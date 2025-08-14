Śliwki to jedne z najpopularniejszych owoców, szczególnie cenione latem. Wśród nich wyróżniają się renklody – odmiany o dużych, soczystych i bardzo słodkich owocach w różnych kolorach. Doskonale smakują na surowo i świetnie nadają się na przetwory.

Śliwka renkloda – jak wygląda i kiedy dojrzewa?

Śliwa renkloda należy do najpopularniejszych odmian śliw domowych. Te drzewka owocowe chętnie sadzi się w przydomowych ogrodach. Nie rośnie dziko. Najbardziej popularną odmianą renklod w Polsce jest Renkloda Ulena. Wydaje soczyste duże i słodkie owoce w kolorze żółto-złocistym. Jej walory smakowe i struktura są cenione i wykorzystywane poprzez przerabianie tych owoców na pyszne dżemy, marmolady, kompoty i słodkie wypieki.

W Polsce można spotkać różne odmiany renklody, które różnią się między sobą głównie zabarwieniem – owoce mogą być żółte, zielone i czerwonofioletowe. Wszystkie odmiany wyróżniają się dużymi, słodkimi i soczystymi owocami, idealnymi do spożycia na surowo albo do przetworów i deserów.

Renkloda to średniowczesna odmiana śliwy, dojrzewa w sierpniu i na początku września.

Najpopularniejsza odmiana do Renkloda Ulena o jasnych owocach, fot. Adobe Stock, Lockdown

Co zrobić ze śliwki renklody? Idealna nie tylko na przetwory

Renklody są cenione za uniwersalne zastosowanie owoców, chociaż często uważane są za „deserowe królowe” wśród śliwek. Świetnie smakują na surowo oraz w deserach, ale wychodzą z nich również wspaniałe przetwory, takie jak:

Nadają się świetnie również jako nadzienie do knedli i pierogów z owocami.

Jak zrobić kompot z renklod?

Najsmaczniejszy kompot z renklod zrobisz z niezbyt mocno dojrzałych owoców. Aby go przygotować, 2 kg śliwek umyj i przełóż do litrowych słoików, wsyp po 3 łyżki cukru i zalej gorącą wodą. Pasteryzuj w garnku przez 15 minut od momentu zagotowania się wody. Taki kompot możesz pić po kilku dniach albo przechować go na później. W spiżarni postoi wiele miesięcy.

Kompot z renklod najlepiej smakuje z niezbyt mocno dojrzałych owoców, fot. Getty Images, peredniankina

Przepis na prostą tartę z renklodami

A jeśli chcesz zrobić z tych śliwek coś do zjedzenia, to może być proste ciasto owocowe, np. tarta z kruchego ciasta.

Składniki:

250 g mąki pszennej

125 g zimnego masła

1 żółtko

80 g cukru pudru

2 łyżki zimnej wody

szczypta soli

Nadzienie:

0,5 kg renklod umytych i wypestkowanych,

3 łyżki cukru

1 łyżka mąki ziemniaczanej

Przygotowanie:

Zacznij od zrobienia ciasta. Do miski wsyp mąkę, cukier puder i sól. Dodaj zimne masło i posiekaj je nożem. Ugnieć trochę ciasto dłońmi. Dodaj żółtko i zimną wodę i szybko zagnieć ciasto. Zawiń w folię spożywczą i włóż do lodówki na 30-60 minut. Po tym czasie ciasto rozwałkuj, wyłóż nim natłuszczoną i posypaną bułką tartą formę do tarty. Ponakłuwaj spód widelcem. Wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 180°C. Piecz przez 15 minut. Posyp spód ciasta mąką ziemniaczaną lub kaszą manną. Ułóż połówki renklod skórką do góry i posyp cukrem. Piecz w temperaturze 180°C przez 25-30 minut, aż brzegi ciasta będą złociste.

Ciasto można podawać po wystygnięciu na zimno lub na ciepło.

