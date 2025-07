To prosty przepis na ogórki, które z pewnością będą każdemu smakować. Korniszonami nazywa się malutkie ogórki konserwowe przygotowane w zalewie ziołowo-octowej. Nie są to ogórki kwaszone, bo nie podlegają procesowi fermentacji.

Przygotowane w tej wersji są chrupiące, nieco pikantne i ziołowe. Mają wyrazisty słodko-kwaśny smak i będą idealnym dodatkiem do kanapek, sałatek warzywnych, wędlin, hot dogów, burgerów, a także sprawdzą się jako przekąska do dań z grilla.

Składniki i proporcje na korniszony po podlasku

Aby ogórki były dobrze zakonserwowane i miały odpowiednio zbilansowany smak, potrzebne są odpowiednie składniki o podanych niżej proporcjach.

Do przygotowania podlaskich korniszonów potrzebujesz:

1,5 kg malutkich ogórków,

1,5 l wody,

1 l octu winnego,

3 łyżki tymianku, 3 łyżki estragonu (najlepiej świeże zioła, ale ostatecznie mogą być suszone),

4 ząbki czosnku,

10 małych cebul,

3 liście laurowe,

4 łyżki soli niejodowanej gruboziarnistej,

1 łyżeczka cukru.

Z podanej ilości składników otrzymasz około 5 słoików o pojemności 500 ml ogórków.

Sposób przygotowania ogórków korniszonów po podlasku

Jeżeli masz już potrzebne składniki, słoiki i trochę czasu, przejdź do przygotowania pysznych korniszonów, które możesz schować na zimę do spiżarni. Ich zrobienie wymaga czasu – najdłużej zajmuje ich początkowe leżakowanie w zalewie (3 dni) oraz późniejsze przegrywanie się smaków w słoikach (4 tygodnie). Sama aktywna praca w kuchni nie zajmuje zbyt dużo czasu. Ogórki są łatwe do zrobienia.

Przygotowanie:

Wybierz bardzo małe ogórki: jędrne, świeże i bez oznak choroby. Dokładnie je umyj i osusz ręcznikiem papierowym. Włóż ogórki do szklanej miski. Następnie w 1 l wody rozpuść 3 łyżki soli, zalej nią ogórki i pozostaw na 2 doby. Po tym czasie do garnka wlej ocet i zagotuj. Dodaj do ogórków i zostaw jeszcze na jedną noc. Odstaw 2 szklanki octowej zalewy z ogórków. Pokrój w plasterki obrany czosnek i cebulę. Ogórki układaj pionowo, dość ciasno w wyparzonych i czystych słoikach, wciskając pomiędzy nie zioła, cebulę i czosnek. Zagotuj odstawione 2 szklanki octu z 2 szklankami wody, cukrem i 1 łyżką soli. Lekko przestudzoną, jeszcze ciepłą zalewą zalej ogórki w słoikach. Dokładnie je zakręć wyparzonymi, czystymi pokrywkami.

Tak przygotowane przetwory można przechowywać w chłodnym miejscu przez wiele miesięcy. Do jedzenia korniszony nadają się po około 4 tygodniach.

Korniszony według tego przepisu są lekko słodkie, kwaśne i pikantne, fot. Getty Images, Mizina

