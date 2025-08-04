Nowa linia, pod nazwą „Polska inspiruje”, obejmuje łącznie siedem smaków, w tym trzy unikatowe oraz cztery klasyczne, a wszystkie w wyjątkowych opakowaniach, prezentujących piękno polskiej przyrody. Na tym nie koniec – Polska przyroda zainspirowała Intersnack także do jeszcze większej troski o środowisko – jeden procent ze sprzedaży nowych chipsów zostanie przeznaczony na odbudowę tatrzańskich łąk i innych ekosystemów, prowadzoną w ramach projektu Re:Generacja, realizowanego przez UNEP/GRID – Warszawa.

W nowej linii chipsów Przysnacki konsumenci znajdą unikatowe smaki takie jak ser górski, inspirowany tradycyjnym oscypkiem, a także śmietanę z nutą czosnku i masło z solą, przywodzące na myśl wypady za miasto, na łono pięknych, rodzimych łąk. Nie zabrakło także tradycyjnych smaków: soli morskiej, cebulki dymki, papryki oraz fromage. Aby sprostać rozmaitym gustom, w ramach linii dostępne są warianty karbowane i płaskie. Warto wspomnieć, że płaskie płatki są wyjątkowo cienkie i chrupiące, co pozwoliło uzyskać maksimum smaku. Zostało to docenione przez konsumentów w testach poprzedzających wprowadzenie produktów do sprzedaży. Wszystkie Przysnacki z linii „Polska inspiruje” dostępne są w gramaturze 130 g, a wybrane smaki także w opakowaniach 30 g i 200 g.

Materiały prasowe

Nowe Przysnacki wyróżniają nie tylko ciekawe smaki i wyjątkowe opakowania, prezentujące piękno polskich gór, jezior, łąk czy morza, ale także skład – wszystkie chipsy są bezglutenowe i nie zawierają oleju palmowego. Ponadto, produkowane są wyłącznie w Polsce, w zakładzie Intersnack Poland w Nysie – ta informacja okazała się bardzo ważna dla aż 70 proc. konsumentów biorących udział w badaniu Ipsos, przeprowadzonym na zlecenie Intersnack Poland w listopadzie 2024 roku.

– Do wprowadzenia na rynek nowej linii chipsów Przysnacki przygotowywaliśmy się przez ok. 2 lata. Nasze prace objęły m.in. aż 10 badań ilościowych i jakościowych, w których udział wzięło ponad 5 200 respondentów. Chcieliśmy dogłębnie zbadać preferencje polskich konsumentów w zakresie smaków, cech produktu i opakowań, aby jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby. Z radością mogę powiedzieć, że ten cel został osiągnięty. Nasze nowe Przysnacki już cieszą się ogromną popularnością. W najbliższym czasie będziemy poszerzać dystrybucję o kolejne sieci handlowe i sklepy, aby każdy mógł cieszyć się smakami przywodzącymi na myśl beztroskie chwile wolnego na łonie natury – powiedziała Agnieszka Krajewska-Pliwka, Marketing Director Poland & Baltics w Intersnack Poland.

Materiały prasowe

Polska inspiruje do troski o środowisko

Inspirując się pięknem rodzimej przyrody, trudno się o nią nie zatroszczyć, dlatego firma Intersnack Poland dołączyła do partnerów UNEP/GRID – Warszawa, aby wspierać odbudowę i ochronę polskich ekosystemów. Na początek, jeden procent ze sprzedaży Przysnacków z nowej linii będzie przeznaczany na ochronę polan reglowych w Tatrzańskim Parku Narodowym, w ramach projektu Re:Generacja. Polany te są miejscem występowania wielu cennych siedlisk przyrodniczych, w tym dwóch Natura 2000. Można tam spotkać gatunki objęte ochroną prawną, rzadkie i zagrożone. Są to m.in. dziewięćsił bezłodygowy, krokus spiski, listera jajowata czy ciemiężyca zielona.

– Marka Przysnacki przez lata wypracowała wizerunek, który w silny i wiarygodny sposób wpisuje nas w lokalny, polski kontekst. Jesteśmy najbardziej tutejszą marką w kategorii chrupek i chipsów, dlatego chcieliśmy stworzyć linię nowych chipsów, które celebrują polską naturę i włączają się aktywnie w opiekę nad jej skarbami – wyjaśnił Tobiasz Jaskuła, Brand Manager marki Przysnacki.

Materiały prasowe

Linia „Polska inspiruje” marki Przysnacki

Spacer pod Giewontem – chipsy karbowane o smaku sera górskiego, dostępne w opakowaniach 30 g, 130 g i 200 g. Sopockie Lato – chipsy płaskie, solone solą morską, dostępne w opakowaniach 30 g i 130 g. Weekend na Mazurach – chipsy płaskie o smaku cebulki dymki, dostępne w opakowaniach 130 g i 200 g. Szlak na Czerwone Wierchy – chipsy karbowane, paprykowe, dostępne w opakowaniach 130 g i 200 g. Łąka na Żuławach – chipsy płaskie o smaku fromage, dostępne w opakowaniach 130 g. Wiosna w Dolinie – chipsy karbowane o smaku śmietany z nutą czosnku, dostępne w opakowaniach 130 g. Wycieczka za Miasto – chipsy płaskie o smaku masła z solą, dostępne w opakowaniach 130 g i 200 g.

