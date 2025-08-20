Niebieskie pomidory mogą odstraszać, ale są lepsze od czerwonych. Mają 1 wyjątkowy składnik
Niebieskie pomidory to specjalne odmiany tych warzyw, które w skórce zawierają naturalne barwniki. Są nie tylko efektowne wizualnie, ale również bogatsze w przeciwutleniające antocyjany wspierające zdrowie. Sprawdź, czy można je jeść, a jeśli tak, to co z nich przygotować.
Niebieskie pomidory nie są popularne, ale można się na nie czasami natknąć. Najczęściej występują w formie nasion, z których da się wyhodować takie nietypowe warzywa. Są nie tylko jadalne i smaczne, ale też zdrowsze niż pomidory czerwone.
Czym są niebieskie pomidory i dlaczego mają taki kolor?
Tak zwane niebieskie pomidory są to odmiany tychże warzyw o niebieskiej lub fioletowej skórce. Ich wygląd jest efektem obecności naturalnych barwników, występujących również w owocach takich jak jagody, jeżyny, winogrona i porzeczka.
Antocyjany, bo o nich mowa, to silne przeciwutleniacze, a więc bardzo cenne dla zdrowia zawiązki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwnowotworowym i przeciwstarzeniowym. Wspierają funkcjonowanie układu krążenia i pomagają w walce z cukrzycą. Można więc powiedzieć, że niebieskie pomidory mają jeszcze więcej prozdrowotnych składników niż te powszechnie nam znane – czerwone.
Najciemniejszy kolor powstaje w miejscu, gdzie skórka jest najbardziej wystawiona na działanie promieni słonecznych. W środku taki pomidor jest czerwony. Istnieje kilka odmian, np. Indigo Rose, Blue Beauty, Sun Black.
Co można zrobić z niebieskich pomidorów?
Z niebieskich pomidorów można zrobić wszystko to, co z każdych... Ich smak zależy od odmiany, ale przeważnie przypomina on standardowy smak pomidorów malinowych lub koktajlowych – są lekko słodkie i kwaskowate. Pod względem kulinarnym wyróżnia je przede wszystkim wygląd, dlatego mogą być oryginalnym dodatkiem do dań, zaciekawiającym i przekuwającym uwagę.
Co zrobić z pomidorów o niebieskawej czy fioletowej skórce? Można z nich przyrządzić przetwory, przeciery, soki, dodawać je do sałatek i makaronów, a także przygotować z nich krem pomidorowy. Można je też położyć na kanapkę czy udekorować przekąski.
