Dżem z jagód to smak lata zamknięty w słoiku, ale też kopalnia zdrowia. Nasze babcie przetwory z tych leśnych owoców stosowały na różnorodne dolegliwości, np. w leczeniu stanów zapalanych jamy ustnej i gardła. Jagody to słodkie owoce o właściwościach przeciwbiegunkowych, stosowane w nieżytach dróg pokarmowych oraz przy zaparciach. Działają też korzystnie na układ krążenia. Jeżeli chcesz skorzystać z ich zdrowotnego potencjału, a do tego w pyszny sposób, to zrób ten dżem z jagód.

Składniki na dżem z jagód bez cukru

Do popularnych zamienników cukru, które można wykorzystać do przygotowania dżemu z jagód, należą erytrytol lub ksylitol.

Składniki:

500 g leśnych jagód,

sok z połowy cytryny,

100 g ksylitolu lub erytrolu.

Ta ilość składników wystarczy na 2 słoiczki po 200 ml dżemu.

Erytrytol (erytrytol) to naturalny słodzik, który prawie nie ma kalorii, a jego indeks glikemiczny wynosi 0 (nie podnosi poziomu cukru we krwi, stąd jest polecany diabetykom).

Ksylitol to również naturalny zamiennik cukru, pozyskiwany z kory brzozy. Ma niską kaloryczność (prawie połowę mniej kalorii niż biały cukier), a jego indeks glikemiczny wynosi zaledwie 7, co oznacza, że spożycie ksylitolu nie wywołuje gwałtownych wzrostów glukozy we krwi. Jest to słodzik bezpieczny dla diabetyków. Jest trochę słodszy od erytrolu, dlatego w trakcie gotowania dżemu dodawaj go stopniowo i kontroluj smak. Wybór jednego z nich zależy od preferencji.

Jak zrobić dżem z jagód bez cukru?

Zrobienie tego dżemu z jagód zajmie ci około 30 minut. Możesz jeść go od razu albo zamknąć szczelnie w słoiczkach i przechowywać w chłodnym pomieszczeniu nawet przez kilka miesięcy. Oto sposób przygotowania jagodowego przysmaku dla łasuchów:

Umyj i osusz jagody, a następnie umieść je w garnku, zasyp zamiennikiem cukru i podgrzewaj na małym ogniu przez ok. 20-30 minut. Często mieszaj. Dodaj sok z cytryny. Jeśli dżem jest dla ciebie zbyt wodnisty, możesz dodać 1 łyżeczkę pektyny lub agaru po uprzednim rozpuszczeniu w niewielkiej ilości wody. Gotuj jeszcze kilka minut. Przełóż dżem do czystych i wyparzonych słoików, szczelnie zakręć i postaw do góry dnem na 15 minut. Przechowuj w chłodnym pomieszczeniu.

Do czego dodawać dżem z jagód?

Oczywiste jest wykorzystanie przetworu jagodowego do słodkich śniadań: tostów, naleśników, owsianki czy jogurtu. Jako dodatek do pierogów z serem i śmietaną smakuje obłędnie. Jednak warto łączyć pozornie niepasujące do siebie smaki. Co może zaskakiwać, dżem z jagód pasuje do wielu dań i produktów wytrawnych, np. serów pleśniowych, potraw mięsnych i lekkich sałatek.

