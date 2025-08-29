Pomidory to bez wątpienia jedne z najsmaczniejszych letnich rarytasów. Są nie tylko pyszne, ale też zdrowe i aż się proszą, by przechować ich walory na dłużej. Pomidorowe przetwory są proste do przygotowania, a nadają się do wielu dań. Na ich bazie zrobisz sos do makaronu, zupę czy gulasz. W twojej lodówce nie powinno zabraknąć koncentratu pomidorowego. Szybko go zrobisz, a dzięki 2 składnikom będzie doskonale smakował.

Składniki na domowy koncentrat pomidorowy

Przepis na domowy koncentrat pomidorowy jest prosty. Te przetwory robią się praktycznie same, ale musisz pamiętać, by co jakiś czas zamieszać masę. Podstawowy przepis na przecier obejmuje zwykle pomidory, cukier i sól, ale warto podkręcić jego smak 2 składnikami. Cukier zastąp miodem, a do tego dodaj masło. Uzyskasz kremową konsystencję i niepowtarzalny smak.

2 kg pomidorów

1 łyżeczka soli

1 łyżka miodu

1 łyżka masła

Przepis na domowy koncentrat pomidorowy

Pomidory sparz ze skórki — nakłuj je, zalej wrzątkiem, a następnie przepłucz zimną wodą. Skórka zejdzie bez problemu. Obrane pomidory pokrój na mniejsze kawałki i wrzuć je do garnka z grubym dnem. Gotuj na średnim ogniu, aż zmiękną i puszczą sok. Po ok. 30 minutach całość dokładniej zblenduj. Jeśli nie masz blendera, przetrzyj wystudzone pomidory przez gęste sitko.

Ponownie ustaw garnek na kuchence i gotuj masę na małym ogniu. Dodaj łyżkę miodu, masło oraz sól. Nie przykrywaj garnka, aby pomidorowa pulpa mogła odparować. Co jakiś czas mieszaj, by masa nie przywarła do dna. Gotuj przez 3-4 godziny, aż do uzyskania pożądanej konsystencji — powinna przypominać gęsty przecier.

Gotowy koncentrat przekładaj do czystych, wyparzonych słoiczków i pasteryzuj, gotując w dużym garnku. Alternatywną metodą jest pasteryzacja w piekarniku, na sucho.

Przepis na domowy koncentrat pomidorowy, fot. Adobe Stock, Esin Deniz

Pomysły na przetwory z pomidorów

Z przejrzałych pomidorów przygotuj włoską passatę. Ten aromatyczny przecier to baza do sosów, zup i wielu innych dań. Możesz także przygotować domowy sos pomidorowy i zapasteryzować go w słoikach. Dobrym pomysłem jest także domowy ketchup — zdrowszy i smaczniejszy od sklepowej wersji.

