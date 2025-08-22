Smoothie z tym owocem to eliksir zdrowia. Wiele osób nie docenia tych czarnych kuleczek
Aronia to kopalnia związków o działaniu przeciwutleniającym, wspiera zdrowie i nadaje potrawom ciekawego smaku. W połączeniu z innymi owocami traci swoją nieprzyjemną goryczkę. Oto 3 przepisy na smoothie z aronią w roli głównej.
Owoce aronii, które mają swój czas w drugiej połowie wakacji, są wyjątkowo zdrowe. Uznaje się je za najbogatsze źródło antocyjanów – silnych przeciwutleniaczy, które biją na głowę witaminę C. Popularne są zwłaszcza przetwory z aronii, takie jak soki, dżemy, konfitury i syropy. Ze względu na cierpki smak owoców, aronię rzadziej zjada się na surowo. Jest jednak wyjątek – zastosowanie ich w smoothie w połączeniu ze słodkimi owocami, sprawia, że goryczka nie jest wyczuwalna.
Aronia smoothie – 3 przepisy na koktajl zdrowia
Aronię można z powodzeniem wykorzystać do przyrządzania kolorowych, smacznych i zdrowych koktajli. Dobrze smakuje w połączeniu ze słodkimi owocami, jak banan, gruszki, brzoskwinie, winogrona, mango i maliny. Oto 3 przepisy na proste aronia smoothie.
Smoothie z aronią i brzoskwinią
Składniki:
- garść owoców aronii
- 1 banan
- 2 brzoskwinie
- łyżka posiekanej natki pietruszki
- szklanka wody
Przygotowanie: Aronię, pietruszkę i brzoskwinie dokładnie umyj, usuń pestki i zmiksuj razem z bananem i wodą. Użyj dojrzałych bananów i brzoskwiń, które dzięki swej słodyczy zneutralizują goryczkę aronii.
Smoothie z aronią i jagodami
Składniki:
- garść owoców aronii
- garść jagód
- szklanka truskawek
- duża garść szpinaku
- ćwierć żółtego melona
Przygotowanie: Owoce aronii, jagody i truskawki dokładnie umyj i oczyść. Melona obierz i pokrój na kawałki. Zmiksuj owoce ze szpinakiem. Jeżeli koktajl jest za gęsty, dodaj trochę wody.
Śniadaniowe smoothie z aronią i chia
Składniki:
- garść owoców aronii
- 1 banan
- 1 gruszka
- 2 łyżki nasion chia (wcześniej namoczonych)
- 1 szklanka mleka roślinnego
- ½ szklanki jogurtu naturalnego
- opcjonalne: 1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego
Przygotowanie: Do blendera włóż oczyszczoną aronię, banana i kawałki gruszki. Dodaj mleko, jogurt i napęczniałe nasiona chia. Zblenduj na gładką konsystencję. W razie potrzeby dosłódź miodem lub syropem klonowym. Udekoruj owocami.
Dla uzyskania efektu warstw możesz wcześniej wymieszać nasiona chia z jogurtem i pozostawić do napęcznienia. Oddzielnie zmiksować aronię, banana, gruszkę i mleko roślinne. Do naczynia włożyć najpierw plasterki banana i jogurt z chia a na wierzch zmiksowane owoce.
Co zrobić z aronii na szybko?
Aronia wbrew częstej opinii nadaje się nie tylko do przetworów na zimę. Można np. przyrządzić pyszne ciasto z aronii, bułeczki z aronią, szybki dżem z aronii albo kisiel z tych owoców. Innym pomysłem na wykorzystanie tej rośliny jest herbatka na odporność lub dodanie owoców do owsianki.
