaloryczność: 1 porcja tej zupy ma 145 kcal.

Zupa z kalarepy z podsmażonym bobem i płatkami chili, fot. Adobe Stock, Monika

Co jeszcze zrobić z kalarepy?

Kalarepa w kuchni jest bardzo uniwersalnym produktem. Można ją jeść na surowo, gotowaną i pieczoną. Warto dodawać ją do sałatek, zup, placków czy leczo. Oto prosty przepis na prostą sałatkę z kalarepą. Wymieszaj ze sobą pokrojone w kostkę: 1 kalarepa, 1 jabłko, pół czerwonej cebuli, ogórek, do tego 3 łyżki orzechów włoskich oraz sos (oliwa, sok z cytryny, pół łyżeczki miodu, sól i pieprz do smaku). Gotowe! Z kalarepy można zrobić też chrupiące chipsy, dip do frytek lub kiszonki z kalarepy w słoikach.

