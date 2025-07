Ten przepis zdecydowanie warto przekazać dalej - to świetny sposób na zatrzymanie smaków lata, kiedy dostęp do świeżych owoców jest ograniczony. A jeśli masz jeszcze inne sezonowe przysmaki, np. morele albo śliwki, możesz dowolnie modyfikować proporcje i tworzyć własne wariacje.

Przepis na kompot z mirabelek i gruszek

Do przygotowania tego kompotu potrzebujesz zaledwie kilku prostych składników. Nie ma tu żadnych sztucznych dodatków, aromatów ani barwników - tylko to, co naturalne i prosto z drzewka. Z tego przepisu zrobisz ok. 4 litrowe słoiki. Możesz też od razu przelać całość do dużego dzbanka i zostawić na blacie, aby "znikał" na bieżąco.

Składniki:

500 g mirabelek (mogą być z pestkami),

2-3 dojrzałe gruszki,

2-3 łyżki cukru (lub do smaku),

1,5-2 litry wody,

opcjonalnie: kilka goździków i laska cynamonu.

Sposób przygotowania:

Mirabelki dokładnie umyj, usuń ogonki, ale nie musisz drylować pestek. Gruszki obierz (jeśli skórka jest twarda), pokrój w ćwiartki lub ósemki, usuń gniazda nasienne. Do dużego garnka wlej wodę, dodaj owoce i postaw na średnim ogniu. Gdy kompot zacznie się gotować, dodaj cukier i przyprawy, jeśli ich używasz. Gotuj całość ok. 15-20 minut, aż owoce zmiękną, a napój nabierze koloru i aromatu. Odstaw do lekkiego przestudzenia. Kompot możesz pić od razu lub przelać do butelek/słoików i zapasteryzować (ok. 10-12 minut).

Kompot z mirabelek i gruszek doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i zimno, fot. Adobe Stock, happy_lark

Kompot z mirabelek i gruszek: jak przechowywać i do czego użyć?

Ten domowy kompot nie tylko świetnie smakuje solo, ale może też być bazą do wielu deserów. Dodaj go do galaretek, kisielu lub użyj do nasączenia biszkoptów. Owoce ze słoika możesz podać do owsianki, naleśników lub jako dodatek do deserów W chłodne miesiące wystarczy lekko go podgrzać i dodać odrobinę imbiru albo wlać do rozgrzewającej herbaty zimowej. Świetnie sprawdzi się także oczywiście jako lekki napój do niedzielnego obiadu. Dzieci szczególnie uwielbiają go z kostkami lodu i listkiem mięty.

A jeśli chcesz zatrzymać smak lata na dłużej, warto zrobić większą porcję i zapasteryzować w butelkach lub dużych słoikach - wytrzyma spokojnie kilka miesięcy w spiżarni.

