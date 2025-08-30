Sól dzięki swoim właściwościom przeciwdrobnoustrojowym i higroskopijnym jest bardzo dobrą naturalną substancją konserwującą żywność. Solenie grzybów to tradycyjna i kiedyś powszechnie stosowana metoda przedłużenia ich trwałości i świeżości.

Reklama

W przypadku konserwowania grzybów stosowano ją na dwa sposoby: solenie na sucho, co polegało na zasypywaniu ich jedynie solą, oraz na mokro, czyli zalewaniu ich wcześniej przygotowaną solanką.

Które grzyby można solić na sucho?

Do solenia nadaje się większość grzybów, w tym borowiki, prawdziwki, rydze, opieńki miodowe, gąski, kurki i maślaki. Ta metoda konserwowania jest nieodpowiednia dla kani czubajki, ponieważ grzyby te mają za mało wody i są łykowate. W przypadku kurek lepiej zalewać je solanką, czyli solić „na mokro”.

Jak solić grzyby na sucho?

Zacznij od przygotowania grzybów – wyselekcjonowania zdrowych okazów i odrzucania nadpsutych, starych lub uszkodzonych. Oczyść je z piasku i innych większych zanieczyszczeń, przytnij trzony i umyj. W razie potrzeby pokrój. Mniejsze grzyby możesz solić w całości, a większe warto podzielić na połówki lub ćwiartki.

Zagotuj wodę w garnku i włóż do niego grzyby. Woda powinna być osolona (50 g soli na 1 litr wody). Gotuj grzyby przez 5 minut. Po ugotowaniu wyjmij je łyżką cedzakową. Gdy wystygną, układaj grzyby w słojach lub kamiennych naczyniach warstwami, przesypując kolejne piętra solą – na 1 kg grzybów potrzebujesz około 150 g soli. Ostatnią warstwą na górze powinna być warstwa soli.

Następnie zakryj grzyby talerzem i obciąż ciężkim przedmiotem. Po pewnym czasie grzyby opadną – wówczas można dołożyć świeżych grzybów i ponownie przesypać je solą. Z czasem puszczą sok i powstanie solanka, w której będą zanurzone. Jeżeli grzyby będą wystawać, solankę warto uzupełnić.

Opcjonalnie możesz też wykorzystać zioła, takie jak liście laurowe, ziele angielskie czy czosnek. Wystarczy dodać je do soli, którą przesypujesz warstwy grzybów.

Jak długo grzyby solone na sucho zachowują świeżość?

Zakonserwowane solą grzyby będą nadawały się do jedzenia przez kilka miesięcy. Muszą być jednak spełnione 3 warunki:

grzyby powinny być przechowywanie w szczelnie zamkniętym naczyniu, aby do środka nie dostawały się zanieczyszczenia, grzyby i bakterie,

dobrze oczyszczone grzyby należy zasypywać solidną porcją soli,

solone grzyby powinny być przechowywane w chłodnym miejscu – najlepiej ok. 5°C (piwnica lub lodówka)

Grzyby solone po opłukaniu można stosować niemal jak świeże. Świetnie sprawdzają się jako składnik sosów, zup i jajecznicy. Niektórzy twierdzą, że z takich grzybów da się zrobić grzyby duszone, które smakują niemal jak świeże.

Czytaj także: