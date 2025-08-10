Sierpień to miesiąc, gdy matka natura obdarza nas wyjątkowymi owocami, w tym owocami czarnego bzu. Można je wykorzystać do przygotowania wielu smacznych i zdrowych przetworów, np. dżemu, którym nie tylko posmarujesz naleśniki, ale też dodasz do mikstury na przeziębienie. Dowiedz się, kiedy zbierać te owoce, gdzie je znaleźć i jak zrobić najlepszy dżem.

Jakie właściwości ma dżem z czarnego bzu?

Czarny bez (łac. Sambucus nigra) uchodzi za jeden z najcenniejszych darów natury. Wspomaga organizm, działa przeciwzapalnie, napotnie oraz łagodzi gorączkę. Jest polecany na infekcje wirusowe i bakteryjne, dlatego nasze babcie sięgały po niego w okresach osłabienia. W kuchni wykorzystuje się go na wiele sposobów: z jego kwiatów i owoców powstają syropy, dżemy, galaretki, a także domowe nalewki, które cieszą się niesłabnącą popularnością. To nie tylko naturalne wsparcie dla zdrowia, ale też smaczny dodatek do codziennej diety – szczególnie, gdy dokuczają chłodniejsze miesiące.

Kiedy i gdzie zbierać owoce czarnego bzu?

Optymalny czas zbiorów czarnego bzu to druga połowa sierpnia i cały wrzesień. Do przygotowania dżemu, ale też innych przetworów, nadają się wyłącznie bardzo dojrzałe owoce. Poznasz je po ciemnym, niemal czarnym kolorze. Kuleczki powinny łatwo odpadać od łodyg. Najlepiej zbieraj je, gdy jest sucho, w przeciwnym razie mogą być wodniste. Uważaj: niedojrzałe owoce są trujące ze względu na zawartość sambunigryny – dlatego nie zrywaj ich, jeśli są jeszcze czerwone lub zielone.

Owoców czarnego bzu szukaj daleko od szlaków komunikacyjnych i terenów uprzemysłowionych. Roślina występuje powszechnie w całej Polsce, często porasta skraje lasów, łąki i opuszczone działki. Do przetworów zbieraj całe baldachy i układaj je ostrożnie w koszu (pamiętaj, że mocno barwią).

Nie pomyl czarnego bzu z łudząco podobnym i toksycznym bzem hebd lub ligustrem. Niestety owoce tych gatunków dojrzewają w podobnym czasie. O różnicach więcej przeczytasz tutaj: Nalewka z kwiatów czarnego bzu – czy jest trująca?

Jak zrobić dżem z czarnego bzu?

Do zrobienia dżemu potrzebujesz:

dowolną ilość owoców czarnego bzu (zbieraj całe baldachimy),

cukier,

wodę źródlaną.

Sposób przygotowania dżemu z owoców czarnego bzu:

Po przyniesieniu owoców czarnego bzu do domu wypłucz je pod bieżącą wodą i osusz w sitku. Oddziel owoce od łodyżek za pomocą widelca, przełóż do garnka ze stali nierdzewnej i wlej około 1 cm wody. Gotuj na małym ogniu, aż całkowicie się rozgotują. Owoce mieszaj drewnianą łyżką. Później przetrzyj lub zmiksuj, w zależności od tego, jaką chcesz uzyskać konsystencję. Dodaj cukier w proporcji 1 szklanka cukru na 1 szklankę przecieru. Wymieszaj i podsmażaj jeszcze przez 20 minut na małym ogniu. Przełóż gorący dżem do małych, czystych i wyparzonych słoiczków. Szczelnie zamknij wygotowanymi pokrywkami. Połóż do góry dnem. Gdy wystygną postaw w ciemnym i chłodnym miejscu. Przetwory z czarnego bzu możesz przechowywać bez obaw kilka miesięcy. Dla pewności wcześniej zapasteryzuj.

Dżem z owoców czarnego bzu wspiera odporność i dobrze smakuje, fot. Adobe Stock, tynza

Jak stosować dżem z czarnego bzu?

Dżem z owoców czarnego bzu ma wiele zastosowań. To smaczne i zdrowe smarowidło, które możesz nałożyć na chleb lub rogalika. Sprawdzi się jako dodatek do jogurtu, naleśników i gofrów. Możesz też używać podobnie jak borówkę lub żurawinę do mięs i serów.

W trakcie przeziębienia dodaj 2 łyżeczki dżemu do herbaty, a dla wzmocnienia działania możesz połączyć ze startym imbirem, miodem lub naparem z lipy. Stosuj ten naturalny środek, gdy łamie cię w kościach. Połóż się pod kołdrę, a następnego dnia budzisz się zdrów. Dodawaj do jedzenia w okresie jesienno-zimowym.

