Sałatka z batatem to strzał w dziesiątkę, jeśli chcesz połączyć zdrowe składniki, uzyskać pyszny smak i się nie napracować. Batat dostarcza słodyczy i błonnika, rukola i mix sałat — świeżości i chrupkości, awokado — kremowej konsystencji i zdrowych tłuszczy. Cebula i feta nadają sałatce bardziej wyrazistego charakteru. Dodatek odpowiedniego dressingu sprawi, że całość będzie smakować intrygująco.

Przepis na sałatkę z batatem

Składniki:

1 średni batat,

garść rukoli,

garść kolorowych sałat,

1 dojrzałe awokado,

½ czerwonej cebuli,

ok. 100 g sera feta.

Składniki na dressing:

2 łyżki pasty tahini,

sok z ½ cytryny,

1 łyżka syropu klonowego lub miodu,

1 łyżeczka musztardy dijon,

3 łyżki oliwy,

szczypta soli i pieprzu,

ewentualnie 1 łyżka wody, jeśli dressing będzie za gęsty.

Sposób przygotowania:

Batata obierz, pokrój w kostkę, skrop olejem i piecz w 200 stopniach ok. 20 min, aż będzie miękki i lekko zrumieniony. Możesz też batata ugotować (byle nie stał się zbyt miękki!), obrać i pokroić w kostkę. W misce połącz rukolę, mix sałat, cienko pokrojoną cebulę i pokrojone na kawałki awokado. Dodaj lekko przestudzony batat i pokruszoną fetę. W słoiczku wymieszaj składniki dressingu, dopasowując konsystencję do własnych upodobań. Skrop sałatkę i delikatnie wymieszaj.

Sałatkę z batatem możesz urozmaicać np. czerwoną fasolą

Jak urozmaicać sałatkę z batatem

Tę sałatkę możesz traktować jak bazę, którą da się dowolnie rozwijać i dopasowywać do własnych preferencji. Świetnie komponuje się nie tylko z oryginalnym sosem orzechowo-cytrusowym, ale także z innymi dressingami. Warto spróbować wersji jogurtowo-czosnkowej – na bazie gęstego jogurtu naturalnego, przeciśniętego przez praskę czosnku, kilku kropel soku z cytryny i odrobiny oliwy. To połączenie sprawi, że sałatka zyska lekkość i orzeźwiający charakter, a jednocześnie będzie bardziej sycąca. Inną ciekawą opcją jest klasyczny vinegrette z musztardą i miodem, w którym ostrość musztardy łagodzona jest słodyczą miodu. Jeśli natomiast lubisz bardziej egzotyczne smaki, przygotuj winegret na bazie soku z limonki z dodatkiem świeżej kolendry –potrawa nabierze świeżości i wyraźnej, lekko orientalnej nuty.

Możesz także sięgnąć po rozmaite dodatki, które nadadzą sałatce nowej struktury i jeszcze głębszego smaku. Prażone orzechy włoskie, pekan albo pestki dyni czy słonecznika dodadzą przyjemnej chrupkości, której wiele osób szuka w tego typu daniach.

Warto też pobawić się przyprawami: odrobina wędzonej papryki wniesie dymny aromat, szczypta chilli – delikatną ostrość, a świeże zioła, takie jak mięta czy natka pietruszki, podkreślą naturalną świeżość warzyw. Jeżeli nie stronisz od produktów mięsnych, do sałatki możesz dorzucić cienko pokrojony plaster boczku albo szynki parmeńskiej. To niewielki dodatek, a nadaje całości wyrazistości i sprawia, że potrawa zyskuje bardziej wykwintny charakter.

