Prosty przepis na keto muffiny z porzeczkami. Smakują jak marzenie i pomagają schudnąć
Te niskowęglowodanowe muffiny są cudownie wilgotne i pyszne. Sekret ich wyjątkowego smaku tkwi w cierpkiej słodyczu z porzeczek. Są łatwe i szybkie do zrobienia, wygodne do zabrania na wynos i nadają się do przechowywania w zamrażarce, co pozwala przygotować porcję na zapas. Ciasto zrobisz w 10 minut, a na pieczenie trzeba tylko 15 minut.
Przepis na keto muffinki porzeczkowe
Składniki (na 18 muffinów):
- 2 szklanki mielonego siemienia lnianego,
- 2/3 szklanki erytrytolu,
- 6 łyżek oleju kokosowego (lub masła),
- 4 łyżki mleka migdałowego,
- 1 łyżka proszku do pieczenia,
- 1,5 łyżki cynamonu,
- 1 łyżeczka soli,
- 6 jaj,
- 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,
- 1 szklanka czerwonych porzeczek.
Sposób przygotowania:
- Rozgrzej piekarnik do 175 stopni.
- Zmiel 2 szklanki całych nasion lnu w młynku do kawy. Wymieszaj zmielone siemię lniane i wszystkie suche składniki w dużej misce.
- W osobnej misce połącz wszystkie mokre składniki i wymieszaj.
- Wlej mokre składniki do suchych i dokładnie wymieszaj.
- Delikatnie wmieszaj szklankę czerwonych porzeczek, rozprowadzając je równomiernie w masie ciasta.
- Wyłóż formę na muffiny papierowymi papilotkami lub silikonowymi foremkami albo użyj jednorazowych papierowych foremek na muffiny.
- Wypełnij foremki ciastem mniej więcej do 3/4 wysokości i wstaw do piekarnika.
- Piecz przez 13-15 minut. Patyczek włożony w środek muffina powinien wyjść czysty.
- Pozostaw wypieki do ostygnięcia w temperaturze pokojowej.
Przechowuj keto muffinki w szczelnym pojemniku w lodówce lub zamrażarce, aby przedłużyć ich trwałość. W lodówce powinny wytrzymać do 10 dni. Przed podaniem można je ogrzać w mikrofali.
Sekrety tego przepisu
Siemię lniane jest cennym źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3, lignanów, przeciwutleniaczy i błonnika. Wysoka zawartość błonnika pomaga utrzymać niską zawartość węglowodanów netto w tych muffinach.
Możesz w przepisie zastąpić siemię lniane keto mąką, najlepiej mąką migdałową z dodatkiem mąki kokosowej. Możesz także zamiast cynamonu użyć gałki muszkatołowej.
Dobrym pomysłem jest też dodanie do ciasta pokruszonych orzechów czy migdałów, które nadadzą babeczkom dodatkowej tekstury.
W wersji oryginalnej w każdym z muffinów będzie ok. 1 g węglowodanów netto.
