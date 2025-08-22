Owoce aronii, które mają swój czas w drugiej połowie wakacji, są wyjątkowo zdrowe. Uznaje się je za najbogatsze źródło antocyjanów – silnych przeciwutleniaczy, które biją na głowę witaminę C. Popularne są zwłaszcza przetwory z aronii, takie jak soki, dżemy, konfitury i syropy. Ze względu na cierpki smak owoców, aronię rzadziej zjada się na surowo. Jest jednak wyjątek – zastosowanie ich w smoothie w połączeniu ze słodkimi owocami, sprawia, że goryczka nie jest wyczuwalna.

Aronia smoothie – 3 przepisy na koktajl zdrowia

Aronię można z powodzeniem wykorzystać do przyrządzania kolorowych, smacznych i zdrowych koktajli. Dobrze smakuje w połączeniu ze słodkimi owocami, jak banan, gruszki, brzoskwinie, winogrona, mango i maliny. Oto 3 przepisy na proste aronia smoothie.

Smoothie z aronią i brzoskwinią

Składniki:

garść owoców aronii

1 banan

2 brzoskwinie

łyżka posiekanej natki pietruszki

szklanka wody

Przygotowanie: Aronię, pietruszkę i brzoskwinie dokładnie umyj, usuń pestki i zmiksuj razem z bananem i wodą. Użyj dojrzałych bananów i brzoskwiń, które dzięki swej słodyczy zneutralizują goryczkę aronii.

Aronia smoothie z brzoskwinią, fot. Adobe Stock, TwilightArtPictures

Smoothie z aronią i jagodami

Składniki:

garść owoców aronii

garść jagód

szklanka truskawek

duża garść szpinaku

ćwierć żółtego melona

Przygotowanie: Owoce aronii, jagody i truskawki dokładnie umyj i oczyść. Melona obierz i pokrój na kawałki. Zmiksuj owoce ze szpinakiem. Jeżeli koktajl jest za gęsty, dodaj trochę wody.

Smoothie z aronią i jagodami, fot. Adobe Stock, klavdiyav

Śniadaniowe smoothie z aronią i chia

Składniki:

garść owoców aronii

1 banan

1 gruszka

2 łyżki nasion chia (wcześniej namoczonych)

1 szklanka mleka roślinnego

½ szklanki jogurtu naturalnego

opcjonalne: 1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego

Przygotowanie: Do blendera włóż oczyszczoną aronię, banana i kawałki gruszki. Dodaj mleko, jogurt i napęczniałe nasiona chia. Zblenduj na gładką konsystencję. W razie potrzeby dosłódź miodem lub syropem klonowym. Udekoruj owocami.

Dla uzyskania efektu warstw możesz wcześniej wymieszać nasiona chia z jogurtem i pozostawić do napęcznienia. Oddzielnie zmiksować aronię, banana, gruszkę i mleko roślinne. Do naczynia włożyć najpierw plasterki banana i jogurt z chia a na wierzch zmiksowane owoce.

Aronia smoothie z nasionami chia, fot. Adobe Stock, Create Hot Look

Co zrobić z aronii na szybko?

Aronia wbrew częstej opinii nadaje się nie tylko do przetworów na zimę. Można np. przyrządzić pyszne ciasto z aronii, bułeczki z aronią, szybki dżem z aronii albo kisiel z tych owoców. Innym pomysłem na wykorzystanie tej rośliny jest herbatka na odporność lub dodanie owoców do owsianki.

