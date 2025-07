Wbrew pozorom chleb czosnkowy nie jest zbyt popularny we Włoszech. Jest to wersja pieczywa bardziej „zachodnia”, chociaż inspirowana włoskimi smakami. Jeśli chcemy zrobić typowo śródziemnomorską przekąskę, to postawmy na klasyczną włoską bruschetta aglio e olio, czyli kromkę chleba (ewentualnie bagietkę lub ciabattę) natartą oliwą, czosnkiem, a niekiedy też solą i przyprawami.

Reklama

Jest to prosty sposób na szybkie czosnkowe pieczywo, gdy nie mamy czasu na pieczenie chleba. Poniżej znajdziesz przepis na chleb czosnkowy, który zrobisz samodzielnie, oraz szybkie chlebki czosnkowe – idealne, gdy goście już są w drodze.

Przepis na chlebek czosnkowy

Przygotowanie chleba czosnkowego jest bardzo proste. Wszystkie składniki są łatwo dostępne, dzięki czemu jest niedrogi i każdy może taki przygotować. Podczas pieczenia unosi się cudowny aromat, który pobudza kubki smakowe.

Składniki na chleb:

280 g mąki,

160 ml mleka,

10 gramów świeżych drożdży,

3 ząbki czosnku,

15 g masła,

2 łyżeczki oliwy,

1 łyżeczka cukru,

2 szczypty suszonego oregano,

1 szczypta soli.

Składniki masełka:

masło,

jeden ząbek czosnku,

suszone oregano.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj drożdże z łyżeczką cukru w małym naczynku, aż staną się gładkie i dobrze połączone. W dużej misce umieść mąkę, miękkie masło, lekko podgrzane mleko, przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku, suszone oregano, sól i drożdże. Wyrabiaj ciasto przez kilka minut, aż będzie gładkie i jednolite. Umieść je w misce i posmaruj odrobiną oliwy. Przykryj folią spożywczą, zrób dziurki w folii i odstaw do wyrośnięcia w osłoniętym od przeciągów miejscu na co najmniej 2 godziny lub do podwojenia objętości. Po tym czasie przygotuj masełko czosnkowe. Wyciśnij ząbek czosnku do niewielkiej ilości roztopionego masła. Podziel ciasto na dwie części i uformuj z nich podłużne bochenki (jak półbagietki). Przełóż je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, posmaruj roztopionym masłem z czosnkiem, dopraw oregano. Natnij bochenki w poprzek w kilku miejscach i pozostaw do ponownego wyrośnięcia na 30 minut. Piecz je w piekarniku nagrzanym do 200°C przez około 20 minut. Po wyjęciu z piekarnika pozostaw czosnkowe chlebki do ostygnięcia na kratce.

Szybki chlebek czosnkowy z ziołami w 15 minut

Przygotowanie szybkiego chlebka czosnkowego zajmie kwadrans. Tutaj korzystasz z gotowego pieczywa, które tylko podpiekasz przed podaniem.

Składniki:

wiejski chleb, bagietka lub ciabatta,

100 g miękkiego masła,

4 świeże ząbki czosnku,

szczypta soli,

1-2 łyżki ulubionych przypraw, np. natka pietruszki, szczypiorek, oregano, bazylia,

opcjonalnie: 2 łyżki startego parmezanu lub startej mozzarelli (jeśli lubisz serowy chlebek czosnkowy).

Przygotowanie:

Pokrój pieczywo wzdłuż lub na kromki i połóż na blasze do pieczenia wyłożonej papierem pergaminowym. Rozgrzej piekarnik do 200°C. W miseczce dokładnie wymieszaj miękkie masło, posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek, sól, przyprawy. Posmaruj masełkiem czosnkowym kromki pieczywa. Podpiekaj w piekarniku ok. 10 minut lub dotąd, aż brzegi chlebka będą lekko brązowe. Gdy dodajesz starty ser, posyp nim pieczywo 2 minuty przed końcem pieczenia. Podawaj jeszcze ciepłe.

Chlebek czosnkowy - szybki przepis, fot. Adobe Stock, voltan

Z czym podawać chleb czosnkowy?

Chlebek czosnkowy podawany jest jako aromatyczna przystawka lub aperitif. Pasuje do kremu z pomidorów oraz różnych sałatek zwłaszcza z pomidorami, bazylią i oliwkami. Idealnie komponuje też z deską serów, grillowanymi warzywami, zupą cebulową czy chili con carne.

Chlebek czosnkowy sam w sobie jest też prostą i pyszną przekąską – możesz maczać go tylko w przygotowanych wcześniej dipach jak sos tzatziki czy oliwa czosnkowa. Będzie też smacznym dodatkiem do wielu dań mięsnych: soczystych steków, pieczonego kurczaka czy karkówki z grilla.

Czytaj także: