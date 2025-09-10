Reklama

Te niskowęglowodanowe muffiny są cudownie wilgotne i pyszne. Sekret ich wyjątkowego smaku tkwi w cierpkiej słodyczu z porzeczek. Są łatwe i szybkie do zrobienia, wygodne do zabrania na wynos i nadają się do przechowywania w zamrażarce, co pozwala przygotować porcję na zapas. Ciasto zrobisz w 10 minut, a na pieczenie trzeba tylko 15 minut.

Reklama

Przepis na keto muffinki porzeczkowe

Składniki (na 18 muffinów):

  • 2 szklanki mielonego siemienia lnianego,
  • 2/3 szklanki erytrytolu,
  • 6 łyżek oleju kokosowego (lub masła),
  • 4 łyżki mleka migdałowego,
  • 1 łyżka proszku do pieczenia,
  • 1,5 łyżki cynamonu,
  • 1 łyżeczka soli,
  • 6 jaj,
  • 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,
  • 1 szklanka czerwonych porzeczek.

Sposób przygotowania:

  1. Rozgrzej piekarnik do 175 stopni.
  2. Zmiel 2 szklanki całych nasion lnu w młynku do kawy. Wymieszaj zmielone siemię lniane i wszystkie suche składniki w dużej misce.
  3. W osobnej misce połącz wszystkie mokre składniki i wymieszaj.
  4. Wlej mokre składniki do suchych i dokładnie wymieszaj.
  5. Delikatnie wmieszaj szklankę czerwonych porzeczek, rozprowadzając je równomiernie w masie ciasta.
  6. Wyłóż formę na muffiny papierowymi papilotkami lub silikonowymi foremkami albo użyj jednorazowych papierowych foremek na muffiny.
  7. Wypełnij foremki ciastem mniej więcej do 3/4 wysokości i wstaw do piekarnika.
  8. Piecz przez 13-15 minut. Patyczek włożony w środek muffina powinien wyjść czysty.
  9. Pozostaw wypieki do ostygnięcia w temperaturze pokojowej.

Przechowuj keto muffinki w szczelnym pojemniku w lodówce lub zamrażarce, aby przedłużyć ich trwałość. W lodówce powinny wytrzymać do 10 dni. Przed podaniem można je ogrzać w mikrofali.

Sekrety tego przepisu

Siemię lniane jest cennym źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3, lignanów, przeciwutleniaczy i błonnika. Wysoka zawartość błonnika pomaga utrzymać niską zawartość węglowodanów netto w tych muffinach.

Możesz w przepisie zastąpić siemię lniane keto mąką, najlepiej mąką migdałową z dodatkiem mąki kokosowej. Możesz także zamiast cynamonu użyć gałki muszkatołowej.

Dobrym pomysłem jest też dodanie do ciasta pokruszonych orzechów czy migdałów, które nadadzą babeczkom dodatkowej tekstury.

W wersji oryginalnej w każdym z muffinów będzie ok. 1 g węglowodanów netto.

jak przygotować keto muffiny porzeczkowe
Możesz podawać te keto muffinki z odrobiną świeżych porzeczek, fot, Adobe Stock, anna_shepulova

Czytaj także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama