Grzyby enoki od wieków królują w kuchni azjatyckiej, a od niedawna zdobywają popularność także w Europie. Doceniane są nie tylko za swoje walory smakowe, ale też bogactwo witamin i składników mineralnych. Z enoki można stworzyć zupy, sałatki czy orientalne stir-fry, ale prawdziwym hitem są smażone, chrupiące gałązki z tych grzybów. Taka przekąska z powodzeniem zastąpi chipsy i frytki. Zobacz, jak w kilku krokach przygotować smażone enoki w domu.

Czym są grzyby enoki i jak można je jeść?

Grzyby enoki to bardzo popularny składnik kuchni azjatyckiej. Są cenione nie tylko ze względu na delikatny orzechowy smak, ale też działanie lecznicze. Dostarczają witamin z grupy B, kwasu foliowego, żelaza, potasu oraz białka wspierającego odporność. Szczególnie są polecane wegetarianom, weganom oraz osobom, które chcą zredukować wagę.

Enoki mają delikatny smak, są chrupiące i dobrze łączą się z aromatycznymi dodatkami. Są wykorzystywane w wielu daniach azjatyckich. Można jeść je na surowo, ugotować, usmażyć lub upiec. Dodaje się je m.in. do zup (np. ramen, miso), makaronów, sałatek, curry, stir-fry z warzywami i tofu. Mogą być również świetną samodzielną przekąską (przepis znajdziesz poniżej).

Należy kupować je ze sprawdzonych źródeł, ponieważ grzyby enoki dziko rosnące mogą być toksyczne ze względu na większe ryzyko zanieczyszczenia.

Przepis na smażone grzyby enoki

Składniki:

220 g świeżych grzybów enoki, opłukanych i dokładnie osuszonych

120 g mąki pszennej

30 g skrobi kukurydzianej

1/2 łyżeczki soli kuchennej

1/2 łyżeczki czosnku w proszku

1/2 łyżeczki mielonej papryki

1/2 łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu

180 ml zimnej wody

ok. 500–700 ml oleju roślinnego do smażenia – tyle, aby uzyskać co najmniej 4-centymetrową warstwę oleju na patelni

opcjonalnie: grubo mielona sól morska, posiekany szczypiorek lub szalotka i ćwiartki cytryny.

Sposób przygotowania:

Usuń brązową końcówkę z dolnej części pęczka grzybów enoki. Podziel je na cienkie wiązki o szerokości ok. 1 cm przy podstawie. Grzyby na ogół łatwo się rozdzielają, ale w razie potrzeby użyj noża. Przygotuj drobniejsze pęczki – dzięki temu będą bardziej chrupiące po usmażeniu. Połącz mąkę, skrobię kukurydzianą, sól, paprykę, czosnek w proszku i pieprz. Wlej wodę i mieszaj trzepaczką, aż masa stanie się gładka, bez grudek. Wlej do płaskiego naczynia, aby można było zanurzać grzyby w cieście. Rozgrzej olej na średnim ogniu – powinien mieć co najmniej 4 cm głębokości. Sprawdź, czy jest gotowy: zanurz wykałaczkę lub drewnianą łyżkę, a jeśli wokół niej pojawią się bąbelki, możesz zaczynać smażenie. Zanurz przygotowane wiązki enoki w cieście, tak aby były dokładnie pokryte, a nadmiar mógł spłynąć. Możesz odłożyć je na talerz przed smażeniem. Ostrożnie włóż grzyby w cieście do gorącego oleju – od razu powinny zacząć skwierczeć. Smaż minutę, przewróć szczypcami i smaż kolejną minutę, aż się zarumienią. Wyjmij na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Powtarzaj, aż zużyjesz wszystkie grzyby.

Jeśli grzyby zlepiają się w jedną masę, ciasto jest za gęste – dodaj odrobinę wody.

Odstaw usmażone grzyby na kilka minut, następnie podawaj posypane solą morską, świeżym szczypiorkiem i skropione sokiem z cytryny. Grzyby doskonale smakują ze słodko-kwaśnymi i czosnkowymi sosami, np. aioli. Podawaj je razem z gorącymi grzybami.

Smażone grzyby enoki, fot. Adobe Stock, topntp

