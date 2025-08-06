Lawendowy dżem z brzoskwiń szczególnie pasuje na uroczyste okazje. Możesz wykorzystać go jako eleganckie nadzienie do ciast i tart lub masę do przełożenia biszkoptowych warstw tortu. Sprawdzi się też jako dodatek do dań wytrawnych, np. pieczonej tarty z kozim serem lub jako sos do mięs, np. kaczki lub karkówki. Jak widać, dżem brzoskwiniowy ma wszechstronne zastosowanie i w każdej odsłonie naprawdę świetnie smakuje. Zrób go według naszego przepisu.

Jak zrobić dżem z brzoskwiń z dodatkiem lawendy?

Dżem z brzoskwiń z dodatkiem lawendy ma złożony ciekawy smak. Dzięki owocom jest słodki i lekko kwaśny oraz trochę egzotyczny. Lawenda to lekka kwiatowa nuta. Wiórki migdałowe sprawią, że dżem będzie odrobinę chrupiący. Nie musisz ich dodawać, jeśli wolisz smarowidło o gładkiej strukturze. Nie pasuje ci dodatek lawendy? Zamiast tych kwiatów do dżemu dodaj listki mięty, które nadadzą jej świeży aromat, lub listki melisy, dzięki którym będzie ona lekko cytrynowa.

Składniki na dżem z brzoskwiń i suszonych kwiatów lawendy:

2 kg dojrzałych brzoskwiń,

1 kg cukru,

2 łyżeczki suszonych kwiatów lawendy,

pół szklanki źródlanej wody,

opcjonalnie: 100 g wiórków migdałowych.

Przygotowanie:

Brzoskwinie obierz ze skórki: w tym celu sparz je najpierw wrzątkiem, a potem włóż na chwilę do bardzo zimnej wody. Skórka powinna łatwo odchodzić. Wymieszaj w garnuszku wodę z cukrem i rozpuść do uzyskania syropu. Dodaj brzoskwinie, smaż na małym ogniu przez pół godziny, często mieszając. Po tym czasie odstaw marmoladę, najlepiej na całą noc. Jeśli chcesz, zblenduj lub przetrzyj przez sito, aby uzyskać gładką konsystencję. Kolejnego dnia zagotuj dżem jeszcze raz na małym ogniu, dodaj suszone kwiaty lawendy i wiórki migdałowe (opcjonalnie). Wymieszaj i smaż przez 10 minut, cały czas mieszając. Przełóż gorący dżem do czystych, wyparzonych słoików i zakręć wygotowanymi pokrywkami. Obróć do góry dnem, odstaw i przykryj kocem. Możesz też zapasteryzować je przez 10 minut. Po wystygnięciu umieść w ciemnym i chłodnym miejscu (spiżarni lub piwnicy).

Przetwory z brzoskwiń nie wymagają szczególnych warunków przechowywania. Jeśli dżem został dobrze zapasteryzowany, możesz trzymać go w suchym i chłodnym miejscu nawet 8-12 miesięcy. Po otwarciu przechowuj go w lodówce i zużyj w ciągu 2 tygodni.

Dżem z brzoskwiń wykorzystasz do prostych i wykwintnych dań, fot. Adobe Stock, nolonely

Jakich brzoskwiń użyć do przygotowania dżemu?

Oczywiście najlepiej do zrobienia dżemu wykorzystać nasze rodzime brzoskwinie, które można dostać jeszcze w sierpniu. Są lokalne, tańsze niż importowane i zdrowsze, bo nie wymagają długiego transportu i przechowywania. Ze względu jednak na nasz klimat nie będziemy cieszyć się nimi długo, dlatego lepiej nie zwlekać z wykorzystaniem w kuchni tych słonecznych owoców.

